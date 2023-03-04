Щоб надолужити пропущене: як підібрати додаткове навчання для дітей

Питання освіти в останні роки — болюча тема. Спершу школярів закрили вдома через Covid-19, а сьогодні на освітній процес впливає війна.

До прикладу, на початку навчального року 2022–2023 лише 25% шкіл в Україні мали змогу забезпечити дітям повноцінне офлайн-навчання.

Також через війну близько 500 000 вимушено навчаються за кордоном, а учні, які лишилися в Україні, регулярно змушені проходити уроки в укриттях.

Зараз також дивляться

Тривоги чи нове середовище можуть провокувати у школярів стрес, що впливає на якість засвоєння знань. Та прогалини в освіті все ж можна надолужити, а навчання онлайн — зробити не лише якісним, а й цікавим для дитини. У цьому допоможуть численні курси й додаткові матеріали.

На що слід звернути увагу, обираючи додаткові матеріали та курси, і як зрозуміти, що саме подобається дитині, розповіла психотерапевтка команди науково-популярного онлайн-лекторію для дітей Science4Kids Олександра Омельченко.

Зацікавити та прислухатися: як зрозуміти, що подобається вивчати дитині, а що ні

Щоб зрозуміти, що дитині справді подобається чи потенційно може сподобатися вивчати, поспостерігай, чим вона заповнює свій вільний час.

Особливо слід зауважити, про яке заняття малюк готовий з ентузіазмом говорити з дорослими, — розповіла Олександра.

Якщо у виборі додаткового курсу орієнтуватися на шкільні предмети, то варто спокійно ставитися до оцінок. Адже мета — зацікавленість, а не результат.

Психотерапевтка зазначає, що малюку значно простіше поринути в процес і отримати від нього задоволення, коли батьки не орієнтуються виключно на оцінки.

Далеко не всі заняття можуть підходити й приносити задоволення дитині — це нормально. Тож психотерапевта поділилася червоними прапорцями, які свідчать про це.

Якщо малюк постійно намагається уникнути тих самих занять, то, імовірно, вони йому не підходять.

Щоб не робити щось, дитина може вигадувати різні причини, а не говорити прямо. Також зверни увагу, чи не намагається вона зайнятися чимось іншим посеред заняття. Якщо такі червоні прапорці вже є, то слід подумати про зміну заняття.

Освітній контент залежно від віку: як підібрати

Олександра Омельченко поділилася й тим, як підібрати освітній контент відповідно до віку та рівня концентрації дитини.

Зауваживши це, можна зменшити стрес для малюка й перетворити навчальний процес у задоволення, а не покарання.

Здатність дитини концентрувати увагу залежить від віку та інших особливостей:

у 8–9 років діти концентрують увагу близько 20–25 хвилин;

у 10–14 років — 25–30 хвилин;

у 14–18 років — близько 40 хвилин.

Після цього дитина потребує зміни діяльності.

Зверни увагу на темп та сприйняття

Кожен вік потребує різного підходу. На це варто звернути увагу батькам при підборі навчального контенту.

Адже знаючи особливості того, як дитина сприймає інформацію у різному віці, можна зробити навчання дуже ефективним.

Темп

— Передусім зверни увагу на темп контенту. Найкраще, коли насичені динамічні частини змінюються більш спокійними, — зауважує психотерапевтка.

Динаміка допомагає дітям сконцентруватися, а спокійні фрагменти необхідні, щоб почати засвоювати отримані знання.

Сприйняття

Дітям до 12 років важко сприймати абстрактну інформацію, тож краще подавати матеріал у вигляді історій чи прикладів з життя.

Допоможуть також анімація чи персонажі, які ведуть дітей контентом. Коли дитині вже понад 12 років, то можна пропонувати більше абстрактної інформації.

Більшість дітей краще вчаться візуально. Тож важливо показувати ілюстрації, анімації та схеми.

Коли дитині 10–12 років, то важливими й авторитетними стають думки однолітків — у цьому випадку гарно спрацьовує формат подачі інформації від підлітка підлітку.

Щоб не було вигорання: як знайти міру в навчанні

Діти навчаються в школі, приходять додому й роблять уроки, а після цього мама чи тато ще й змушують проходити додаткові курси. Це не схоже на work life balance, тож від такого ритму можна втомитися й втратити мотивацію до навчання.

Ознаками, що додаткових активностей для малечі забагато, можуть бути:

дитина пізніше лягає спати та не відкладає телефон перед сном, адже їй не вистачає вільного часу;

погіршується засвоєння матеріалу;

дитина намагається уникнути додаткових занять;

вам потрібно постійно підганяти чи контролювати дитину на додаткових заняттях.

Щоб такого не сталося, слід грамотно планувати дозвілля малюка й не перевищувати рекомендовану кількість додаткових годин навчання.

Оптимальний час для додаткових занять на тиждень — близько трьох годин, — ділиться Олександра. Водночас не бажано займатися понад півтори години на день.

Звісно, точна кількість залежить від багатьох факторів: віку, психологічних характеристик, зацікавленостей дитини.

Якщо дитина перебуває у стресі чи в пригніченому настрої, має прояви тривоги чи складнощі зі сном — можна зменшити кількість занять, однак не скасовувати їх повністю.

Додаткова освіта та кордони дитини: як це пов’язано

Психотерапевтка поділилася, що за допомогою додаткового онлайн-навчання можна допомогти дитині вибудувати власні кордони.

Адже у дитини з’явиться можливість:

Самостійно обирати й планувати, скільки та якого із запропонованого батьками контенту спожити. Самостійно обирати й планувати, коли піти або повернутися до активності в Zoom або на YouTube. Ставити власні цілі та завдання, виконання яких малеча самостійно вчитиметься оцінювати. Оцінити свої враження та мотивацію після кожного заняття — це може бути за шкалою балів або ж у вигляді емодзі.

Навички самодисципліни й здатності до самонавчання, відслідковування власної ефективності, постановки й досягнення маленьких цілей та завдань необхідні для дорослого життя. Адже вчимося ми далеко не 11 років.

Якщо ти не довіряєш тому, які знання здатна дати школа під час війни, ми розповіли про альтернативні варіанти освіти для дітей.

Не пропускай найцікавіше, підписуйся на наш Telegram-канал.