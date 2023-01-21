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Будут писать НМТ, но в новому формате: что ждет выпускников вместо традиционных экзаменов

Виктория Мельник, редактор сайта 21 января 2023, 19:00
НМТ 2023
Фото: Pexels

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