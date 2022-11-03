Родительство

Без истерик и страха — как морально подготовить ребенка к спуску в укрытие в садике

Елена Яковлева, редактор сайта 03 ноября 2022, 14:00
Як підготувати дитину до перебування в укритті в садочку
Фото: Pexels

Больше новостей
Термос
Как выбрать термос и на что обратить внимание в первую очередь
Цибуля
Когда сажать лук на зиму: быстрые и проверенные методы посадки овоща
Гречаники рецепт з фаршем покроково
Больше, чем просто котлета: вкусные гречаники с томатным соусом
Жінки відкрити бізнес
Отбрось все сомнения — пошаговая инструкция для женщин, как открыть свой бизнес во время войны
Смотреть больше

Материалы по теме

Термос
Как выбрать термос и на что обратить внимание в первую очередь
Валентина Зубко
Каждый день мог стать последним: боевой медик рассказала, что пережила в российском плену
Жінки відкрити бізнес
Отбрось все сомнения — пошаговая инструкция для женщин, как открыть свой бизнес во время войны
Інтерв'ю Зеленського чеському телебаченню: компроміс із Росією та повернення Криму
После победы поеду в Крым — интервью Зеленского о компромиссе с Россией и освобождении Украины

Видео
0:04:25
Валентина Зубко

Каждый день мог стать последним: боевой медик рассказала, что пережила в российском плену
0:00:53
День ракетних військ тa артилерії — привітання Залужного
День ракетных войск и артиллерии — что делают “боги войны”
0:09:03
Шукати зниклих безвісти
Помощь или только вред? Стоит ли искать пропавших без вести военных в соцсетях
Карта боевых действий
Актуальная карта боевых действий в Украине 3 ноября в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
0:03:15
Мобилизация росиян
Мобилизация закончилась, а мобилизованные — еще нет: как в России на войну людей забирают
0:03:21
Як лікарі рятують військових у Дніпрі
Побывали в аду и теперь проходят лечение — как в Днепре спасают жизни наших защитников
0:01:12
Перехоплені розмови окупантів: намагаються зрозуміти, чому воюють
Пытаются понять, от кого “защищают” страну — новые перехваченные разговоры оккупантов
0:04:34
Днепропетровская область обстрелы
Ежедневно есть раненые: местные о жизни в Марганце под постоянной канонадой Градов и Ураганов
0:12:12
Фонд Повернись живим збирає гроші на безпілотники для ЗСУ
325 млн грн на опасные беспилотники SHARK! Повернись живим объявляет новый сбор
0:03:21
Социальные сети в России
Железный занавес опускается? Россиян отрезают от мира и блокируют доступ к соцсетям
Больше видео
Жінки відкрити бізнес
Читать дальше
Отбрось все сомнения — пошаговая инструкция для женщин, как открыть свой бизнес во время войны

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь