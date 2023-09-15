Не самый лучший подход: какими бывают манипуляции в воспитании и как могут навредить детям

В воспитании детей, родители, сознательно или нет, могут прибегать к манипуляциям. Это может казаться единственным эффективным решением — например, когда уговоры уже не действуют. Иногда это может иметь сложные и даже вредные последствия.

Психолог фонда Голоса детей Руслана Мороз рассказывает, есть ли место манипуляциям в отношениях с детьми, а когда лучше найти другие решения.

Почему родители манипулируют

Манипуляция — это косвенный, искаженный способ коммуникации, когда один человек пытается удовлетворить свои потребности через другого.

Родители могут чувствовать свою неуверенность в отношениях с ребенком, неспособность соответствовать мнимому “идеальному” образу мамы или папы, но не проговаривать это открыто. И когда нуждаются в помощи, опираться на ребенка как на более уязвимого в семье, перекладывать ответственность: “Из-за тебя я снова устала/устал”.

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Иногда это делается будто бы с лучшими намерениями: “Я тебе купила/купил, а ты не носишь”. Но прикрываясь желанием что-то сделать для ребенка, родители удовлетворяют свою потребность быть хорошими, и вместе с тем, будто сбрасывают с себя ответственность родительства, возвращаясь к своему внутреннему ребенку.

Обычно манипулятивные способы коммуникации передаются из поколения в поколение: мама или папа, воспитанные именно такими методами, во взрослом возрасте будут следовать этим же шаблонам поведения. Например, употреблять постоянные фразы своих родителей, которые словно вырываются сами собой, или снимать усталость в конце дня, обвиняя ребенка в том, что в его комнате беспорядок — он обещал убрать, и это кажется справедливым.

Иными словами, манипуляция — это эмоция и потребность, которая не проговаривается открыто.

Как различить, что такое манипуляция, а что нет

Индикатором является чувство самого ребенка: когда его не уважают как личность. Даже если ему всего два или три года, и он, например, категорически отказывается есть овсяную кашу, его даже не спросили — какую именно кашу он хочет, вместо этого уговаривают: “Бабушка старалась, готовила, а мама с папой зарабатывали деньги”. Тогда ребенок чувствует, что нарушают его границы.

Но ребенок дошкольного возраста еще не может осознавать, и тем более вербализовать свои эмоции. Поэтому прибегает к так называемому плохому поведению: начинает привлекать к себе внимание, плакать, кричать, вредить, чтобы защитить себя как личность. А родители наказывают, называют невоспитанным и давят на волю ребенка: “Будет так, как я сказал(а)”.

Как следствие, ребенок вырастает и не знает своих потребностей, потому что не имеет “доступа” к себе самому, потому что когда-то его перекрыли.

Есть такое понятие — запретные чувства. Ребенок не должен испытывать то, что переживает: злость, раздражение, другие эмоции. Он должен вести себя так, как сказали родители. Его естественная подлинность, спонтанность рвется наружу, но она заблокирована. И уже через несколько лет затрудняется ответить на вопрос “Кто я?”.

Сейчас много клинических проявлений этого у подростков, особенно уехавших за границу: депрессия, селфхарм, суицидальные мысли и поведение, расстройства пищевого поведения. В большинстве случаев причина тому — родители, которые заставляли ребенка делать то, что, по их мнению, будет для него лучше.

Психологи ячеек фонда Голоса детей много работают с детьми и подростками, и самый частый запрос — нарушение внутренних семейных отношений, давление родителей и манипуляция, словно на благо ребенка.

Чтобы формировалась и развивалась идентичность ребенка (кто я в этом мире, как меня видят другие, какие мои сильные стороны и уязвимости), рядом должен быть взрослый вдохновляющий человек, к которому ребенок может прийти, поделиться тем, что чувствует, и получить поддержку.

Манипуляции: вредные и полезные

Мы бы не выжили в социуме, если бы не умели манипулировать. Но взрослый понимает, что делает и зачем.

Психологи часто прибегают к так называемым полезным манипуляциям, или точнее — интервенциям. Это может потребоваться, например, когда человек отказывается заботиться о себе, и нужно его убедить поесть, чтобы была энергия. Но не все действия, которые как бы во благо, таковы на самом деле.

Американский психолог Эрик Берн, автор книги Игры, в которые играют люди, вывел родительские сценарии, которые могут быть отрицательными или положительными для ребенка: он будет жить по этому сценарию всю жизнь.

К примеру:

Не будь взрослым / Не будь ребенком.

Ты еще мал, тебе не нужно это знать / Вырастешь — поймешь / У тебя есть младший брат, а ты уже взрослый, и должен ухаживать за ним.

Не будь здоров.

Ребенок однажды простудился, и после этого все пытаются его защитить, согреть, поэтому говорят: “Ты же у нас такой болезненный!”

Установка — не живи

Наиболее тяжелый сценарий для ребенка: например, мама может часто рассказывать, какие были тяжелые роды, и тогда ребенок воспринимает, что лучше бы он не появился на свет.

Индивидуальный манипулятивный стиль многогранен и чаще всего опирается на три составляющие: страх, обязательства и чувство вины. И из этого вытекают наиболее типичные способы манипулировать ребенком.

Сравнение с другими

Посмотри, какой послушный ребенок — не то, что ты!

Ребенок начинает думать, что родители его будут любить, только если он будет соответствовать их ожиданиям. И у нее формируется программа: со мной все не так, я — никто. Наиболее токсичное сравнение с сиблингами: братьями, сестрами: ребенок начинает бороться за одобрение родителей и ощущение своей самоценности.

Часто родители не понимают причин, почему их дети бунтуют. Однако так происходит поиск идентичности: как наконец-то стать похожим не на кого-то, а на себя.

Манипуляция эмоциями

Не кричи, потому что соседи сейчас вызовут полицию / У меня из-за тебя голова болит!

Ребенок ощущает страх и вину, что папа разгневается, или мама обидится из-за того, что он не послушался. И потому обязан это делать, чтобы всем было хорошо.

В младшем возрасте ребенка отрывают от командной игры во дворе, чтобы он сходил за хлебом прямо сейчас, а не через несколько минут, когда все остальные дети тоже уйдут с площадки. Или приходят гости, и родители, не спрашивая согласия, просят поиграть с их детьми — тем самым нарушая личное пространство ребенка, живущего в этой комнате.

Старших детей, например, могут убеждать, что музыка — это не профессия, что скажут наши знакомые, обесценивать всю сферу. Тогда человек всю жизнь будет стараться доказать, что имеет право на свое развитие, и даже если достигнет высот, останется с ощущением, что родители его не одобряют.

Газлайтинг

Ты что-то себе надумал/ Что-то с тобой не так!

Название произошло от фильма Газовый свет (Gaslight, 1944) и стало синонимом домашнего насилия, когда искажается реальность, подменяется контекст, извращаются слова и действия родного человека. Также это вариант программы “Не будь здоров”.

— Например, в моей работе был случай с мальчиком, которого все вокруг считали агрессивным. Родители даже собирались вести его к психиатру. Но когда я провела серию диагностических методик, то обнаружила, что у ребенка нет никаких средств психологической защиты, и тот взрыв агрессии стал последней каплей — реакцией на буллинг в школе: дал сдачи. Учитель рассказал об этом родителям, ребенка дома наказали, и он начал считать, что ему, вероятно, действительно нужно лечение. А родителям только нужно было узнать, что произошло в школе, спросив у самого мальчика.

Шантаж

Если это не сделаешь, мы больше никогда не пойдем в парк / Я заберу у тебя планшет!

Лишение ребенка того, что для него важно — это психологическое насилие. Для того чтобы воспитать у него дисциплину и ответственность, нужно спросить ребенка, чем бы он хотел заняться, и вместе придумать, как это можно сделать.

К примеру, чтобы пойти утром в парк, нужно вовремя встать, позавтракать и быстро одеться, ведь позже маме нужно на работу. Если же ребенок долго смотрел мультики или собирался, можно сказать: “Видишь, мы с тобой договаривались идти в парк, когда стрелочка на часах была здесь. Теперь уже поздно”.

Подкуп

Если выпьешь таблетку, я дам тебе конфету!

Положительное подкрепление важно, если нужно сделать то, что не хочется. Особенно когда это касается жизни и здоровья. Но чтобы усилить мотивацию, нужно что-то необычное. К примеру, не просто конфета, а шоколадный батончик; не просто мультик, а любимый. Однако этим нельзя злоупотреблять, чтобы ребенок не заключил, что, чтобы получить мороженое, нужно заболеть.

Лучшей мотивацией станет поддержка родителей: объятия, ощущение того, что мама и папа рядом. Можно сказать: “Давай ты выпьешь свой невкусный сироп, а я — свой”. Даже если маме это не нужно, она может взять ложку чего-нибудь безвредного, чтобы ребенок повторил за ней. Это пример полезной манипуляции.

Есть много манипулятивных программ, которые наоборот дают толчок к развитию, самореализации, поиску себя. И наибольшее вознаграждение, и условие здоровой психики — знать, что родители любят и воспринимают таким, как есть.

Важно говорить: “Я всегда тобой гордилась, а после этого, что ты не хотел, но сделал, ты мой герой!”, “Видишь, ты не верила в себя, но оказывается, ты это можешь! И в следующий раз сможешь также” Это и будет интервенция или полезная манипуляция.

Как родителям снова стать взрослыми

Аксиома в детской психотерапии — обязательная терапия родителей. Взрослый, который рядом, дает основу развитию ребенка, сопротивления, и ребенок может испытывать либо эмоциональный комфорт, либо несчастность мамы, ее депрессивное состояние, неспособность выдержать его эмоции.

Надо задать себе три вопроса:

Что я чувствую? Когда есть доступ к своим ощущениям, своему состоянию, возвращается возможность их контролировать? Какая причина может быть?

Самый сложный шаг для родителей — признать, что причина их слов к ребенку — не в его плохом поведении, а в нежелании стать действительно взрослыми людьми.

— Например, мама требует от сына стать защитником в семье, ухаживать за младшими детьми, а он хочет гулять на улице со сверстниками. Это желание — не его вина, а особенности возраста. Может оказаться, что мама раздражена не из-за поведения сына, а из-за усталости и всех лежащих на ней домашних обязанностей, пока папа целыми днями на работе.

Что с этим делать? Уяснить причины, можно найти другие варианты решений.

Не стоит искать компромиссы — отказ от своих потребностей и интересов не будет эффективным в отношениях. Вместо этого налаживайте сотрудничество.

Например, можно договориться: “Мне сейчас так тяжело, могу я тебя попросить о помощи?” И ребенок с радостью поможет, когда его просят, а не внушают, что это его обязанность.

Или предложить: “Нам нужно убрать в квартире и сходить в магазин. Что из этого ты хочешь сделать?” Младшие дети могут поливать цветы или кормить кота. И впоследствии ребенок сам будет предлагать: “Мама, ты устала, давай я приготовлю ужин?” Ведь важно формировать ее самостоятельность, и при этом он чувствует, что его уважают и прислушиваются к его желаниям.

С ребенком нужно говорить на том языке, чтобы он понимал: есть действия, которые нужно выполнить, а есть запреты. Не стоит стараться быть с ним на равных, его другом — кто тогда будет для него взрослым?

Важно также просить у ребенка прощения за свои неправильные слова и действия. Ребенок простит, потому что это биологическая потребность любить родителей. А когда взрослый признает свои ошибки, значит, он тоже может ошибаться, и тогда к нему возвращается адекватная самооценка, уважение к взрослому, возрастает доверие и чувство безопасности.

Также иногда родители могут ошибочно полагать, что их ребенок манипулирует ими. Однако проблема может заключаться в другом. Потому читай, что делать, если ребенок конфликтует с учителем и как реагировать родителям.

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