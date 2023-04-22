Батьківство

Звертай увагу на мовлення та моторику: як розпізнати затримку розвитку в дитини

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 22 Квітня 2023, 13:00
Затримка розвитку дитини: як розпізнати — пояснення лікарів
Фото: Pexels

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