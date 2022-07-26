Найнервовіший час для абітурієнтів: коли будуть результати НМТ 2022

Попри війну, українська молодь має здобувати освіту, адже вони — майбутнє нашої країни. Проте цьогоріч на абітурієнтів чекав новий виклик — НМТ замість ЗНО. Національний мультипредметний тест — це спрощений аналог ЗНО.
Онлайн-тест містить три блоки питань. Кожен блок складається з 20 завдань, а загальний час на їх виконання становить 120 хвилин.
Нове тестування НМТ буде проходити у три сесії:
Учасники, які зареєструвалися для участі в ЗНО, братимуть участь в основній сесії НМТ. Ті, хто не матимуть змоги прибути до тимчасових екзаменаційних центрів під час основної сесії, зможуть пройти тестування під час додаткової або спеціальної.
Для цього потрібно подати заявку для участі у відповідній сесії тестування. Це можна буде зробити 1–10 серпня — для участі в додатковій сесії, 1–7 вересня — для участі в спеціальній сесії, повідомляють на сайті УЦОЯО.
Графіка: Валентина Бойко
Інформацію про результати основної сесії НМТ за шкалою 100–200 балів буде розміщено на інформаційних сторінках учасників тестування:
Щоб добре підготуватися до тесту, учасник (учасниця) можуть спробувати свої сили й пройти демо-версію тесту онлайн.
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