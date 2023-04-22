Обращай внимание на речь и моторику: как распознать задержку развития у ребенка

После рождения ребенка наступает не менее важный этап — его развитие. Многие родители начинают всячески помогать ребенку развиваться. Для этого покупают коврики, игры, много читают и водят его к специалистам.

Однако задержка развития ребенка может проявляться почти незаметно. Читай в материале, как ее распознать.

Задержка развития ребенка: как распознать — объяснение врачей

Подробно о задержках в детском развитии рассказало издание Healthline. Родители могут волноваться о задержке развития ребенка из-за того, что он медленнее других начинает говорить или ходить. Незначительные задержки не являются поводом для тревоги.

Однако длительные или многочисленные отклонения в развитии могут свидетельствовать о наличии заболевания. В материале мы подробно расскажем о признаках, на которые следует обращать внимание.

Задержки в развитии могут быть наследственными, вызваны осложнениями во время беременности, преждевременными родами или другими причинами. Не диагностируй ребенку заболевание самостоятельно. Посети педиатра и других специалистов, если подозреваешь некоторые задержки.

Задержка мелкой и крупной моторики у ребенка

Невозможность держать игрушку в руках, рисовать карандашом или бросать мяч могут свидетельствовать о задержке развития. В возрасте трех месяцев большинство детей могут держать голову, в шесть — сидеть с опорой, а ходить учатся до двух лет.

В пять лет большинство детей могут пользоваться вилкой и ложкой, самостоятельно стоять на одной ноге более 10 секунд. Некоторые симптомы могут указывать на задержку моторики:

мягкое или опущенное туловище и конечности;

ограниченное движений в руках и ногах;

невозможность сидеть без опоры в девять месяцев;

неспособность держать свой вес на ногах и вставать примерно до года.

Задержка речи

На задержки в речи могут указывать следующие признаки:

от 12 до 15 месяцев ребенок не произносит нескольких простых слов;

в 18 месяцев ребенок не говорит несколькими словами подряд;

до трех лет ребенок не говорит хотя бы краткими предложениями;

ребенку сложно понимать, что говорят другие люди;

ребенок не может объяснить устно или жестами, что ему нужно.

Если у твоего ребенка есть что-то из вышеперечисленного, следует обследовать его у педиатра и логопеда.

Расстройства спектра аутизма

Расстройствами аутичного спектра называют определенные состояния развития нервной системы. Люди с аутизмом могут чувствовать, мыслить, общаться или двигаться иначе, чем нейротипичные.

Как правило, аутизм удается распознать в раннем детстве. Его признаки заметны. Лучше всего проверять ребенка на аутизм в возрасте одного и двух лет. Бывают случаи, когда врачи не замечают признаков аутизма и до трех лет.

Некоторые симптомы аутизма:

ребенок не реагирует на свое имя;

не воспринимает контакт или общение с другими;

не использует мимику;

не говорит или говорит с трудом, не запоминает информацию;

повторяет одинаковые движения;

имеет проблемы с координацией.

Следует знать, что большинство проблем с развитием ребенка возникают до его рождения. Остальные могут возникнуть вследствие травмирования, инфекций и других факторов.

На какие болезни могут указывать задержки в развитии

Задержки развития ребенка могут указывать на ряд болезней: аутизм, церебральный паралич, синдром Ландау-Клеффнера, мышечную дистрофию или генетические нарушения.

Следует помнить, что каждый ребенок развивается по-разному. Поэтому некоторые отклонения в развитии могут быть. Однако, если они существенные, следует проверить ребенка у врачей, которые точно определят диагноз и предложат лечение или терапию.

Раньше мы рассказывали об играх, которые научат ребенка эмоциональному интеллекту.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!