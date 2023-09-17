Батьківство

Не пустощі, а СДУГ! Як дорослим допомогти дітям із синдромом гіперактивності у школі

Вероніка Кононенко, редакторка сайту 17 Вересня 2023, 19:00
як допомогти дитині і з СДУГ у школі
Фото: Pexels

Більше новин
Що відчуває жертва сексуального насилля: пояснення психолога
Це не треба замовчувати: що відчувають жертви сексуального насилля та як допомогти
Як оцінити власну вагу та що робити, якщо вона вища за норму
Кожен четвертий страждає від цього! Як оцінити власну вагу та що робити, якщо вона більша за норму — інструкція
ЗСУ звільнили Кліщіївку в Донецькій області — останні новини
Кліщіївка під контролем ЗСУ! Офіційно про просування на Бахмутському напрямку
Актор Тарас Цимбалюк розповів, що думає про негативні коментарі
Інколи можу взяти близько до серця! Актор Тарас Цимбалюк розповів, що думає про коментаторів у соцмережах
Дивитись більше

Матеріали по темі

Як оцінити власну вагу та що робити, якщо вона вища за норму
Кожен четвертий страждає від цього! Як оцінити власну вагу та що робити, якщо вона більша за норму — інструкція
Коли починає цвісти амброзія
Постійно чхаєш? Значить, сезон у розпалі! Коли цвіте амброзія, і що робити при алергії
тіло після пологів
Твоє тіло створило людину, досить його ненавидіти! Як прийняти зміни у фігурі та впоратися з тиском соціуму
схема-терапія
Проблеми, родом із дитинства. Схема-терапія: що це таке і як вона може допомогти

Відео
0:04:05
Григорій та Олексій Кулачинські: історія наймолодших рятувальників Одещини

Наймолодші рятувальники в регіоні! Історія 19-річних братів-близнюків про службу в ДСНС
Карта бойових дій в Україні сьогодні 17.09.2023: онлайн
Карта бойових дій 17 вересня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
0:03:42
Мішель Азанавічус
Зібрав кошти на відбудову, відвідавши будинок в Ірпені! Як французький режисер допомагає Україні
0:03:48
Харківщина
Довелося жити в курнику! Місцеві про життя під обстрілами на Харківщині
0:04:48
Киянин намагався продати рись на сайті оголошень: що з твариною
Імовірність вижити — 25%. Киянин намагався продати рись на сайті оголошень: що з твариною
Карта бойових дій в Україні
Карта бойових дій 15 вересня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
0:01:22
Не пустощі, а СДУГ! Як дорослим допомогти дітям із синдромом гіперактивності у школі
Бувало, пів людини розривало: зізнання російського вбивці у перехоплених розмовах
0:04:50
Броньовані Черепахи
Броньовані черепахи допомагають ЗСУ! Як лікарі-бізнесмени стали волонтерами
0:03:21
Прикордонники
Історії прикордонників! Як наші герої обороняли Донецький напрямок від російських загарбників
0:03:31
Троєщинські луки
Троєщинські луки врятували! Екологи і депутатка Київської міської ради не дали рейдерам знищити природу
Більше відео
ЗСУ звільнили Кліщіївку в Донецькій області — останні новини
Читати далі
Кліщіївка під контролем ЗСУ! Офіційно про просування на Бахмутському напрямку
як вберегти дитину-підлітка від поганої компанії
Читати далі
“Моя дитина-підліток зв’язалася з поганою компанією: як її вберегти?”

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь