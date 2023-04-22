Звертай увагу на мовлення та моторику: як розпізнати затримку розвитку в дитини

Після народження дитини настає не менш важливий етап — її розвиток. Багато батьків починають всіляко допомагати дитині розвиватися. Для цього купують килимки, ігри, багато читають та водять її до спеціалістів. Та затримка розвитку дитини може бути майже непомітною. Читай у матеріалі, як її розпізнати.
Детально про затримки в дитячому розвитку розповіло видання Healthline. Батьки можуть хвилюватися про затримку розвитку дитини через те, що вона повільніше за інших починає говорити чи ходити. Незначні затримки не є приводом для тривоги.
Однак тривалі чи численні відхилення в розвитку можуть свідчити про наявність захворювання. У матеріалі ми детально розповімо про ознаки, на які слід звертати увагу.
Затримки в розвитку можуть бути спадковими, викликані ускладненнями під час вагітності, передчасними пологами або з інших причин. Не діагностуй дитині захворювання самостійно. Відвідай педіатра та інших спеціалістів, якщо підозрюєш певні затримки.
Неможливість тримати іграшку в руках, малювати олівцем чи кидати м’яч можуть свідчити про затримку розвитку. У віці трьох місяців більшість дітей можуть тримати голову, в шість — сидіти з опорою, а ходити навчаються до двох років.
У п’ять років більшість дітей можуть користуватися виделкою та ложкою, самостійно стояти на одній нозі понад 10 секунд. Певні симптоми можуть вказувати на затримку моторики:
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На затримки в мовленні можуть вказувати такі ознаки:
Якщо у твоєї дитини є щось із вищеперерахованого, варто обстежити її в педіатра та логопеда.
Розладами аутичного спектру називають певні стани розвитку нервової системи. Люди з аутизмом можуть відчувати, мислити, спілкуватися чи рухатися інакше, ніж нейротипові.
Як правило, аутизм вдається розпізнати в ранньому дитинстві. Його ознаки помітні. Найкраще перевіряти дитину на аутизм у віці одного та двох років. Трапляються випадки, коли лікарі не помічають ознак аутизму і до трьох років.
Деякі симптоми аутизму:
Варто знати, що більшість проблем із розвитком дитини виникають до її народження. Інші можуть виникнути внаслідок травмування, інфекцій та інших факторів.
Затримки в розвитку дитини можуть вказувати на ряд хвороб: аутизм, церебральний параліч, синдром Ландау-Клеффнера, м’язову дистрофію чи генетичні порушення.
Слід пам’ятати, що кожна дитина розвивається по-різному. Тому певні відхилення в розвитку можуть бути. Однак якщо вони суттєві, слід перевірити дитину в лікарів, які точно визначать діагноз та запропонують лікування чи терапію.
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