Самое нервное время для абитуриентов: когда будут результаты НМТ 2022

Несмотря на войну, украинская молодежь должна получать образование, ведь они — будущее нашей страны. Однако в этом году абитуриентов ждал новый вызов — НМТ вместо ВНО. Национальный мультипредметный тест — это упрощенный аналог ВНО.
Онлайн-тест содержит три блока вопросов. Каждый блок состоит из 20 заданий, а общее время для их выполнения составит 120 минут.
Новое тестирование НМТ будет проходить в три сессии:
Участники, зарегистрировавшиеся для участия в ВНО, примут участие в основной сессии НМТ. Те, кто не сможет прибыть во временные экзаменационные центры в период основной сессии, смогут пройти тестирование во время дополнительной или специальной.
Для этого необходимо подать заявку для участия в соответствующей сессии тестирования. Это можно будет сделать 1–10 августа — для участия в дополнительной сессии, 1–7 сентября — для участия в специальной сессии, сообщается на сайте УЦОКО.
Графіка: Валентина Бойко
Информация о результатах основной сессии НМТ по шкале 100–200 баллов будет размещена на информационных страницах участников тестирования:
Чтобы хорошо подготовиться к тесту, участник (участница) может попробовать свои силы и пройти демо-версию теста онлайн.
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