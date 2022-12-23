Здійсни бажання дитини: як подарувати свято через платформу єМиколай

На платформі єДопомога запустили нову волонтерську ініціативу єМиколай. У тебе є можливість подарувати свято діткам і поділитися теплом Різдва та Нового року. Читай у нашому матеріалі, як здійснити бажання дитини і чи можна зробити це онлайн.

ЄМиколай — благодійна ініціатива здійснення дитячих мрій

На платформі єМиколай діти можуть залишити лист Святому Миколаю із побажанням і малюнком подарунка. Але в Миколая вже понад 15 тисяч маленьких мрійників, тому платформа не гарантує отримання подарунка.

Якщо ти хочеш здійснити дитячу мрію і подарувати свято маленькому серцю, потрібно зробити кілька простих кроків:

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Зайди на платформу єМиколай за посиланням. Натисни Стати єМиколаєм. Вибери зручний для тебе спосіб дарування: з рук у руки чи онлайн. Вибери мрію дитини, яку хочеш здійснити. Натисни Допомогти.

Ініціатива благодійна, тому ти на власний розсуд обираєш, яку саме мрію здійснити. Листи надходять на платформу з усіх областей України, та зваж на те, що надіслати подарунок можна на підконтрольні території.

Бажання дітей дуже різні: хтось мріє про ліхтарик, щоб робити домашні завдання, хтось хоче бананів чи шоколаду, м’яку іграшку, а хтось смартфон. Пишуть діти і про бажання перемоги у війні.

На платформі ти можеш переглянути, чи допоміг хтось за заявкою дитини, а також налаштувати у фільтрах область і місто.

Як передати подарунок дитині

Опція з рук у руки передбачає спілкування з оператором контакт-центру єДопомога. Оператор допоможе тобі і батькам домовитися про доставку за промокодом Нової пошти. Подарунки до 10 кг доставляють безкоштовно на підконтрольну Україні територію. Можна і самостійно подарувати його дитині.

передбачає спілкування з оператором контакт-центру єДопомога. Оператор допоможе тобі і батькам домовитися про доставку за промокодом Нової пошти. Подарунки до 10 кг доставляють безкоштовно на підконтрольну Україні територію. Можна і самостійно подарувати його дитині. Якщо хочеш надіслати дитині подарунок онлайн, потрібно передплатити 500 або 1000 грн у магазинах-партнерах акції. Дитині надішлють подарунковий сертифікат у магазин іграшок чи одягу, і вона вибере собі подарунок самостійно.

Раніше ми розповідали про ідеї подарунків для дівчинки на Новий рік.

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