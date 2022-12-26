Психологія

На радість (не) заслуговую: як позбутись почуття провини за святкування та обмін подарунками під час війни

Олена Яковлєва, редакторка сайту 26 Грудня 2022, 10:00
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Фото: Pexels

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