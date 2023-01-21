Будут писать НМТ, но в новому формате: что ждет выпускников вместо традиционных экзаменов

Нынешние экзамены для выпускников — одна из самых обсуждаемых тем. Чтобы развеять все мифы, мы собрали актуальную информацию о НМТ: в каком формате будет проходить тестирование, какие предметы будут обязательными и что об этом говорит министр образования Сергей Шкарлет — читай в нашем материале.

Известно, что в этом году, как и в прошлом, выпускники 11 классов будут сдавать мультипредметный тест НМТ.

Однако поступающие в 2023 году смогут выбрать один предмет для сдачи: то есть НМТ будет проходить в формате 2+1.

Об этом сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлетт во время брифинга 20 января.

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НМТ 2023: как будет проходить

В 2023 году Национальный Мультитест пройдет по структуре украинский язык + математика + предмет на выбор: история Украины, иностранный язык, биология, химия, физика.

Участники НМТ будут проходить тестирование по трех предметам в один тестовый день. Участнику будет предоставлено 180 минут для выполнения всех трех предметных блоков НМТ.

Такой мультитест позволит выпускнику поступить на любую специальность.

Что будут содержать задания на НМТ 2023

Известно, что часть истории Украины будет предусматривать задания, охватывающие период второй половины XVI – начала XXI века. Задания НМТ по иностранному языку будут касаться чтения, лексики и грамматики, то есть задач на аудирование и письмо в тесте не будет.

Регистрация на НМТ 2023 будет стартовать в апреле, а третий предмет нужно выбрать при регистрации.

К тому же, НМТ 2023 года также будет проходить в некоторых странах за рубежом.

Подготовиться и попробовать свои силы на тестовом варианте Национального мультитеста 2023 года можно будет не позднее мая.

Экзамены будут проходить в две сессии: основная сессия придется на июнь, а дополнительная — в конце июня – июль.

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Поступление 2023

Минимальный проходной балл НМТ будет равен не менее 10% от максимального количества баллов из каждого предметного блока мультипредметного теста. Во время вступительной кампании абитуриент сможет подать 20 заявлений, из них до пяти на бюджет.

Средний балл аттестата и сельский коэффициент не будут использовать при поступлении, но будут обращать внимание на отраслевой коэффициент, а региональный определят весной.

Для поступления на творческие специальности, кроме НМТ, нужно будет сдавать творческий конкурс.

Абитуриенты с оккупированных территорий смогут поступать дистанционно. Вместо результатов НМТ 2023 года поступающий сможет воспользоваться результатами ВНО 2020-2021 годов и результатами НМТ 2022 года.

Конкурсный балл для поступления на бюджетную форму обучения в 2023 году будет равен 130 баллам и выше. Но для врачебных и нескольких других специальностей установлен высший конкурсный балл.

Также известно, что ДПА в 2023 году не будет.

А как организовать дистанционное образование дома для школьников, мы объясняли в другом материале.

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