Здійсни бажання дитини: як подарувати свято через платформу єМиколай

На платформі єДопомога запустили нову волонтерську ініціативу єМиколай. У тебе є можливість подарувати свято діткам і поділитися теплом Різдва та Нового року. Читай у нашому матеріалі, як здійснити бажання дитини і чи можна зробити це онлайн.
На платформі єМиколай діти можуть залишити лист Святому Миколаю із побажанням і малюнком подарунка. Але в Миколая вже понад 15 тисяч маленьких мрійників, тому платформа не гарантує отримання подарунка.
Якщо ти хочеш здійснити дитячу мрію і подарувати свято маленькому серцю, потрібно зробити кілька простих кроків:
Ініціатива благодійна, тому ти на власний розсуд обираєш, яку саме мрію здійснити. Листи надходять на платформу з усіх областей України, та зваж на те, що надіслати подарунок можна на підконтрольні території.
Бажання дітей дуже різні: хтось мріє про ліхтарик, щоб робити домашні завдання, хтось хоче бананів чи шоколаду, м’яку іграшку, а хтось смартфон. Пишуть діти і про бажання перемоги у війні.
На платформі ти можеш переглянути, чи допоміг хтось за заявкою дитини, а також налаштувати у фільтрах область і місто.
Раніше ми розповідали про ідеї подарунків для дівчинки на Новий рік.
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