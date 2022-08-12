Вступительная кампания в Украине: как проходит сдача НМТ и есть ли дополнительные льготы для абитуриентов

Полномасштабная война в Украине бросила вызов многим сферам нашей жизни, в том числе и образованию. В этом году абитуриенты сдают не ВНО, а национальный мультипредметный тест (НМТ).

Министр образования и науки Сергей Шкарлет рассказал в эфире телемарафона, как проходит вступительная кампания и существуют ли льготы для абитуриентов.

Вступительная кампания-2022

В этом году в Украине проводят три сессии поступления вместо привычных двух для того, чтобы каждый желающий смог сдать НМТ и поступить в желаемый вуз.

Также выпускники могут самостоятельно выбирать место прохождения НМТ, что не было возможно в прошлые годы.

Течение вступительной кампании происходит на очень высоком уровне, как мы оцениваем. В ходе основной сессии тестирование прошли 187 345 участников более чем в 250 населенных пунктах Украины.

Более 40 городов Европы приняли наших выпускников, желающих сдать НМТ за границей, — отмечает Шкарлет.

База на зачисление студентов в вузы будет формироваться в сентябре по окончании последней сессии национального тестирования.

Льготы для поступающих

В этом году в Украине дополнительные льготы на поступление в вузы получат дети с временно оккупированных территорий, а также мест, где ведутся боевые действия. Им достаточно дистанционно пройти индивидуальную устную беседу.

Это касается абитуриентов, которые сейчас находятся на неподконтрольной Украине территории:

Херсонской области;

Запорожской области;

Харьковской области;

Николаевской области;

Донецкой области;

Луганской области;

АР Крым и г. Севастополь.

Для таких поступающих конкурс будет формироваться отдельно. Зачисление на обучение будет происходить исключительно по государственному заказу по льготе № 2, которая увеличена на 40%.

Полное интервью Сергея Шкарлета смотри в видео.

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