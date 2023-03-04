Подчинится ли кому-нибудь язык чисел? УЦОКО опубликовали демонстрационный тест по математике для НМТ-2023

Если еще несколько лет назад выпускники и выпускницы готовились к вступительной кампании с использованием хорошо знакомых пробных тестирований, то с началом НМТ нужно было подождать немного.

И вот УЦОКО опубликовал демонстрационный тест по математике для НМТ-2023.

Как отмечают специалисты, интерфейс демонстрационного теста отличается от того, какой будет на реальном НМТ. Однако следует заметить, что тип задач, время на их выполнение, а также структура будут оставаться такими, как и в демонстрационном.

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УЦОКО добавляет, что у абитуриентов к тому же будет возможность пользоваться справочными материалами, как, например, формулами.

Демонстрационный тест по математике, как и по украинскому языку, предусматривает, что поступающие могут выбирать последовательность выполнения задач, а при необходимости вернуться к нужному им вопросу.

После теста абитуриенты получат результат.

Кроме того, УЦОКО предоставляет PDF-файл с демонстрационным тестом по математике. Так что у абитуриентов есть возможность загрузить его, выполнить задание и проверить свои ответы.

Чтобы попробовать свои силы, можешь по ссылке пройти демонстрационный тест по математике. Он доступен как для поступающих, так и для родителей.

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