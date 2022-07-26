Найнервовіший час для абітурієнтів: коли будуть результати НМТ 2022

Попри війну, українська молодь має здобувати освіту, адже вони — майбутнє нашої країни. Проте цьогоріч на абітурієнтів чекав новий виклик — НМТ замість ЗНО. Національний мультипредметний тест — це спрощений аналог ЗНО.

Онлайн-тест містить три блоки питань. Кожен блок складається з 20 завдань, а загальний час на їх виконання становить 120 хвилин.

Дати НМТ 2022

Нове тестування НМТ буде проходити у три сесії:

основна: 18 липня – 10 серпня;

додаткова: 16–20 серпня;

спеціальна: 12–16 вересня.

Учасники, які зареєструвалися для участі в ЗНО, братимуть участь в основній сесії НМТ. Ті, хто не матимуть змоги прибути до тимчасових екзаменаційних центрів під час основної сесії, зможуть пройти тестування під час додаткової або спеціальної.

Для цього потрібно подати заявку для участі у відповідній сесії тестування. Це можна буде зробити 1–10 серпня — для участі в додатковій сесії, 1–7 вересня — для участі в спеціальній сесії, повідомляють на сайті УЦОЯО.

Коли будуть результати НМТ 2022

Інформацію про результати основної сесії НМТ за шкалою 100–200 балів буде розміщено на інформаційних сторінках учасників тестування:

основної сесії – до 12 серпня 2022 року,

додаткової сесії — до 21 серпня 2022 року,

спеціальної сесії — до 19 вересня 2022 року.

Щоб добре підготуватися до тесту, учасник (учасниця) можуть спробувати свої сили й пройти демо-версію тесту онлайн.

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