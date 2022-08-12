Вступна кампанія в Україні: як проходить складання НМТ та чи є додаткові пільги для абітурієнтів

Повномасштабна війна в Україні кинула виклик багатьом сферам нашого життя, зокрема й освіті. Цьогоріч вступники складають не ЗНО, а національний мультипредметний тест (НМТ).

Міністр освіти й науки Сергій Шкарлет розповів в ефірі телемарафону, як проходить вступна кампанія та чи існують пільги для абітурієнтів.

Вступна кампанія-2022

Цього року в Україні проводять три сесії вступу замість звичних двох для того, щоб кожен охочий зміг скласти НМТ та вступити до омріяного ВНЗ.

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Також випускники можуть самостійно обирати місце складання НМТ, що було неможливо в минулі роки.

Перебіг вступної кампанії відбувається на дуже високому рівні, як ми оцінюємо. Під час основної сесії тестування пройшли 187 345 учасників у понад 250 населених пунктах України.

Понад 40 міст Європи прийняли наших випускників, які бажають скласти НМТ за кордоном, — зазначає Шкарлет.

База на зарахування студентів до ВНЗ формуватиметься у вересні після закінчення останньої сесії національного тестування.

Пільги для вступників

Цьогоріч в Україні додаткові пільги на вступ до ВНЗ отримають діти з тимчасово окупованих територій, а також з місць, де ведуться бойові дії. Їм буде достатньо дистанційно пройти індивідуальну усну бесіду.

Це стосується абітурієнтів, які зараз перебувають на непідконтрольній Україні території:

Херсонської області;

Запорізької області;

Харківської області;

Миколаївської області;

Донецької області;

Луганської області;

АР Крим та м. Севастополь.

Для таких вступників конкурс формуватиметься окремо. Зарахування на навчання відбуватиметься виключно за державним замовленням за пільгою № 2, яку збільшено на 40%.

Повне інтерв’ю Сергія Шкарлета дивись у відео.

Закладам освіти щороку доводиться підлаштовуватися під ситуацію в країні та світі, щоб надати студентам якісні знання. Читай, коли почнеться навчання в університетах у 2022 році.

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