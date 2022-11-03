Без истерик и страха — как морально подготовить ребенка к спуску в укрытие в садике

Когда раздается воздушная тревога, детки вместе с воспитателями в садике спускаются в укрытие. Иногда там может исчезать свет, быть холодно или сыро.

Как следствие, малыш без родителей плачет от страха, а дома устраивает истерику и отказывается снова идти в садик. Что мама и папа могут сделать для спокойствия своих малышей, когда их нет рядом?

Детский психолог Светлана Ройз дала практические советы взрослым, как подготовить ребенка к времяпрепровождению в укрытии садика.

Сейчас также смотрят

Что дать ребенку в садик

Если у ребенка нет телефона, то купи маленький фонарик, лед-свечку или светящуюся в темноте игрушку. Также можно дать гирлянды или новогодние фонарики на батарейках.

Научи малыша включать и выключать их. Объясни, что не будешь ругать, если что-нибудь сломается или потеряется. Так ребенок не будет бояться темноты и приободрит себя и других.

Кроме того, дай с собой игрушку, которая крепится к одежде и которую можно обнимать. Например, брелок, браслет, игрушка на липучке или на пуговице. Хорошо снимают стресс поп-ит и другие мягкие антистресс-игрушки.

Обязательно дай бутылочку (поилку) с водой. Ведь медленное питье воды маленькими глотками тоже успокаивает организм.

Как подготовить ребенка к укрытию

Прежде всего, объясни ребенку, зачем люди идут в укрытие и почему это важно. Можно вместе послушать песню Крокуй до укриття.

Затем эмоционально поддержи ребенка и дай понять, что разделяешь его чувства. Например, скажи: “Это очень неприятно, это действительно страшно, особенно когда темно. Я бы точно испугался(-лась). Ты такая(-ый) молодец, так мужественно держишься! А что ты делал(-ла)?”

А дальше расскажи, что делать, когда страшно или грустно. Научи ребенка песенке, стишку или игре, которые малыш может воспроизводить самостоятельно. Это может сопровождаться простыми физическими упражнениями и движениями.

Сделайте вместе с ребенком “потягушки”, чтобы снять спазм мышц, и простые дыхательные практики. Например, сложите руки в кулаки, на выдохе распрям большой палец, на вдохе держи сжатыми пальцы, кроме большого, а на еще одном выдохе распрямляй указательный палец. Делайте это упражнение, пока все пальчики не распрямятся.

Как поддержать близость на расстоянии

Чтобы ребенок чувствовал присутствие родителей даже, когда их рядом нет, нужно создать собственные ритуалы близости:

Поцелуй ребенка в ладошку и попроси, чтобы он прикладывал ручку к щечке, лобику или животику, если будет скучать по тебе. Дай малышу послушать свое сердце, а затем переведи ручку на сердце ребенка. Расскажи, что сердце, когда бьется, всегда говорит “люб-лю”. Выдумайте вместе, где на теле у малыша есть “кнопочки” любви. Когда грустно или страшно, ребенок прикоснется к ним и успокоится. Это может быть пальчик, плечо, локоть, животик и т.д. Нарисуйте утром друг другу на руке сердечко или солнышко, чтобы ребенок мог прикоснуться к нему и почувствовать любовь родителей.

Как успокоить ребенка после садика

Когда малыш возвращается домой после садика, то может быть перевозбужден и в истерике. И это, к сожалению, нормально. Так ребенок находит выход для своего напряжения и эмоциональной усталости.

В этом случае родителям нужно быть стойкими и спокойными. Объясни ребенку, что с ним происходит и почему он имеет такую ​​реакцию. Вместе подышите глубоко и медленно. Так состояние малыша стабилизируется.

Если ребенок ходит за тобой “хвостиком”, пытается втиснуться в тебя, то обними его и подержи возле сердца. Создай, как карманчик для кенгуру. Так малыш почувствует себя в безопасности.

Если же ребенок замирает, замедляется, плохо реагирует на обращение к нему, то предложи ему действие — например, помочь с приготовлением ужина.

Важно, чтобы ребенок не привык к тому, что снимать дискомфорт и напряжение нужно с телефоном. Это создает неправильную привычку. Поиграть в игры или посмотреть видео/мультики можно, но нужно менять активности.

Россияне безжалостно обстреливают мирные города Украины. От этого эмоционально страдают как взрослые, так и маленькие. Читай, как уберечь ребенка от громких звуков взрывов.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!