Чувства, вылитые на бумаге: как арттерапия помогает детям преодолеть страх во время войны

Войны боятся как взрослые, так и маленькие. Но последним гораздо труднее осознать природу и причины страха, а значит, и преодолеть его.

Поэтому родители должны помогать своим детям справиться с тревожностью в столь нелегкие времена. Для этого существует множество психологических инструментов.

Профессор кафедры психологии и педагогики Киевского международного университета Виктория Назаревич рассказала для Telegram-канала Психологическая поддержка, как арттерапия может пригодиться в борьбе со страхом.

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Как помочь ребенку побороть страх

Прежде всего, нужно объяснить ребенку, что страх — абсолютно нормальная реакция человека на события, которые сейчас переживают украинцы. Боятся все, а поэтому здесь нечего стесняться, сколько бы тебе лет не было.

После этого осознания важно сделать страх предметным и понятным малышу. К примеру, можно придумать образ страха, дать ему имя и нарисовать на бумаге. Так ребенок “знакомится” со своими чувствами.

Далее необходимо высмеять страх, то есть сделать его “безопасным” в глазах ребенка. Например, вместе раскрасьте страшную акулу розовым цветом или нарисуйте подразделение боевых гусей, которые сбивают вражеские самолеты.

Хорошей идеей также станет нарисовать оружие против страха. Это может быть известный супергерой или украинские персонажи: казаки, армейцы ВСУ, пес Патрон и т.д.

Однако если ребенку не удается преодолеть страх, а ситуация становится критической, лучше обратиться к психологу, чтобы предупредить появление серьезной фобии во взрослой жизни.

Если же во время воздушной тревоги ты не находишься со своим малышом, то нужно заранее обучить его инструментам психологической самопомощи. Читай, как подготовить ребенка к спуску в укрытие в садике.

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