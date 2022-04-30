Мультимедійний тест замість ЗНО: де пройти демоверсію онлайн

Випускники 2022 року з усієї України стурбовані тим, як їм доведеться закінчити школу. Спочатку казали про скасовування ЗНО, а потім повертали його і зрештою УЦОЯО вирішив ввести національний мультипредметний тест. Тобто один екзамен замість трьох-чотирьох.

Цей тест складається з 60 питань, по 20 з української мови, математики та історії України.

Це може злякати випускників, адже не всі сильні в окремих предметах. Тож УЦОЯО виклали приклад мультипредметного тесту, який можна пройти онлайн.

— Зауважте, що інтерфейс запропонованого тестувальника відрізняється від того, який буде на реальному НМТ, однак за структурою, типами завдань, тривалістю їх виконання демонстраційний варіант аналогічний до вступного тесту, — наголошують в УЦОЯО.

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Пройти тестовий варіант НМТ можна за посиланням. Якщо в тебе поганий інтернет — спробуй завантажити файл тесту за посиланням.

Як проходитиме НМТ у 2022

Як під час виконання демонстраційного тесту, так і під час реального тестування школярі зможуть вибирати послідовність виконання завдань. Також можна буде повертатися до завдань та змінювати варіант відповіді.

Після того, як виконавець тесту закінчить роботу, він отримує результати за кожен блок НМТ.

Перед початком тесту треба буде відповісти на чотири запитання про себе, які дозволять зібрати статистичну інформацію.

В УЦОЯО попереджають, що через велику кількість учасників, які одночасно використовують тестувальник, можуть бути певні затримки на сайті.

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