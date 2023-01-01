Але ж я ще молодий(-а)! Як розпізнати передчасне старішання мозку та запобігти йому

Старість — це незворотний біологічний процес життєвого ланцюжка кожної людини. Зміни в організмі очікують нас на кожному етапі життя.

Але іноді трапляється так, що ще у досить молодому віці бувають проблеми. Дієздатність організму починає передчасно знижуватись.

Про передчасне старішання мозку розповіла психологиня Елена Архипова на своїй сторінці в Instagram.

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Вона зазначає, що небезпека полягає в тому, що можна не помітити проміжну зону між нормальним, закономірним старінням мозку і серйозними когнітивними порушеннями, що провокують ранній розвиток деменції.

Фактори ризику зниження когнітивних здібностей:

Депресія.

Ожиріння.

Куріння.

Нестача розумової активності.

Нестача фізичної активності.

Погане харчування.

Поганий сон.

Недостатній рівень вітаміну D в організмі.

Ознаки передчасного старішання мозку

Забування подій, що сталися нещодавно

Це може проявлятися у таких речах: ти або хтось із близьких стали часто губити речі, забувати сюжет переглянутого фільму чи події, що нещодавно відбулись.

Хоч ми всі іноді схильні до забудькуватості, але варто насторожитись, коли ти дедалі частіше забуваєш про те, що відбулося зовсім недавно, — розповідає Елена Архипова.

Повторювані питання

Під час бесіди ти можеш ставити ті самі питання співрозмовнику кілька разів, на які той вже відповідав раніше.

Щоб прослідкувати цей пункт, необхідно запитати в іншої людини, чи дійсно ти так робиш.

Труднощі з плануванням або розв’язанням проблем

Тобі складно даються знайомі завдання, такі як оплата за комунальні послуги, користування телефоном чи приготування страви, рецепт якої знаєш роками.

Плутанина у часі та місцях

Ти забуваєш про зустрічі, про місця зустрічі, плутаєшся у днях тижня, місяцях та часі.

Труднощі із запам’ятовуванням слів

Ти можеш забувати, як звучить те чи інше слово. Це може бути через те, що ти пам’ятаєш значення цього слова, але саме слово забув(-ла).

Психологиня каже, що сюди можна віднести й серйозні труднощі з вивченням іноземних мов.

Недоречна розстановка предметів

Ти можеш класти речі у взагалі невластиві їм місця. Наприклад, поставити чашку у пральну машину чи гребінець — у холодильник.

Якщо ти помічаєш за собою такі ознаки, це привід звернутися до лікаря, оскільки це може бути серйозною ознакою старіння мозку.

Сильні зміни у настрої чи особистості

Це може проявлятися в тому, що ти легко дратуєшся чи засмучуєшся через буденні, знайомі речі.

Також ти можеш помітити, що почав(-ла) насторожено ставитись до людей чи їхніх дій, хоча раніше був(-ла) душею компанії, — зазначає психологиня Елена Архипова.

Вона розповідає, що це лиш кілька ознак передчасного старіння мозку. Якщо ти помітив(-ла) в собі деякі з них — не варто засмучуватись. Є вправи, що допомагають запобігти зниженню когнітивних функцій. І чим раніше запровадити звички, корисні для роботи мозку, тим краще.

Вправи для покращення роботи мозку

Регулярно займайся фізичною активністю.

Збалансовано харчуйся і віддавай перевагу корисним для роботи мозку продуктам. Наприклад, ягодам, авокадо та волоським горіхам.

Обов’язково налаштуй режим сну.

Залишайся соціально активними(-ою).

Уникай паління.

Звернись до лікаря, якщо розумієш, що за твоїм мозком потрібен нагляд професіоналів.

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