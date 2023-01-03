Нетипичное поведение и членовредительство? Как распознать аутизм у ребенка — результаты исследования

Здоровье и развитие ребенка одинаково важны. Если тебе кажется, что есть проблемы с поведением, трудности с мимикой и языком тела, мы рассказываем, как распознать первые проявления аутизма у ребенка. Читай в нашем материале данные исследования.

Аутизм у ребенка: как распознать первые проявления — данные исследования

Ученые Научно-исследовательского института аутизма в Калифорнии поделились данными, что первые симптомы аутизма у ребенка можно заметить уже в возрасте 18 месяцев, то есть с 1,5 лет.

Для диагностики обязательно нужен врач, однако есть важные признаки, которые можно разглядеть самостоятельно.

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Они проявляются в раннем детстве, и заметить их можно путём наблюдения за поведением ребенка. Одним из признаков есть тон голоса. Обрати внимание на то, как говорит ребенок.

Некоторым людям с аутизмом сложно регулировать и модулировать тон, поэтому они говорят слишком тихо или громко, монотонно.

Распространенным симптомом аутизма является плохой зрительный контакт или вообще его избегание. Ребенку с аутизмом может быть сложно распознавать и использовать мимику, жесты и язык тела.

Повторяемость поведения также является одним из симптомов. Например, раскачивание телом, вращение, хлопанье кистями. Дети могут играть с игрушками нетипично: многократно включать и выключать их, крутить в руках и т. п.

Обрати внимание и на ритуальность поведения. Ребенок может употреблять одни и те же продукты или беспокоиться в случае малейших изменений в планах.

По данным исследователей, некоторые люди в спектре аутизма могут наносить себе травмы: биение головой о стену, кусание рук, царапание кожи. О факте членовредительства следует немедленно поговорить с врачом.

Судороги, сенсорная чувствительность, тревога, нарушения сна и желудочно-кишечные, метаболические и иммунные дисрегуляции могут возникнуть наряду с аутизмом.

Если ты заметил(-а) что-то из перечня симптомов аутизма у своего ребенка, обратись к врачу и не занимайся определением диагноза самостоятельно. Специалист скажет, есть ли у ребенка задержки развития или проблемы со здоровьем.

У взрослых эти симптомы тоже могут указывать на наличие аутизма, говорят исследователи.

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