Чтобы наверстать упущенное: как подобрать дополнительное обучение для детей

Вопрос образования в последние годы — болезненная тема. Сначала школьников закрыли дома из-за Covid-19, а сегодня на образовательный процесс влияет война.

К примеру, в начале учебного года 2022–2023 только 25% школ в Украине имели возможность обеспечить детям полноценное офлайн-обучение.

Также в результате войны около 500 000 вынужденно учатся за границей, а оставшиеся в Украине регулярно вынуждены проходить уроки в укрытиях. Тревоги или новая среда могут провоцировать у школьников стресс, что влияет на качество усвоения знаний.

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Но пробелы в образовании все же можно наверстать, а обучение онлайн — сделать не только качественным, но и интересным для ребенка. В этом помогут многочисленные курсы и дополнительные материалы.

На что следует обратить внимание, выбирая дополнительные материалы и курсы, и как понять, что именно нравится ребенку, рассказала психотерапевт команды научно-популярного онлайн-лектория для детей Science4Kids Александра Омельченко.

Заинтересовать и прислушаться: как понять, что нравится учить ребенку, а что нет

Чтобы понять, что ребенку действительно нравится или потенциально может понравиться изучать, понаблюдай, чем он заполняет свое свободное время.

Особо следует отметить, о каком занятии малыш готов с энтузиазмом говорить со взрослыми, — отметила Александра.

Если в выборе дополнительного курса ориентироваться на школьные предметы, то следует спокойно относиться к оценкам. Ведь цель — заинтересованность, а не результат.

Психотерапевт отмечает, что малышу значительно проще погрузиться в процесс и получить от него удовольствие, когда родители не ориентируются исключительно на оценки.

Далеко не все занятия могут подходить и доставлять удовольствие ребенку — это нормально. Поэтому психотерапевт поделилась красными флажками, свидетельствующими об этом.

Если малыш постоянно пытается избежать одних и тех же занятий, то, вероятно, они ему не подходят.

— Чтобы не делать что-то, он может придумывать разные причины, а не говорить прямо. Также обрати внимание, не пытается ли ребенок заняться чем-то другим посреди занятия.

Если такие красные флажки уже есть, то следует подумать об изменении занятия.

Образовательный контент в зависимости от возраста: как подобрать

Александра Омельченко поделилась и тем, как подобрать образовательный контент в соответствии с возрастом и уровнем концентрации ребенка.

Подметив это, можно минимизировать стресс для малыша и превратить учебный процесс в удовольствие, а не наказание.

Способность ребенка концентрировать внимание зависит от возраста и других особенностей:

в 8–9 лет дети концентрируют внимание около 20–25 минут;

в 10–14 лет — 25–30 минут;

в 14–18 лет — около 40 минут.

После этого ребенку необходима смена деятельности.

Обрати внимание на темп и восприятие

Каждый возраст требует разного подхода. На это следует обратить внимание родителям при подборе учебного контента.

Ведь зная особенности того, как ребенок воспринимает информацию в разном возрасте, можно сделать обучение очень эффективным.

Темп

— Прежде всего, обрати внимание на темп контента. Лучше всего, когда насыщенные динамические части сменяются более спокойными, — отмечает психотерапевт.

Динамика помогает детям сконцентрироваться, а спокойные фрагменты необходимы, чтобы начать усваивать полученные знания.

Восприятие

Детям до 12 лет трудно воспринимать абстрактную информацию, поэтому лучше подавать материал посредством историй или примеров из жизни.

Помогут также анимация или персонажи, ведущие детей к контенту. Когда ребенку уже больше 12 лет, можно предлагать больше абстрактной информации.

Большинство детей лучше учатся зрительно. Поэтому важно показать иллюстрации, анимации и схемы.

Когда ребенку 10–12 лет, то важными и авторитетными становятся мнения сверстников — в этом случае хорошо срабатывает формат подачи информации от подростка к подростку.

Чтобы не было выгорания: как найти меру в обучении

Дети учатся в школе, приходят домой и делают уроки, а после этого мама или папа еще заставляют проходить дополнительные курсы. Это не похоже на work life balance, так что от такого ритма можно устать и потерять мотивацию к обучению.

Признаками, что дополнительных активностей для малышей слишком много, могут быть:

ребенок позже ложится спать и не откладывает телефон перед сном, ведь ему не хватает свободного времени;

ухудшается усвоение материала;

ребенок пытается избежать дополнительных занятий;

нужно постоянно подгонять или контролировать ребенка на дополнительных занятиях.

Чтобы такого не произошло, следует грамотно планировать досуг малыша и не превышать рекомендованное количество дополнительных часов обучения.

Оптимальное время для дополнительных занятий в неделю — около трех часов, — делится Александра. В то же время не желательно заниматься более полутора часов в день.

Конечно, точное количество зависит от многих факторов: возраста, психологических характеристик, интересов ребенка.

Если малыш находится в стрессе или в подавленном настроении, имеет проявления тревоги или сложности со сном — можно уменьшить количество занятий, однако не отменять их полностью.

Дополнительное образование и границы ребенка: как это связано

Психотерапевт поделилась, что с помощью дополнительного онлайн-обучения можно помочь ребенку выстроить собственные границы.

Ведь у ребенка появится возможность:

Самостоятельно выбирать и планировать, сколько и какого из предложенного родителями контента употребить.

Самостоятельно выбирать и планировать, когда пойти или вернуться к активности в Zoom или на YouTube.

Ставить собственные цели и задачи, выполнение которых малыши будут самостоятельно учиться оценивать.

Оценить свои впечатления и мотивацию после каждого занятия — это может быть по шкале баллов или в виде эмодзи.

Навыки самодисциплины и способности к самообучению, отслеживание собственной эффективности, постановки и достижения маленьких целей и задач необходимы для взрослой жизни. Ведь учимся мы далеко не 11 лет.

Если ты не доверяешь тому, какие знания дает школа во время войны, мы рассказали об альтернативных вариантах образования для детей.

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