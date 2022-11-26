Вчимося керувати емоціями з дитинства: п’ять ігор для розвитку емоційного інтелекту

Розуміти свої емоції та вміти висловити їх — це основа, без якої неможливо побудувати якісне життя та здорові стосунки.

Напевно, кожен дорослий зустрічав емоційно незрілих людей. Хоч які б дорослі ті не були за паспортом, вони не вміють висловити своїх переживань. Також закриваються від інших, поводяться деструктивно чи шкодять суспільству тощо.

Усього цього можна було б уникнути, якби батьки з дитинства піклувалися про розвиток емоційного інтелекту у своїх дітей.

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Між іншим, це може значно поліпшити поведінку малечі. Адже дитина дуже часто не розуміє своїх емоцій, їй страшно, і тому вона влаштовує істерики чи скандали.

Добре, що сучасна психологія має численні ігри та вправи, які розвиватимуть емоційний інтелект малюка та допоможуть йому навчитися керувати своїми емоціями та висловлювати їх, розуміти себе та інших.

Психологиня Юлія Ворман розповіла про п’ять цікавих ігор для дітей, які допоможуть розвинути емоційний інтелект. Грати в них можна вже від п’яти років.

Коробочка щастя

Ця гра розвиває не тільки емоційний інтелект, а й уяву та пам’ять. Треба створити у голові свою коробочку щастя та скласти туди все, що змушує почуватися щасливо.

Важливо, щоб у коробочці щастя були задіяні всі п’ять почуттів: нюх, зір, дотик, слух, смак.

Наприклад:

смак — шоколад; нюх — запах квітучої сливи; слух — шум моря; зір — усмішка дитини; дотик — обійми рідної людини.

Запропонуй дитині створити власну коробочку щастя за таким принципом, допоможи їй власним прикладом. Після цієї вправи обговори, які емоції дитина відчуває та що їх викликає.

Мова емоцій

Такий метод рекомендують не тільки у спілкуванні з дітьми. Він буде ефективним та корисним у взаємодії з колегами, друзями, членами сім’ї тощо.

Ця вправа допоможе краще розуміти свої емоції та емоції інших людей, а також дасть змогу вільно висловлювати їх.

Треба взяти за звичку говорити: “Я відчуваю …, тому що …”; “Я хотів(-ла) би …”.

Наприклад: я засмучена, тому що ти розбив мою улюблену вазу. Я б хотіла, щоб ти був обережнішим. Ходімо разом приберемо.

Так ти вільно висловиш свої почуття без звинувачень та докорів, не роблячи когось винним. За твоїм прикладом такої моделі спілкування вчитиметься і дитина.

Що я відчуваю сьогодні

Грати в цю гру можна в будь-якому віці. Але до неї треба мінімально підготуватися, роздрукувавши картинки із зображенням емоцій. Для цього можеш використати улюблених персонажів з мультфільмів своєї дитини.

Принцип гри полягає у тому, що дитина вибирає певну емоцію дня. За допомогою картинки нехай вона розповість, коли відчувала цю емоцію сьогодні. Наприклад: “Сьогодні я відчував(-ла) радість/смуток/злість/…, коли …”

Такий спосіб навчає малечу усвідомлено сприймати емоції і приймати їх без страху.

Емоційний альбом

Подорож — відмінна можливість отримати новий емоційний досвід. Щоб підсилити це, спробуй разом із дитиною сфотографувати найцікавіші події.

Зробіть ваші фотографії емоційно забарвленими, де ви здивовані, перелякані, щасливі тощо.

Так можна створити спеціальний альбом, де до фотографій додати підписи та невеликі історії про подорож.

Пізніше ці самі знімки можна використовувати для гри. Для неї треба роздрукувати фото, перемішати їх, витягнути одне і придумати історію, орієнтуючись тільки на емоції на ньому.

Емоції в картинах

Правила цієї гри прості. Разом з дитиною ти малюєш якусь одну емоцію, кожен робить це окремо. Потім треба порівняти, що вийшло.

Тут важлива композиція та колір, який вибере дитина. Згодом можна створити свою галерею емоцій.

Важливо не тільки усвідомлювати емоції, а й навчати дітей екологічно випускати їх. Читай, як за допомогою арттерапії допомогти дитині подолати страх під час війни.

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