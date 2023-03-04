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Чи підкориться комусь мова чисел? УЦОЯО опублікували демонстраційний тест з математики для НМТ-2023

Даніела Долотова, редакторка сайту 04 Березня 2023, 16:27
Демонстраційний тест з математики
Фото: Unsplash

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