Писатимуть НМТ, але за новим форматом: що чекає на випускників замість традиційних екзаменів

Цьогорічні екзамени для випускників — одна із найбільш обговорюваних тем. Аби розвіяти всі міфи, ми зібрали актуальну інформацію про НМТ: у якому форматі проходитиме тестування, які предмети будуть обов’язковими та що про це каже міністр освіти Сергій Шкарлет — читай у нашому матеріалі.

Відомо, що цього року, як і минулого, випускники 11 класів складатимуть мультипредметний тест НМТ.

Проте вступники 2023 року матимуть змогу вибрати один предмет для складання: тобто НМТ проходитиме у форматі 2+1.

Про це повідомив міністр освіти й науки Сергій Шкарлет під час брифінгу 20 січня.

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НМТ 2023: як проходитиме

У 2023 році Національний Мультитест пройде за структурою українська мова + математика + предмет на вибір: історія України, іноземна мова, біологія, хімія, фізика.

Учасники НМТ проходитимуть тестування з трьох предметів в один тестовий день. Учаснику буде надано 180 хвилин для виконання всіх трьох предметних блоків НМТ.

Такий мультитест дасть випускнику змогу вступити на будь-яку спеціальність.

Що міститимуть завдання на НМТ 2023

Відомо, що частина з історії України передбачатиме завдання, що охоплюють період другої половини XVI – початку XXI століття. Завдання НМТ з іноземної мови стосуватимуться читання, лексики та граматики, тобто завдань на аудіювання та письма в тесті не буде.

Реєстрація на НМТ 2023 стартуватиме у квітні, а третій предмет потрібно буде обрати під час реєстрації.

До того ж НМТ 2023 також буде проходити в деяких країнах за кордоном.

Підготуватися та спробувати свої сили на тестовому варіанті Національного мультитесту 2023 можна буде не пізніше травня.

Екзамени проходитимуть у дві сесії: основна сесія припаде на червень, а додаткова — наприкінці червня – липень.

Вступ 2023

Мінімальний прохідний бал НМТ дорівнюватиме щонайменше 10% від максимальної кількості балів з кожного предметного блоку мультипредметного тесту. Під час вступної кампанії абітурієнт зможе подати 20 заяв, з них до п’яти на бюджет.

Середній бал атестата та сільський коефіцієнт не будуть використовувати при вступі, натомість будуть звертати увагу на галузевий коефіцієнт, а регіональний визначать навесні.

Для вступу на творчі спеціальності окрім НМТ треба буде складати творчий конкурс.

Абітурієнти з окупованих територій матимуть змогу вступати дистанційно. Замість результатів НМТ 2023 року вступник зможе скористатися результатами ЗНО 2020-2021 років та результатами НМТ 2022 року.

Конкурсний бал для вступу на бюджетну форму навчання у 2023 році дорівнюватиме 130 балам і вище. Але для лікарських та деяких інших спеціальностей встановлений вищий конкурсний бал.

Також відомо, що ДПА у 2023 році не буде.

А от як організувати дистанційну освіту вдома для школярів, ми пояснювали в іншому матеріалі.

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