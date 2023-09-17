Не баловство, а СДВУГ! Как взрослым помочь в школе детям с синдромом гиперактивности

При синдроме дефицита внимания и гиперактивности у ребенка нет заметных нарушений визуально. Его поведение воспринимается другими как особенность характера или нехватка воспитания.

Однако СДВГ — это полноценный диагноз. К сожалению, далеко не все родители и учителя действительно понимают, что такие дети нуждаются в помощи и особом подходе не меньше, чем дети с другими особыми образовательными потребностями.

Ребенок с таким диагнозом на самом деле не может влиять на собственное поведение только своим желанием. Она нуждается в поведенческой помощи, а иногда и медикаментозной коррекции.

Если помочь малышу, то он вполне может справиться с вызовами школьной жизни. Впрочем, для этого нужны усилия от учителя и родителей.

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В рамках проекта поддержки в обучении детей с особыми образовательными потребностями на сайте Новой украинской школы рассказали, как помочь ребенку с СДВГ в обучении.

Главное, что нужно знать о СДВГ

Наиболее распространенными симптомами СДВГ являются нарушения самоконтроля и саморегуляции. Они появляются из-за биологических особенностей мозга и вызывают проблемы в сфере регуляции поведения, внимания, эмоций и импульсов.

А именно дети с синдромом дефицита внимания и гиперактивности имеют нарушение функционирования цепной связи между лобной долей коры головного мозга и базальными ганглиями.

Они, в свою очередь, участвуют в осуществлении высшей нервной деятельности, в том числе процессах мышления, выражении эмоций и обучения.

Именно в начальной школе, когда ребенок должен развивать навыки самоконтроля и внимательности, можно заметить тревожные звоночки. Проще всего подметить сложности учителям.

Поскольку они работают с классом детей 6-7 лет, то могут заметить то, что у кого уровень внимательности и самоконтроля на 30% меньше, чем у сверстников.

Через несколько лет ребенок со СДВГ сможет наверстать эту разницу, ведь нарушение способности к самоконтролю обусловлено физиологически. Для этого следует придерживаться рекомендаций врача и адаптироваться к нуждам малыша.

Важно отметить, что установление любого диагноза возможно только врачом с соответствующей специализацией. Если симптомы прослеживаются у твоего ребенка, следует обратиться к психиатру за консультацией.

Как взрослым помочь ребенку со СДВГ

Прежде взрослым следует разобраться с особенностями диагноза и понять, какие процессы происходят в мозгу ребенка со СДВГ. Это нужно, чтобы четко отличать личность от поведения малышей и построить коммуникацию без излишней эмоциональной нагрузки.

И родителям, и учителям обязательно нужно помнить о своевременном восстановлении собственного эмоционального ресурса. От него зависит успех коммуникации с ребенком или детьми.

Конечно, каждый ребенок уникален и нуждается в особом подходе. Но чтобы помочь малышу с СДВГ эффективно учиться, следует помнить о нескольких правилах.

Не критикуй, а похвали

Критика и наказание в работе с гиперактивными детьми не только не приносят пользы, но и могут приводить к негативным последствиям в долгосрочной перспективе.

Так что крик на малышей, когда им не удается усвоить материал или решить пример для домашнего задания, не даст никаких хороших результатов.

Эти дети нуждаются в похвале и минимальном количестве критических и пассивно-агрессивных замечаний.

Более эффективной будет похвала с добавлением конкретики. Например, можно сказать не просто “молодец”, а похвалить ребенка за конкретное достижение: “Это тебе особенно удалось!”.

Замечания и наказания допускаются, но должны происходить, только если взрослый находится в сбалансированном, уверенном и спокойном эмоциональном состоянии.

Контролируй время

Малыши с этим диагнозом часто не в состоянии сами контролировать время. Поэтому нужно смотреть за тем, чтоб они вкладывались в нормативы, выполняя задачи.

И учителям и родителям можно записывать время, которое дается на задание, на бумаге или доске, чтобы оно было перед глазами. Когда ребенок отвлекается, следует спокойно вернуть малыша к делу.

Конкретика исполнения

Из-за особенностей своего функционирования детям с СДВГ трудно улавливать логическое мышление. Поэтому, чтобы облегчить жизнь в учебе, следует не перегружать формулировку задачи.

Последовательность выполнения задач

Абсолютно всем тяжело находиться в режиме многозадачности, а для гиперактивных детей это просто невозможная задача. Поэтому, если у тебя есть несколько задач для ребенка, следует давать их поочередно, а не одновременно.

Как помочь ребенку в школе: советы родителям

Чтобы малышам было проще в школе, нужно обязательно научить его распознавать и экологически выражать свои эмоции — особенно негативные.

Без этого он любую эмоцию будет испытывать как определенное внутреннее возбуждение, которое ищет выход.

Если ты замечаешь, что ребенок разозлился, расстроился, обиделся или обрадовался, скажи ему об этом. Это поможет эму понять, как называется такое состояние и что с ним произошло.

Когда говоришь ребенку: “Я вижу, что ты злишься, радуешься, волнуешься”, — он понимает, что любое состояние имеет название и причину. Также она видит, что его принимают и не стыдно его ощущать.

Когда малыши уже понимают, что происходит, следует придумать экологический способ, который может помочь выпустить эмоции. Чтобы придумать оптимальный способ, спроси себя: “что я делаю, когда сильно злюсь?”

Например, можно заранее подготовить стопку картона и мусорник, чтобы ребенок рвал, мял тот картон и вкладывал все эмоции туда.

Также ребенку из СДВГ очень поможет здоровая атмосфера в семье и четкий распорядок дня. Следует определить возможные раздражающие факторы и максимально снизить или полностью устранить их в жизни малыша.

Как помочь ребенку в школе: советы учителям

В начальных классах именно педагог формирует мнение ребенка о себе, а также коллективное отношение к каждому члену группы. То есть, учитель прямо влияет на формирование самооценки каждого ребенка.

В работе с детьми с СДВГ учитель может добавить личное отношение в формулировку похвалы, что позволит ребенку чувствовать свою ценность и стремиться к большим результатам и большей похвале.

В перспективе это позволит работать над коррекцией поведения. Уменьшить количество проявлений нежелательного поведения, поможет похвала действий, не противоречащих общим нормам.

Дети с СДВГ также испытывают проблемы с формированием навыков общения. Так что учителю следует приобщать ребенка к групповым активностям, коммуникации.

Перед началом урока сообщи о плане, по которому будет проходить занятие, за чем будет идти, каких результатов нужно достичь.

Поскольку гиперактивному ребенку сложно сосредотачиваться на задачах, можно разбивать их на меньшие части. Это поможет снизить потерю концентрации.

Посадите такого ребенка на первую парту, чтобы он меньше отвлекался на одноклассников.

Обрати внимание на то, как ребенок с СДВГ может получить твою помощь: поднять руку, карточку, кивнуть.

Вводи в урок маленькую двигательную активность для всего класса.

Помни, что с правильным подходом можно помочь малышам добиваться успехов в школе и чувствовать себя уверенным, нужным и социализированным. Ведь ребенок с СДВГ не виноват в своем диагнозе и сам часто не понимает, что с ним происходит.

А какие проявления расстройства дефицита внимания и гиперактивности у взрослых, мы рассказали в материале.

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