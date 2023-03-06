Теперь все в Е-кабинете: как и когда зарегистрироваться на НМТ-2023

Известно, что в последние годы вместо ВНО в Украине действует система мультипредметного тестирования. 2023 год — не исключение. Какие изменения ждут участников тестирования в этом году, как и когда проведут НMT, рассказала заместитель директора УЦОКО Татьяна Вакуленко.

Регистрация на НМТ-2023: даты и нововведения

Уже в апреле начнется регистрация на национальное мультипредметное тестирование онлайн в Украине. Каждый ученик 11 классов может пройти его на сайте Украинского центра оценивания качества образования.

Татьяна Вакуленко отмечает, что регистрация будет безбумажной. Это означает, что в этом году участникам будет достаточно загрузить свои документы в специальный сервис. Больше не нужно отправлять документы по почте.

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После этого ты получишь доступ к своей информационной странице на сайте УЦОКО. Именно там будет отображаться вся информация о том где, когда и как будет проходить тестирование.

— Таким образом, эта страница будет основным информационным порталом для участника тестирования, — отметила Татьяна Вакуленко.

Основная и дополнительная сессии: все нюансы НМТ

В УЦОКО отметили, что основная сессия тестирования будет проходить в июне. А в конце месяца или в начале июля — дополнительная.

Принять участие в ней смогут абитуриенты, которые по уважительным причинам не прошли тестирование во время основной сессии.

Как узнать результаты?

По словам Татьяны Вакуленко, как и в прошлом году, результаты участники НМТ-2023 смогут узнать сразу в своей тестовой среде.

Когда заканчивается время или все задания будут выполнены, на экране появится количество тестовых баллов за каждый предмет, — объясняет заместитель директора.

Где подготовиться?

— Демонстрационные варианты по всем предметам НМТ УЦОКО обнародует на своем сайте. Они будут доступны в ПДФ и онлайн-версиях для участников, — говорит Татьяна Вакуленко.

Также участники смогут проходить тесты в онлайн-тестировщике, чтобы проверить себя и понять, над чем еще надо поработать.

УЦОКО опубликовали демонстрационный тест по математике для НМТ-2023, поэтому он уже доступен для прохождения.

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