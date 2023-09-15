Это может быть и не манипуляция! Что делать, если ребенок конфликтует с учителем и как реагировать родителям

Школьное время — период взросления, развития и обучения. И речь здесь не только об образовательных достижениях, ведь именно в школе дети учатся общаться со сверстниками и учителями.

Но ситуации бывают разные. Если ты замечаешь изменение настроения ребенка, ухудшение результатов обучения и нежелание идти в школу — это могут быть сигналы о нездоровой атмосфере в коллективе.

Однако такие проблемы возникают не только между детьми в классе, но между ребенком и учителем. И тогда перед родителями встает сложный вопрос разрешения конфликта.

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Что делать, если у ребенка возник конфликт с учителем, как добраться до истины и помочь решить проблему, редакция Вікна-новини расспросила у детского психолога Карины Ищенко.

Как понять, что ребенок поссорился с учителем

На вопрос, как родителям отличить конфликт ребенка с коллективом и между ним и учителем, детский психолог объясняет: никакой диагностики не существует. Однако понять источник проблемы можно.

— Можно попросить ребенка нарисовать учителя, но лучше, чтобы это контролировали специалисты. Я могу только в общем выделить, какие бывают причины конфликтов между ребенком и педагогом. Родители могут ориентироваться на эти проблемы, но следует рассматривать прецедент индивидуально.

Во-первых, конфликт может возникать на фоне низкого оценивания ребенка. Низкие оценки могут быть показателем какого-то недоразумения с учителем, — говорит Карина Ищенко. — Также обрати внимание, как ребенок относится к общепринятым правилам, которые надиктовывает учитель.

Следует заметить, что часто недоразумения возникают из-за большой разницы в возрасте педагога и ребенка. Потому что мышление у всех — разное, а в нынешних реалиях у каждого ребенка присутствуют и собственные особенности.

К сожалению, не все дети сейчас посещают детских психологов, которые помогают им справиться и со стрессом, и с учебой. Даже если ребенок привык к звукам сирены за окном, это не значит, что его психика способна усваивать информацию, — объясняет эксперт.

Часто, по мнению психолога, учителя не готовы работать с находящимися в стрессе детьми, а требуют от них тех знаний и реакций, которые были нормальными в мирное время.

Ребенок может что-то учить и забыть не из-за игры в телефоне, а из-за того, что его психика не готова воспринимать и усваивать новые знания.

Другой причиной недоразумений между детьми и учителями являются унижения и публичные замечания со стороны учителей к ученикам. Так может произойти из-за неуверенности учителя, что не чувствует собственного авторитета. Углубить пропасть могут и сами дети, отвечая агрессией на агрессию.

— Всегда нужно быть в прямой коммуникации с ребенком, потому что именно он может объяснить, что происходит. Если нет доверительных отношений, нужно идти к специалисту, чтобы избежать манипуляций и фантазий со стороны ребенка.

Как правильно и без стресса узнать о ситуации, которая сложилась

Психолог призывает обратить внимание на то, что проблемы также зависят и от возраста ребенка. Если говорим о детях младшего школьного возраста, причина может скрываться в недостатке внимания и желании получить высокую оценку от педагогов.

На это родителям следует реагировать спокойно, если малышам недостаточно внимания — работать над этим.

— В таких случаях нужно говорить, что учитель — это тот человек, который хочет научить тебя, чтобы в будущем ты мог/(могла) овладеть желанной профессией. Поэтому учителей следует слушать, задавать вопросы и слышать их ответы.

В подростковом возрасте ребенок начинает отстаивать свою позицию, мысль, проявлять характер, строить себя своими руками. На этом этапе он может по-разному реагировать на конфликты с учителем.

Тогда ребенок может плохо спать, не есть, исчезает желание ходить в школу. Взрослым следует принять участие в разрешении конфликта.

Желательно поговорить с ребенком и учителем по отдельности, можно привлечь специалиста.

Однако Карина Ищенко отмечает: вмешиваться в конфликт родители могут только тогда, когда выяснили все причины и последствия этой ситуации.

Когда нужно идти к руководству школы

Конечно, приходить ли к руководству школы с той или иной проблемной ситуацией — решение только родителей. Однозначно, таких действий потребует физическое или психологическое насилие над ребенком, ведь тогда учитель не имеет права работать с детьми.

Детский психолог Карина Ищенко советует каждую ситуацию рассматривать индивидуально и разбираться в причине.

— Когда ребенку ставят только плохие оценки по какому-то предмету, это не всегда свидетельствует о предвзятом отношении педагога. Возможно, причина кроется в знаниях ученика или ученицы, — говорит Карина Ищенко.

Дети разные, стоит обратить внимание на психоэмоциональный фон. Иногда встречается, что несколько неудачных слов или поступков становятся трагедией для ребенка, потому что из-за возраста детская психика не может реагировать так, как это делали бы взрослые.

Но если ситуация серьезная, тогда, конечно, родители должны делать все необходимое и обращаться к руководству школы.

Если учитель действительно перешел границу, ударил ребенка или унизил его, я советую не только публично разобраться в этом деле, но и перевести ребенка в другую школу.

Также не стоит пренебрегать психологическим сопровождением, ведь смена коллектива — это дополнительный стресс для ребенка, — заключает детский психолог Карина Ищенко.

Однако существует и вторая сторона проблемы: жестокость всегда родом из детства. Как реагировать и что делать, если твой ребенок булит других, мы подробно разбирали в нашем другом материале.

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