Звертай увагу на мовлення та моторику: як розпізнати затримку розвитку в дитини

Після народження дитини настає не менш важливий етап — її розвиток. Багато батьків починають всіляко допомагати дитині розвиватися. Для цього купують килимки, ігри, багато читають та водять її до спеціалістів. Та затримка розвитку дитини може бути майже непомітною. Читай у матеріалі, як її розпізнати.

Затримка розвитку дитини: як розпізнати — пояснення лікарів

Детально про затримки в дитячому розвитку розповіло видання Healthline. Батьки можуть хвилюватися про затримку розвитку дитини через те, що вона повільніше за інших починає говорити чи ходити. Незначні затримки не є приводом для тривоги.

Однак тривалі чи численні відхилення в розвитку можуть свідчити про наявність захворювання. У матеріалі ми детально розповімо про ознаки, на які слід звертати увагу.

Затримки в розвитку можуть бути спадковими, викликані ускладненнями під час вагітності, передчасними пологами або з інших причин. Не діагностуй дитині захворювання самостійно. Відвідай педіатра та інших спеціалістів, якщо підозрюєш певні затримки.

Затримка дрібної та великої моторики в дитини

Неможливість тримати іграшку в руках, малювати олівцем чи кидати м’яч можуть свідчити про затримку розвитку. У віці трьох місяців більшість дітей можуть тримати голову, в шість — сидіти з опорою, а ходити навчаються до двох років.

У п’ять років більшість дітей можуть користуватися виделкою та ложкою, самостійно стояти на одній нозі понад 10 секунд. Певні симптоми можуть вказувати на затримку моторики:

м’який або опущений тулуб і кінцівки;

обмеження рухів в руках і ногах;

неможливість сидіти без підтримки у дев’ять місяців;

нездатність тримати свою вагу на ногах і вставати приблизно до 1 року.

Затримка мовлення

На затримки в мовленні можуть вказувати такі ознаки:

від 12 до 15 місяців дитина не вимовляє кількох простих слів;

у 18 місяців дитина не говорить кількома словами поспіль;

до трьох років дитина не говорить хоча б короткими реченнями;

дитині важко розуміти, що кажуть інші люди;

дитина не може пояснити усно чи жестами, що їй потрібно.

Якщо у твоєї дитини є щось із вищеперерахованого, варто обстежити її в педіатра та логопеда.

Розлади спектра аутизму

Розладами аутичного спектру називають певні стани розвитку нервової системи. Люди з аутизмом можуть відчувати, мислити, спілкуватися чи рухатися інакше, ніж нейротипові.

Як правило, аутизм вдається розпізнати в ранньому дитинстві. Його ознаки помітні. Найкраще перевіряти дитину на аутизм у віці одного та двох років. Трапляються випадки, коли лікарі не помічають ознак аутизму і до трьох років.

Деякі симптоми аутизму:

дитина не реагує на своє ім’я;

не сприймає контакт або спілкування з іншими;

не використовує міміку;

не говорить або говорить із труднощами, не запам’ятовує інформацію;

повторює однакові рухи;

має проблеми з координацією.

Варто знати, що більшість проблем із розвитком дитини виникають до її народження. Інші можуть виникнути внаслідок травмування, інфекцій та інших факторів.

На які хвороби можуть вказувати затримки в розвитку

Затримки в розвитку дитини можуть вказувати на ряд хвороб: аутизм, церебральний параліч, синдром Ландау-Клеффнера, м’язову дистрофію чи генетичні порушення.

Слід пам’ятати, що кожна дитина розвивається по-різному. Тому певні відхилення в розвитку можуть бути. Однак якщо вони суттєві, слід перевірити дитину в лікарів, які точно визначать діагноз та запропонують лікування чи терапію.

Раніше ми розповідали про ігри, які навчать дитину емоційного інтелекту.

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