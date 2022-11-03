Без истерик и страха — как морально подготовить ребенка к спуску в укрытие в садике

Когда раздается воздушная тревога, детки вместе с воспитателями в садике спускаются в укрытие. Иногда там может исчезать свет, быть холодно или сыро.
Как следствие, малыш без родителей плачет от страха, а дома устраивает истерику и отказывается снова идти в садик. Что мама и папа могут сделать для спокойствия своих малышей, когда их нет рядом?
Детский психолог Светлана Ройз дала практические советы взрослым, как подготовить ребенка к времяпрепровождению в укрытии садика.
Если у ребенка нет телефона, то купи маленький фонарик, лед-свечку или светящуюся в темноте игрушку. Также можно дать гирлянды или новогодние фонарики на батарейках.
Научи малыша включать и выключать их. Объясни, что не будешь ругать, если что-нибудь сломается или потеряется. Так ребенок не будет бояться темноты и приободрит себя и других.
Кроме того, дай с собой игрушку, которая крепится к одежде и которую можно обнимать. Например, брелок, браслет, игрушка на липучке или на пуговице. Хорошо снимают стресс поп-ит и другие мягкие антистресс-игрушки.
Обязательно дай бутылочку (поилку) с водой. Ведь медленное питье воды маленькими глотками тоже успокаивает организм.
Прежде всего, объясни ребенку, зачем люди идут в укрытие и почему это важно. Можно вместе послушать песню Крокуй до укриття.
Затем эмоционально поддержи ребенка и дай понять, что разделяешь его чувства. Например, скажи: “Это очень неприятно, это действительно страшно, особенно когда темно. Я бы точно испугался(-лась). Ты такая(-ый) молодец, так мужественно держишься! А что ты делал(-ла)?”
А дальше расскажи, что делать, когда страшно или грустно. Научи ребенка песенке, стишку или игре, которые малыш может воспроизводить самостоятельно. Это может сопровождаться простыми физическими упражнениями и движениями.
Сделайте вместе с ребенком “потягушки”, чтобы снять спазм мышц, и простые дыхательные практики. Например, сложите руки в кулаки, на выдохе распрям большой палец, на вдохе держи сжатыми пальцы, кроме большого, а на еще одном выдохе распрямляй указательный палец. Делайте это упражнение, пока все пальчики не распрямятся.
Чтобы ребенок чувствовал присутствие родителей даже, когда их рядом нет, нужно создать собственные ритуалы близости:
Когда малыш возвращается домой после садика, то может быть перевозбужден и в истерике. И это, к сожалению, нормально. Так ребенок находит выход для своего напряжения и эмоциональной усталости.
В этом случае родителям нужно быть стойкими и спокойными. Объясни ребенку, что с ним происходит и почему он имеет такую реакцию. Вместе подышите глубоко и медленно. Так состояние малыша стабилизируется.
Если ребенок ходит за тобой “хвостиком”, пытается втиснуться в тебя, то обними его и подержи возле сердца. Создай, как карманчик для кенгуру. Так малыш почувствует себя в безопасности.
Если же ребенок замирает, замедляется, плохо реагирует на обращение к нему, то предложи ему действие — например, помочь с приготовлением ужина.
Важно, чтобы ребенок не привык к тому, что снимать дискомфорт и напряжение нужно с телефоном. Это создает неправильную привычку. Поиграть в игры или посмотреть видео/мультики можно, но нужно менять активности.
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