Психологія
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800 тис. малюків в Україні потребують допомоги психологів! Які головні проблеми дітей з ООП та що слід знати

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 01 Жовтня 2023, 18:00
Що таке ООП: в Україні понад 800 тис. дітей потребують допомоги
Фото: Pexels

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