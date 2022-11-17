Батьківство

Почуття, вилиті на папері: як арттерапія допомагає дітям подолати страх під час війни

Олена Яковлєва, редакторка сайту 17 Листопада 2022, 14:00
Як допомогти дитині побороти страх війни - поради психолога
Фото: Pexels

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