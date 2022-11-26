Батьківство

Вчимося керувати емоціями з дитинства: п’ять ігор для розвитку емоційного інтелекту

Вероніка Кононенко, редакторка сайту 26 Листопада 2022, 19:00
емоційний інтелект вправи
Фото: Unsplash

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