Батьківство

Закінчив(-ла) школу за кордоном, але мрієш навчатись в Україні? Як вступати у ВНЗ 2023

Олена Яковлєва, редакторка сайту 24 Березня 2023, 12:00
Як після закінчення школи за кордоном вступати в український ВНЗ
Фото: Pexels

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