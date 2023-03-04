Чи підкориться комусь мова чисел? УЦОЯО опублікували демонстраційний тест з математики для НМТ-2023

Якщо ще кілька років тому випускники та випускниці готувались до вступної кампанії з використанням добре знайомих пробних тестувань, то із започаткуванням НМТ потрібно було трохи почекати.

І ось УЦОЯО опублікував демонстраційний тест з математики для НМТ-2023.

Як зазначають фахівці, інтерфейс демонстраційного тесту відрізняється від того, який буде на реальному НМТ. Проте варто зауважити, що тип завдань, час на їх виконання, а також структура будуть залишаться такими, як і в демонстраційному.

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УЦОЯО додає, що в абітурієнтів до того ж буде можливість користуватись довідковими матеріалами, як, наприклад, формулами.

Демонстраційний тест з математики, як і з української мови, передбачає, що вступники можуть вибирати послідовність виконання завдань, а за потреби повернутись до потрібного їм питання.

Після завершення тесту абітурієнти отримають результат.

Крім того, УЦОЯО надає PDF-файл з демонстраційним тестом з математики. Тож в абітурієнтів є можливість завантажити його, виконати завдання та перевірити свої відповіді.

Щоб спробувати свої сили, можеш за посиланням пройти демонстраційний тест з математики. Він доступний як для вступників та освітян, так і для батьків.

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