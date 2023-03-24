Закінчив(-ла) школу за кордоном, але мрієш навчатись в Україні? Як вступати у ВНЗ 2023

Учні, які закінчили школу за кордоном, мають право вступати в українські ВНЗ з дипломом іноземного освітнього закладу.

Однак є один суттєвий нюанс — школярам обов’язково потрібно пройти процедуру визнання такого документа в Україні. Як це зробити та як подавати заявку на вступ у ВНЗ — розповіли в Міністерстві освіти і науки для LIGA.net.

Де визнають іноземні дипломи в Україні

Міністерство освіти і науки України

Перед вступом абітурієнт(-ка) може звернутись до держпідприємства Інформаційно-іміджевий центр, яке підпорядковується Міносвіти та займається визнанням іноземних дипломів.

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Документи можна подати:

особисто за адресою: м. Київ, вул. В’ячеслава Чорновола, 25, згідно з графіком;

дистанційно на сайті.

Диплом визнають після того, як перевірять статус іноземної школи, її програму, період навчання у школі й відповідність освітньому ступеню в Україні.

Більше про порядок визнання в Україні документів про освіту іноземних закладів можна прочитати в наказі Міносвіти №504.

Якщо диплом визнається, то школяру(-ці) видають свідоцтво та вносять відповідну інформацію в Єдину державну електронну базу з питань освіти (ЄДЕБО).

З цим свідоцтвом можна сміливо вступати в усі українські заклади освіти будь-якої форми власності.

Заклад вищої освіти

Після зарахування у ВНЗ упродовж першого місяця навчання студент(-ка) може підтвердити свій іноземний диплом у своєму новому закладі освіти.

ВНЗ має обробити заявку до початку другого семестру першого року навчання. Якщо документ визнають, то інформацію так само внесуть в ЄДЕБО.

Однак таке свідоцтво діятиме лише в тому закладі, який його видав.

Загалом для того, щоб свідоцтво про визнання іноземного диплома було чинним, потрібно обов’язково пред’являти оригінал документа.

Як вступати до ВНЗ з іноземним дипломом

Абітурієнт(-ка), що планує вступати в український ВНЗ на підставі іноземного диплома, може подати заяву лише в паперовій формі безпосередньо до закладу освіти.

Заява має містити, зокрема, інформацію про обраний заклад освіти, конкурсну пропозицію та пріоритетність заяви, яку встановлює учень(-иця).

Чи може студент(-ка) після зарахування до українського ВНЗ продовжувати жити за кордоном? Це залежить від самого закладу освіти. Тому краще одразу це перепитати перед подачею заяви на вступ.

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