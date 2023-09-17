Родительство

Не баловство, а СДВУГ! Как взрослым помочь в школе детям с синдромом гиперактивности

Вероника Кононенко, редактор сайта 17 сентября 2023, 19:00
як допомогти дитині і з СДУГ у школі
Фото: Pexels

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