Самое нервное время для абитуриентов: когда будут результаты НМТ 2022

Несмотря на войну, украинская молодежь должна получать образование, ведь они — будущее нашей страны. Однако в этом году абитуриентов ждал новый вызов — НМТ вместо ВНО. Национальный мультипредметный тест — это упрощенный аналог ВНО.

Онлайн-тест содержит три блока вопросов. Каждый блок состоит из 20 заданий, а общее время для их выполнения составит 120 минут.

Даты НМТ 2022

Новое тестирование НМТ будет проходить в три сессии:

основная: 18 июля – 10 августа;

дополнительная: 16–20 августа;

специальная: 12–16 сентября.

Участники, зарегистрировавшиеся для участия в ВНО, примут участие в основной сессии НМТ. Те, кто не сможет прибыть во временные экзаменационные центры в период основной сессии, смогут пройти тестирование во время дополнительной или специальной.

Для этого необходимо подать заявку для участия в соответствующей сессии тестирования. Это можно будет сделать 1–10 августа — для участия в дополнительной сессии, 1–7 сентября — для участия в специальной сессии, сообщается на сайте УЦОКО.

Когда будут результаты НМТ 2022

Информация о результатах основной сессии НМТ по шкале 100–200 баллов будет размещена на информационных страницах участников тестирования:

основной сессии — до 12 августа 2022 года,

дополнительной сессии — до 21 августа 2022 года,

специальной — до 19 сентября 2022 года.

Чтобы хорошо подготовиться к тесту, участник (участница) может попробовать свои силы и пройти демо-версию теста онлайн.

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