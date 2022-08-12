Україна

Вступна кампанія в Україні: як проходить складання НМТ та чи є додаткові пільги для абітурієнтів

Олена Яковлєва, редакторка сайту 12 Серпня 2022, 17:00
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