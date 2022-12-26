На радість (не) заслуговую: як позбутись почуття провини за святкування та обмін подарунками під час війни

Під час повномасштабної війни українці мобілізували всі свої сили заради спільної перемоги. Благодійність та волонтерство стали вагомою частиною в житті багатьох людей.

На свята також можна почути про багато акцій на підтримку наших військових, переселенців, дітей-сиріт та постраждалих від війни. І це, безперечно, чудово.

Однак дехто може досі вагатись, чи варто святкувати Різдво та Новий рік у таких сумних реаліях та чи доцільно приймати подарунки та дарувати їх іншим. Видання Наш Київ поговорило на цю тему з психологами.

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Чому важливі подарунки

Психологиня та системна психотерапевтка Леся Ковальчук розповідає, що подарунок — це символ, який свідчить про важливість якоїсь події. Він може занурити людину у святковий стан та подарувати радість на якийсь час.

Якщо людина отримує бодай маленький подарунок — неважливо, яка його вартість — вона повертає себе та своїх рідних у ті почуття і стани, які асоціюються зі святом.

Це завжди корисно для психіки, для нашого організму і для перемоги. Адже ми маємо бути міцними, — вважає експертка.

Якщо ж відмовляти собі в радощах життя, то можна нашкодити своєму психічному та навіть фізичному здоров’ю. Йдеться про посттравматичну реакцію або травму, яка може проявлятись поступово.

Наприклад, якщо постійно відчувати провину за якісь приємні речі, що трапляються в житті, то згодом людина інакше оцінюватиме своє оточення.

Якщо хтось дозволятиме собі святкувати, то до цієї людини може виникати агресія, зневага, осуд або небажання спілкуватись. Така поведінка призведе до соціальної ізоляції людини.

А це дуже пригнічує моральний стан та як наслідок — фізичний.

У результаті, людина стає незахищеною. Нею легше маніпулювати й керувати або її стан переходить у важкі форми — захворювання чи безповоротні зміни поведінки та характеру, — каже Ковальчук.

Як уникнути почуття провини

Психіатр і психотерапевт Олексій Крапивка пояснює, що для того, щоб уникнути почуття провини, потрібно дотримуватись балансу в житті.

— Можна допомагати військовим і при цьому займатись улюбленою справою чи відзначати важливу подію.

Адже подарунки — не лише про те, аби залишатись у здоровому психологічному стані, який асоціюється з минулим, але й про допомогу іншим, — каже Крапивка.

Подарунки приносять радість обидвом сторонам — і тому, хто отримав їх, і тому, хто подарував їх. Тож це взаємна допомога в скрутні часи.

Якщо все ж почуття сорому не відпускає, то випиши на листочок усе, що ти робив(-ла) протягом цих місяців задля допомоги рідній країні. Це може бути як гуманітарна, волонтерська робота, так і фінансова чи інформаційна допомога, а може, просто добросовісна робота.

Так ти переконаєшся в тому, що працював(-ла) весь цей час не дарма, й позбудешся тривожних думок. А раптом, на твою думку, твій список добрих справ замалий, то можеш сміливо дописати туди кілька маленьких та виконати їх до свят.

А загалом варто принаймні спробувати розслабитись та відчути трохи свята. Адже щоб і надалі залишатись незламними, ми маємо десь черпати ресурс. Це не соромно, а необхідно для повноцінного життя.

Також не забувай про подарунки для тих, кому вони найбільше потрібні. Наприклад, на платформі єДопомога запустили нову волонтерську ініціативу єМиколай.

Ти зможеш подарувати якомусь малюку свято та здійснити його бажання. Читай про це більше.

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