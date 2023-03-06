Відтепер усе в Е-кабінеті: як і коли можна зареєструватися на НМТ-2023

Як відомо, замість ЗНО в Україні нині діє система мультипредметного тестування. 2023 — не виняток. Які зміни чекають на учасників тестування цьогоріч, як і коли проходитиме НМТ, розповіла заступниця директора УЦОЯО Тетяна Вакуленко.

Реєстрація на НМТ-2023: дати та нововведення

Уже у квітні розпочнеться реєстрація на Національний мультипредметний тест онлайн в Україні. Пройти її може кожен учень 11 класів на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.

Тетяна Вакуленко наголошує, що реєстрація буде безпаперовою. Це означає, що цьогоріч учасникам буде достатньо завантажити свої документи в спеціальний сервіс. Надсилати їх поштою тепер не треба.

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Після цього ти отримаєш доступ до своєї інформаційної сторінки на сайті УЦОЯО. Саме там відображатиметься вся інформація про те де, коли і як проходитиме тестування.

— Тобто ця сторінка буде основним інформаційним порталом для учасника тестування, — наголосила Тетяна Вакуленко.

Основна і додаткова сесії: усі нюанси НМТ

В УЦОЯО зазначили, що основна сесія тестування проходитиме у червні. А наприкінці місяця або на початку липня — додаткова.

Взяти участь у ній зможуть вступники, які з поважних причин не пройшли тестування під час основної сесії.

Як дізнатися результати?

Зі слів Тетяни Вакуленко, як і минулого року, результати учасники НМТ-2023 зможуть дізнатися відразу у своєму тестовому середовищі.

Коли закінчується час або всі завдання будуть виконані, на екрані з’явиться кількість тестових балів за кожен предмет, — пояснює заступниця директора.

Де підготуватися?

— Демонстраційні варіанти з усіх предметів НМТ УЦОЯО оприлюднить на сайті. Вони будуть доступні у ПДФ та онлайн-версіях для учасників, — каже Тетяна Вакуленко.

Також учасники зможуть проходити тести в онлайн-тестувальнику, перевірити себе і зрозуміти, над чим ще треба попрацювати.

УЦОЯО опублікували демонстраційний тест з математики для НМТ-2023, тож він уже доступний для проходження.

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