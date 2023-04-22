Обращай внимание на речь и моторику: как распознать задержку развития у ребенка

После рождения ребенка наступает не менее важный этап — его развитие. Многие родители начинают всячески помогать ребенку развиваться. Для этого покупают коврики, игры, много читают и водят его к специалистам.
Однако задержка развития ребенка может проявляться почти незаметно. Читай в материале, как ее распознать.
Подробно о задержках в детском развитии рассказало издание Healthline. Родители могут волноваться о задержке развития ребенка из-за того, что он медленнее других начинает говорить или ходить. Незначительные задержки не являются поводом для тревоги.
Однако длительные или многочисленные отклонения в развитии могут свидетельствовать о наличии заболевания. В материале мы подробно расскажем о признаках, на которые следует обращать внимание.
Задержки в развитии могут быть наследственными, вызваны осложнениями во время беременности, преждевременными родами или другими причинами. Не диагностируй ребенку заболевание самостоятельно. Посети педиатра и других специалистов, если подозреваешь некоторые задержки.
Невозможность держать игрушку в руках, рисовать карандашом или бросать мяч могут свидетельствовать о задержке развития. В возрасте трех месяцев большинство детей могут держать голову, в шесть — сидеть с опорой, а ходить учатся до двух лет.
В пять лет большинство детей могут пользоваться вилкой и ложкой, самостоятельно стоять на одной ноге более 10 секунд. Некоторые симптомы могут указывать на задержку моторики:
Фото: Pexels
На задержки в речи могут указывать следующие признаки:
Если у твоего ребенка есть что-то из вышеперечисленного, следует обследовать его у педиатра и логопеда.
Расстройствами аутичного спектра называют определенные состояния развития нервной системы. Люди с аутизмом могут чувствовать, мыслить, общаться или двигаться иначе, чем нейротипичные.
Как правило, аутизм удается распознать в раннем детстве. Его признаки заметны. Лучше всего проверять ребенка на аутизм в возрасте одного и двух лет. Бывают случаи, когда врачи не замечают признаков аутизма и до трех лет.
Некоторые симптомы аутизма:
Следует знать, что большинство проблем с развитием ребенка возникают до его рождения. Остальные могут возникнуть вследствие травмирования, инфекций и других факторов.
Задержки развития ребенка могут указывать на ряд болезней: аутизм, церебральный паралич, синдром Ландау-Клеффнера, мышечную дистрофию или генетические нарушения.
Следует помнить, что каждый ребенок развивается по-разному. Поэтому некоторые отклонения в развитии могут быть. Однако, если они существенные, следует проверить ребенка у врачей, которые точно определят диагноз и предложат лечение или терапию.
Раньше мы рассказывали об играх, которые научат ребенка эмоциональному интеллекту.
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