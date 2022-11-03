Без істерик та страху — як морально підготувати дитину до спуску в укриття в садочку

Коли лунає повітряна тривога, дітки разом з вихователями в садочку спускаються в укриття. Іноді там може зникати світло, бути холодно чи вогко.

Як наслідок, малюк без батьків плаче від страху, а вдома влаштовує істерику й відмовляється знову йти в садок. Що мама й тато можуть зробити для спокою своєї малечі, коли їх немає поруч?

Дитяча психологиня Світлана Ройз дала практичні поради дорослим, як підготувати дитину до проведення часу в укритті садочка.

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Що дати дитині в садочок

Якщо в дитини немає телефону, то купи маленький ліхтарик, лед-свічку або іграшку, яка світиться в темряві. Можна також дати гірлянди чи новорічні ліхтарики на батарейках.

Навчи малюка включати та виключати їх. Поясни, що не сваритимеш, якщо щось зламається чи загубиться. Так дитина не боятиметься темряви та підбадьорить себе й інших.

Крім того, дай із собою іграшку, яка кріпиться до одягу та яку можна обнімати. Наприклад, брелок, браслет, іграшка на липучці чи на ґудзику. Гарно знімають стрес поп-іт та інші м’які антистрес-іграшки.

Обов’язково дай пляшечку (поїлку) з водою. Адже повільне пиття води маленькими ковтками також заспокоює організм.

Як підготувати дитину до укриття

Перш за все, поясни дитині, навіщо люди йдуть в укриття та чому це важливо. Можна разом послухати пісню-руханку Крокуй до укриття.

Потім емоційно підтримай дитину та дай зрозуміти, що поділяєш її почуття. Наприклад, скажи: “Це дуже неприємно, це справді страшно, особливо, коли темно. Я б точно злякався(-лась). Ти така(-ий) молодець, так мужньо тримаєшся! А що ти робив(-ла)?”

А далі розкажи, що робити, коли страшно чи сумно. Навчи дитину пісеньки, віршику чи грі, які б малюк міг відтворювати самостійно. Це може супроводжуватись простими фізичними вправами та руханками.

Зробіть разом з дитиною “потягушки”, щоб зняти спазм м’язів, та прості дихальні практики. Наприклад, складіть руки в кулаки, на видиху розпрям великий палець, на вдиху тримай стиснутими пальці, окрім великого, а на ще одному видиху розпрямляй вказівний палець. Робіть цю вправу, поки всі пальчики не розпрямляться.

Як підтримати близькість на відстані

Щоб дитина відчувала присутність батьків навіть, коли їх поруч немає, потрібно створити власні ритуали близькості:

Поцілуй дитину в долоньку і попроси, щоб вона прикладала ручку до щічки, лобика чи животика, якщо сумуватиме за тобою. Дай малюку послухати своє серце, а потім переклади ручку на серце дитини. Розкажи, що серце, коли б’ється, завжди каже “люб-лю”. Вигадайте разом, де на тілі в малюка є “кнопочки” любові. Коли сумно чи страшно, дитина доторкнеться до неї та заспокоїться. Це може бути пальчик, плече, лікоть, животик тощо. Намалюйте вранці одне одному на руці сердечко чи сонечко, щоб дитина могла доторкнутись до нього та відчути любов батьків.

Як заспокоїти дитину після садочка

Коли малюк повертається додому після садочка, то може бути перезбуджений та в істериці. І це, на жаль, нормально. Так дитина знаходить вихід для своєї напруги та емоційної втоми.

У такому разі батькам потрібно бути стійкими та спокійними. Поясни дитині, що з нею відбувається та чому вона має таку реакцію. Разом подихайте глибоко та повільно. Так стан малечі стабілізується.

Якщо дитинка ходить за тобою “хвостиком”, намагається втиснутись у тебе, то обійми її та потримай біля серця. Створи наче гаманець для кенгуру. Так малюк відчує себе у безпеці.

Якщо ж дитина завмирає, сповільнюється, погано реагує на звертання до неї, то запропонуй їй дію — наприклад, допомогти з приготуванням вечері.

Важливо, щоб дитина не звикала до того, що знімати дискомфорт та напругу потрібно з телефоном. Це створює непродуктивну звичку. Пограти в ігри чи подивитись відео/мультики можна, але потрібно змінювати активності.

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