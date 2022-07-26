Батьківство

Найнервовіший час для абітурієнтів: коли будуть результати НМТ 2022

Богдана Макалюк, редакторка сайту 26 Липня 2022, 14:35
Коли будуть результати НМТ 2022: скільки часу чекати на результати мультитесту-2022
Фото: Pexels

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