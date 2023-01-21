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Писатимуть НМТ, але за новим форматом: що чекає на випускників замість традиційних екзаменів

Вікторія Мельник, редакторка сайту 21 Січня 2023, 19:00
НМТ 2023
Фото: Pexels

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