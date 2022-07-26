Родительство

Самое нервное время для абитуриентов: когда будут результаты НМТ 2022

Богдана Макалюк, редактор сайта 26 июля 2022, 14:35
Коли будуть результати НМТ 2022: скільки часу чекати на результати мультитесту-2022
Фото: Pexels

Больше новостей
Секс-календар
Секс-календарь: как и зачем заранее планировать близость — отвечает сексолог
Як ДСНС врятували з-під завалів юну гімнастку
Герои без автомата: сильная история о том, как ГСЧС спасли из-под завалов юную гимнастку
Як не почуватись жертвою - чек-лист від психолога
Не перекладывать ответственность и взращивать любовь: чек-лист от психолога, чтобы не чувствовать себя жертвой
Як приготувати кускус
Правила простого и быстрого обеда: как правильно варить кускус
Смотреть больше

Материалы по теме

Як ДСНС врятували з-під завалів юну гімнастку
Герои без автомата: сильная история о том, как ГСЧС спасли из-под завалов юную гимнастку
Грошова допомога пенсіонерам від ООН — як подати заявку
Дополнительная денежная помощь для пенсионеров 2200 грн от ООН — как получить?
вихідні у серпні 2022
Отдыху быть или не быть: какие дни в Украине будут выходными в августе 2022 года
Наслідки обстрілу Затоки на Одещині
Массированный обстрел Затоки в Одесской области. Последствия взрывов и реакция президента

Видео
0:14:38
Як ДСНС врятували з-під завалів юну гімнастку

Герои без автомата: сильная история о том, как ГСЧС спасли из-под завалов юную гимнастку
0:01:55
Наслідки обстрілу Затоки на Одещині
Массированный обстрел Затоки в Одесской области. Последствия взрывов и реакция президента
0:06:20
Повернись живим Байрактар
Сбросимся на вертолеты и самолеты? Как фонд Повернись живим воплощает желание украинцев покупать оружие на фронт
0:02:45
На Харківщині 11-річні хлопчики облаштували власний блокпост
Юные герои с ружьями и в броне: 11-летние харьковчане обустроили собственный блокпост
Перейменування станцій метро Києва
Как работает метро в Киеве сегодня: пересадки и закрытые станции
0:05:32
Перейменування вулиці в Броварах
В Броварах назвали улицу в честь 72-й бригады Черных Запорожцев! Подробности дерусификации
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 26 липня
Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 26 июля
0:03:55
Модульные дома
В Ровенской области переселенцы из Харькова строят модульные дома: Война забрала жилье, но не работу!
0:03:49
Хліб для людей
Вместо 100 буханок мы выпекали 700! Малинский хлебзавод спасал украинцев, несмотря на обстрелы
0:03:08
Барбершоп
В Киеве двое барберов бесплатно стригут военных: “Так мы благодарим ВСУ!”
Больше видео
Секс-календар
Читать дальше
Секс-календарь: как и зачем заранее планировать близость — отвечает сексолог
Як не почуватись жертвою - чек-лист від психолога
Читать дальше
Не перекладывать ответственность и взращивать любовь: чек-лист от психолога, чтобы не чувствовать себя жертвой

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь