Нетипичное поведение и членовредительство? Как распознать аутизм у ребенка — результаты исследования

Здоровье и развитие ребенка одинаково важны. Если тебе кажется, что есть проблемы с поведением, трудности с мимикой и языком тела, мы рассказываем, как распознать первые проявления аутизма у ребенка. Читай в нашем материале данные исследования.
Ученые Научно-исследовательского института аутизма в Калифорнии поделились данными, что первые симптомы аутизма у ребенка можно заметить уже в возрасте 18 месяцев, то есть с 1,5 лет.
Для диагностики обязательно нужен врач, однако есть важные признаки, которые можно разглядеть самостоятельно.
Они проявляются в раннем детстве, и заметить их можно путём наблюдения за поведением ребенка. Одним из признаков есть тон голоса. Обрати внимание на то, как говорит ребенок.
Некоторым людям с аутизмом сложно регулировать и модулировать тон, поэтому они говорят слишком тихо или громко, монотонно.
Распространенным симптомом аутизма является плохой зрительный контакт или вообще его избегание. Ребенку с аутизмом может быть сложно распознавать и использовать мимику, жесты и язык тела.
Распространенным симптомом аутизма является плохой зрительный контакт или вообще его избегание. Ребенку с аутизмом может быть сложно распознавать и использовать мимику, жесты и язык тела.
Повторяемость поведения также является одним из симптомов. Например, раскачивание телом, вращение, хлопанье кистями. Дети могут играть с игрушками нетипично: многократно включать и выключать их, крутить в руках и т. п.
Обрати внимание и на ритуальность поведения. Ребенок может употреблять одни и те же продукты или беспокоиться в случае малейших изменений в планах.
По данным исследователей, некоторые люди в спектре аутизма могут наносить себе травмы: биение головой о стену, кусание рук, царапание кожи. О факте членовредительства следует немедленно поговорить с врачом.
Судороги, сенсорная чувствительность, тревога, нарушения сна и желудочно-кишечные, метаболические и иммунные дисрегуляции могут возникнуть наряду с аутизмом.
Если ты заметил(-а) что-то из перечня симптомов аутизма у своего ребенка, обратись к врачу и не занимайся определением диагноза самостоятельно. Специалист скажет, есть ли у ребенка задержки развития или проблемы со здоровьем.
У взрослых эти симптомы тоже могут указывать на наличие аутизма, говорят исследователи.
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