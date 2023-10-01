800 тис. малюків в Україні потребують допомоги психологів! Які головні проблеми дітей з ООП та що слід знати

Повномасштабна війна підняла назовні комплексні проблеми, які щодня поглиблюються. Психологічний стан дітей та дорослих став хитким, а малюки, які мали особливі освітні потреби, через війну почали втрачати базові навички, які здобували роками.

Когось війна травмувала настільки, що діти та батьки не здатні впоратися з цим самостійно, і ця тенденція щодня зростає.

У спільному спецпроекті Вікон, Фактів ICTV.Здоров’я, ГО Let’s Do It Green, Ukraine та дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ Україна) ми розповімо важливі історії українських родин — учасників проекту Обійми для кожного, хто потребує.

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Проект зараз займається не лише діагностикою та корекцією дітей з особливими потребами, але й підвищенням освіченості у питанні підтримки дітей з ООП.

Цими матеріалами ми хочемо підсвітити для суспільства, держави та благодійних організацій проблеми, які потрібно розв’язати для життя та майбутнього українських дітей.

Сьогодні ми розповімо про дітей з особливими освітніми потребами, проблеми, з якими стикаються родини, скільки дітей потребують кваліфікованої допомоги та де можна отримати її безкоштовно.

В Україні близько 800 тис. дітей з розладами ментального характеру

Віце-президент з питань молодіжного розвитку та інклюзивних проектів ГО Let’s Do It Green, Ukraine Олег Рибалка розповів, що за даними ГО Інститут молоді, на початку 2022 року в Україні проживало 7 млн 348 тис. дітей та підлітків від 0 до 18 років.

Щонайменше 10% з них мали розлади ментального характеру. Це близько 800 тис. дітей. Початок повномасштабної війни збільшив кількість звернень по психологічну допомогу, у тому числі тих, в яких не були діагностовані ООП.

У заяві ВООЗ станом на грудень 2022 йшлося, що близько 25% населення України (приблизно 10 млн осіб) стали схильними до психічних розладів. Є висока ймовірність на 2023-2024 рр, що не менш ніж 1,5 млн дітей та підлітків потребуватимуть систематичної діагностики та психологічної допомоги, повідомив Рибалка.

Серед основних симптомів психологічних розладів у дітей Олег Рибалка назвав такі: порушення сну та нічні кошмари, перепади настрою, панічні атаки, сплески агресії тощо. Це знижує успішність навчання.

Олег Рибалка повідомив, що є висока ймовірність щорічного прирісту у 15% дітей та підлітків, які потребуватимуть психологічної корекції та реабілітації.

Недостатня компетентність батьків — одна з проблем дітей з ООП

На думку нейропсихолога Дмитра Вакуленка, поширеною проблемою є низький рівень компетентності батьків у сфері психічного здоров’я власного та своїх дітей:

Значна частина батьків мають низький рівень компетентності у сфері психічного здоров’я — це база. Річ у доволі примітивних питаннях. Коли діти демонструють проблеми різного характеру, у тому числі психологічного — батьки неправильно інтерпретують це, не зважають, поглиблюють тощо.

— Відповідно, батьки не звертаються до фахівців. Або якщо звертаються, то вважають, що дитина “переросте”, бо, на жаль, така думка досі фігурує у суспільстві. Але батьки відповідальні за свої дії, а у випадку недостатньої компетенції вони можуть ухвалювати недостатньо правильні рішення.

На початку роботи проекту Обійми для кожного, хто потребує була можливість надавати психотерапевтичні консультації батькам, які стикаються з подібними проблемами дітей уперше або не знають, як правильно вчиняти та поводитися.

Такої можливості у рамках цього проекту зараз немає. Батьки, які стикаються з психологічними та іншими проблемами власних дітей, шукають допомоги або самостійно, або в інших проектах.

Емоційно непідготовлені та необізнані у потребах своїх дітей батьки не зможуть повною мірою давати все необхідне дітям. До того ж вони самі стають вразливими, адже про їх моральний стан доводиться лише здогадуватися.

Хтось шукає допомоги у психологів, а хтось не може прийти до цього через особисті, фінансові та інші проблеми. Тому пріоритетом має стати ще й ефективна робота з батьками дітей, які мають ООП.

Керівник Національної соціальної сервісної служби України Василь Луцик повідомив, що з 1 червня 2023 були внесені зміни до Постанови про визначення статусу дітей, які постраждали унаслідок збройної агресії РФ.

Відтоді усі діти можуть вважатися жертвами психологічного насильства, яке не потребує доведення.

Тому готовність партнерів надавати допомогу дітям та батькам, які постраждали внаслідок війни, є надзвичайно цінною і потрібною. Держава готова підтримувати усі ініціативи та спільно їх реалізовувати, про що заявив Луцик.

Як отримати безкоштовну допомогу дітям з ООП

Проект Обійми для кожного, хто потребує безкоштовний, проте місця обмежені. Це пов’язано з кількістю фахівців та затребуваністю програми. Записатися на проект та дізнатися усі деталі можна за цим посиланням.

Цей проект націлений допомогти дітям з особливими освітніми потребами в онлайн та офлайн форматах. Він містить комплексну діагностику, корекцію та реабілітацію дітей, а також консультування та передачу досвіду дитячої психології батькам.

Батьки, які мають дітей з ООП, або підозру, якщо не діагностували дитину, можуть записатися до центру. Крім цього, платформа публікує безкоштовні відео Академія відповідального батьківства, які батьки можуть переглядати та розв’язувати конкретні проблеми.

Це серія з 20 відеороликів на різні теми дитячої психології для дітей та підлітків. Теми зачіпають чотири блоки — робота з сенсорними, моторною, когнітивною і соціальною сферами.

Черга на корекційну роботу з дітьми зараз становить понад 2 тис. дітей, тому її періодично закривають. Але перед кожним відкриттям обов’язково сповіщають про це.

Що таке ООП — які це діагнози та хто звертається по допомогу

Найпоширенішими випадками роботи проекту з дітьми, які мають особливі освітні потреби, є:

тривожність, фобії, агресія;

розлади аутистичного спектра (РАС);

розлади дефіциту уваги та гіперактивності (РДУГ);

порушення мовлення;

інтелектуальні порушення тощо.

У середньому діти мають можливість отримати 10-15 сесій з фахівцями. Спершу проходить комплексна діагностика. Спеціаліст визначає, скільки сесій потребує дитина. Левова частка дітей потребує значно більшої кількості занять (до прикладу від 50), ніж має змогу дати сервіс благодійної організації.

Тут стоїть вибір: або дати дуже поглиблену допомогу, але п’ятьом дітям, або дати достатню, базову допомогу та компетентність значно більшій кількості людей. Акцент — на передачу потрібного досвіду батькам щодо їх дитини. Батьків навчають застосовувати нейропсихологічні інструменти.

За 10-15 занять вдається досягти видимого результату, наприклад, побороти напади агресії, істерики з якоїсь причини або без неї, тривожність або інші індивідуальні проблеми, — розповідає Дмитро Вакуленко.

Діти та батьки можуть працювати щодня, але кількість сесій скінчиться за два тижні. Також є можливість сесій раз на місяць, де батьки та діти отримують конкретні завдання, мають час на їх виконання, фідбек та фіксування результатів. Оптимальним рішенням з погляду ефективності є 1-2 зустрічі на тиждень.

Таким чином 15 сесій можна розподілити на рік. За цей час та за умов виконання батьками всіх рекомендацій спеціалістів вдасться досягти більшого. Спеціаліст корегує проблеми у дистанційному форматі. Усього фахівців у проекті, які працюють з дітьми та батьками, нині 40.

Така кількість людей може проводити у середньому 50 сесій на день, але інколи це значно більше. Це об’єм мережі, але і таких зусиль недостатньо. Тому команда прагне ефективно масштабуватися, аби допомогти більшій кількості дітей та батьків, яка цього потребує.

Повторно звернутися дітям та батькам нині можливості немає, адже допомогти потрібно багатьом. Діти мають різні діагнози, а найчастіше — не встановлені, адже батьки або не помічають появи розладів через некомпетентність, або не звертаються по допомогу фахівців через низку причин.

Віце-президент з питань молодіжного розвитку та інклюзивних проєктів ГО Let’s Do It, Green Ukraine Олег Рибалка розповів, що Обійми для кожного, хто потребує ставить мету впродовж 2023-2025 рр. допомогти 10 тис. дітей. У першу чергу це діти з ООП, сироти, з прийомних родин, діти військовослужбовців.

За майже 1,5 року проект здійснив понад 20 тис. корекційних сесій з дітьми. Психологічну допомогу отримали 1545 дітей та 1,5 тис. батьків.

Історія 13-річного Максима з особливими освітніми потребами

Марина Гончарова — мати 13-річного Максима, який має особливі освітні потреби. Вона поділилася власною історією та шляхом у корекційному центрі.

Хлопчику ще у дошкільному віці встановили діагноз — синдром дефіциту уважності та гіперактивності (СДУГ). Водночас, звертатися до вузькопрофільних спеціалістів лікарі не порадили, адже сказали, що Максим це “переросте”.

Ми з чоловіком почали шукати та підбирати дитині заняття, які будуть його заспокоювати та зосереджувати. Плавання та стрільба допомагали стримуватися, але навчання було важким, — розповідає мама підлітка з ООП.

— Коли почалася війна, нашому сину було 11 років. Він пережив тяжкий досвід окупації, втрату домівки, друзів. Я помітила, що дитина стала агресивною та тривожною. Ми не знали, що з цим робити.

Також за цей час ми багато разів змінювали міста проживання, Максим змінював школи. Він не міг знайти друзів, почалися погані відносини з однолітками. Це його дуже дратувало, ми також були засмучені.

Тоді Марина вирішила звернутися до психолога, аби спеціаліст допоміг знайти вихід із ситуації. Він направив дитину до нейропсихолога. В Україні безкоштовно знайти такого фахівця дуже важко, майже неможливо. Марина випадково дізналася про корекційний проект.

Черга дітей на реабілітацію була довга, тому довелося чекати 1,5 місяця. Але Максим уже пройшов курс з 16 корекційних занять. За цей час йому вдалося налагодити довірливі відносини з нейропсихологинею, отримати підтримку та цінні поради. Хлопчик покращив координацію, увагу та пам’ять. Проблем у спілкуванні з однолітками наразі немає.

Я зрозуміла, яку потрібно проводити роботу з дитиною, адже раніше не знала, чим можу допомогти своїй дитині. Ми продовжуємо роботу вдома, виконуємо завдання, — розповідає Марина Гончарова.

Як отримати необхідні умови дітям з ООП у школах та садках

Ключова експертка з питань дітей з інвалідністю, дітей раннього віку з Міжнародної благодійної організації Партнерство кожній дитині Альона Терещенко розповіла більше, що робити батькам дітей з ООП, аби вони не відчували дискомфорт під час навчання у школі чи садку та мали належні умови.

Насамперед варто розуміти, що діти з ООП — широка категорія. Батьки чи офіційні представники дитини спершу мають пройти оцінювання дитини в інклюзивно-ресурсному центрі.

За результатами оцінки центру виписується рекомендація батькам та відділу освіти за місцем проживання. Родина може звернутися у відділ освіти для підбору групи чи класу, — каже Терещенко.

Додаткові психологічно-реабілітаційні заняття з фахівцями різних спрямувань мають бути зазначені у висновку інклюзивно-ресурсного центру. За ними відділ освіти повідомляє про найближчий заклад, який задовольняє такі освітні потреби, або потрібні заняття надаються у дистанційному форматі.

Багато батьків просто не знають, на що мають права вони та їхня дитина. Держава виділяє кошти на додаткові заходи з корекції та розвитку, а також на створення умов для дітей з ООП.

Є типовий перелік т.зв. асистивних технологій, які кожен навчальний заклад має застосовувати для дітей, які потребують особливих освітніх потреб. Дізнатися, що у нього входить, можна тут.

Хто і як може долучитися до команди фахівців

Проект Обійми для кожного, хто потребує запрошує до співпраці та партнерства всіх охочих — від фахівців до організацій та проектів. Команда потребує спеціалістів різного спрямування: від логопедів, реабілітологів до психотерапевтів.

Контакти:

електронна пошта: official@letsdoitgreenukraine.com.ua

номер телефону: +38 067 565 9994

Проект масштабується, а тому люди, які здатні допомагати дітям з ООП, можуть долучитися до команди. Спеціалістів відбирають через соціальні мережі та особисту комунікацію з нейропсихологом та керівником програм дитячої психологічної допомоги Mental Help 365 Дмитром Вакуленко.

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