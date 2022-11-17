Почуття, вилиті на папері: як арттерапія допомагає дітям подолати страх під час війни

Війни бояться як дорослі, так і малі. Але останнім набагато важче усвідомити природу та причини страху, а отже й подолати його.

Тому батьки мають допомагати своїм дітям впоратись з тривожністю в такі нелегкі часи. Для цього існує багато психологічних інструментів.

Професорка кафедри психології та педагогіки Київського міжнародного університету Вікторія Назаревич розповіла для Telegram-каналу Психологічна підтримка, як арттерапія може стати в пригоді у боротьбі зі страхом.

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Як допомогти дитині побороти страх

Перш за все, потрібно пояснити дитині, що страх — абсолютно нормальна реакція людини на події, які зараз переживають українці. Бояться всі, а тому тут немає чого соромитись, скільки б тобі років не було.

Після цього усвідомлення важливо зробити страх предметним та зрозумілим малюку. Наприклад, можна придумати образ страху, дати йому ім’я та намалювати на папері. Так дитина “знайомиться” зі своїми почуттями.

Далі необхідно висміяти страх, тобто зробити його “безпечним” в очах дитини. До прикладу, разом розфарбуйте страшну акулу рожевим кольором або ж намалюйте підрозділ бойових гусей, які збивають ворожі літаки.

Гарною ідеєю також стане намалювати зброю проти страху. Це може бути відомий супергерой або ж українські персонажі: козаки, армійці ЗСУ, пес Патрон тощо.

Однак якщо дитині не вдається подолати страх, а ситуація стає критичною, то краще звернутись до психолога, щоб попередити появу серйозної фобії в дорослому житті.

Якщо ж під час повітряної тривоги ти не перебуваєш зі своїм малюком, то потрібно завчасно навчити його інструментів психологічної самопомочі. Читай, як підготувати дитину до перебування в укритті в садочку.

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