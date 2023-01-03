Нетипова поведінка та самоушкодження? Як розпізнати аутизм у дитини — результати дослідження

Здоров’я і розвиток дитини є однаково важливими. Якщо тобі здається, що є проблеми з поведінкою, труднощі з мімікою та мовою тіла, ми розповідаємо, як розпізнати перші прояви аутизму в дитини. Читай у нашому матеріалі дані дослідження.

Аутизм у дитини: як розпізнати перші прояви — дані дослідження

Вчені Науково-дослідного інституту аутизму в Каліфорнії поділились даними, що перші симптоми аутизму в дитини можна помітити вже у віці 18 місяців, тобто з 1,5 року.

Для діагностики обов’язково потрібен лікар, проте є важливі ознаки, які можна розгледіти самостійно.

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Вони виявляються в ранньому дитинстві, і помітити їх можна шляхом спостереження за поведінкою дитини. Однією з ознак є тон голосу. Зверни увагу на те, як говорить дитина.

Деяким людям з аутизмом складно регулювати та модулювати тон. Через це вони говорять занадто тихо чи голосно, монотонно.

Поширеним симптомом аутизму є поганий зоровий контакт або взагалі його уникнення. Дитина, яка має аутизм, може складно розпізнавати та використовувати міміку, жести та мову тіла.

Повторюваність поведінки також є одним із симптомів. Наприклад, розгойдування тілом, обертання, ляскання кистями. Діти можуть гратися з іграшками нетипово: багато разів вмикати й вимикати їх, крутити в руках тощо.

Зверни увагу і на ритуальність поведінки. Дитина може вживати ті самі продукти чи непокоїтися за найменших змін у планах.

За даними дослідників, деякі люди в спектрі аутизму можуть завдавати собі травм: битися головою об стіну, кусати руки, дряпати шкіру. Про факт самоушкодження потрібно негайно поговорити з лікарем.

Судоми, сенсорна чутливість, тривога, порушення сну та шлунково-кишкові, метаболічні та імунні дисрегуляції можуть виникнути поряд з аутизмом.

Якщо ти помітив(-ла) щось із переліку симптомів аутизму в своєї дитини, звернись до лікаря і не займайся визначенням діагнозу самостійно. Фахівець скаже, чи є в дитини порушення у розвитку чи проблеми зі здоров’ям.

У дорослих також ці симптоми можуть вказувати на наявність аутизму, кажуть дослідники.

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