Жестокость — родом из детства. Почему возникает детская агрессия и что делать, если твой ребенок травит других

Буллинг, абьюз, насилие, преступления сексуального характера. Все это — новые слова и соединения, которые в действительности имеют очень древние корни.

Жестокость всегда родом из детства, потому что каждый взрослый мужчина, который может поднять руку на девушку — когда-то был ребенком, чью мать тоже били. А каждая женщина, молчащая и терпящая насилие, всегда подкармливает маленькую, запуганную девочку, какую поучали: “Молчи, потому что сама виновата!”

Родители часто не хотят замечать агрессивное поведение собственного ребенка по отношению к другим. Наше общество только начинает сбрасывать с себя оковы, которые породило советское воспитание. Но теперь возникает вопрос: как же воспитывать детей и как реагировать, если твой ребенок травит других?

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О том, почему возникает детская жестокость и что с ней делать, редакция Вікна-новини пообщались с детским психологом, автором курса Неидеальные родители Кариной Ищенко.

Как у ребенка формируется агрессия?

Психолог Карина Ищенко говорит: для того чтобы понять причину появления у ребенка избыточной агрессии, которая проявляется в отношениях с другими, следует разобраться в природе этой эмоции.

— Агрессия — это эмоционально-волевая сфера, которая формируется при становлении ребенка как личности. С каждым годом опыт ребёнка меняется, увеличивается. Поэтому меняется и его эмоционально-волевая составляющая, под влиянием семьи, школы, друзей.

Эмоции, которые выражаются у детей с самого начала их жизни, служат индикатором отношений с родителями. Благодаря эмоциям мы понимаем, что человек вообще не испытывает.

Агрессия может быть управляемой или неуправляемой, — объясняет детский психолог. — Агрессия может проявляться в так называемом неповиновении взрослым или через физическую агрессию. Также агрессия может направляться на себя, то есть — аутоагрессия.

Почему возникает буллинг в школе?

Буллинг, или травля — распространенное явление среди подростков и детей младшего возраста. В это время детская психика нестабильна, поскольку личность развивается, а в организме ребенка постоянно происходят гормональные процессы.

Детский психолог Карина Ищенко говорит: буллинг однозначно является насилием. Проявляться он может как раз на фоне эмоциональных всплесков.

Это и физическое насилие — драки, пинки, и моральная травля. В последнее время дети используют социальные сети для того, чтобы оскорбить своего “оппонента”.

— Следует также понимать, что буллинг — это не ситуативная ссора между детьми. Под понятием буллинга подразумевается постоянная, систематическая травля жертвы, — объясняет Карина Ищенко.

Буллинг в школе возникает обычно тогда, когда один или несколько детей не могут стать “своими” для большинства класса. Часто именно тот, кто травит других, сам имеет неуверенность в себе и думает, что не заслужит авторитет среди сверстников другим способом.

Большой проблемой, по мнению детского психолога, является то, что украинские педагоги и сами профессионально выгорают в учительстве. А это в свою очередь влияет на качество образовательного процесса и контроль детей в такие сложные периоды для них.

Часто именно некомпетентность учителей может сделать одного ребенка жертвой для коллектива: публичные замечания и унижения со стороны старших относительно меньших порождает чувство безнаказанности у одних и низкую самооценку — у других.

Как родителям заметить в своем ребенке агрессивное поведение

Карина Ищенко говорит: для того чтобы понять, почему твой ребенок травит других, нужно найти причину такого поведения.

— Возможно, так ребенок ищет признание среди сверстников или привлекает внимание взрослых к себе и собственным проблемам. Также такое агрессивное поведение может свидетельствовать о собственном плохом опыте, который пережил ребенок-булер в семье, например.

Конечно, существует несколько показателей, которые совокупно могут свидетельствовать об агрессивном поведении ребенка в школе.

Но психолог также отмечает: даже если у твоего ребенка прослеживается что-то одно из целого списка, это не значит, что он травит своих сверстников.

— Если четыре – пять пунктов появилось в поведении ребенка в последнее время, тогда родителям нужно присмотреться к тому, что говорит и делает их кровинка дома или с друзьями.

Ребёнок не слушается, не считает родителей авторитетными. Ребенок с трудом подвергается воспитательным процессам. Ребенок теряет самоконтроль. Ребёнок не осознает свои действия и эмоции. Ребенок срывается на крик, участвует в драках. Ребенок запирается от взрослых, уединяется. У ребенка стабильно нет настроения. Ребёнок не понимает эмоции других людей. Ребенок чувствует себя в постоянной опасности. Завышенная или заниженная самооценка.

Что делать, если твой ребенок травит других?

Для начала психолог советует обратить внимание на атмосферу внутри семьи, ведь дети в безопасной среде представляют то, что сами проживают дома или в месте, где проводят много времени.

Конечно, агрессия на окружающую среду появляется тогда, когда родители или один из родителей кричит на ребенка, постоянно недовольный успехами сына или дочери, поднимает руку и жестоко наказывает за вину.

Также огромное влияние на формирование детской личности несут авторитеты, кумиры, фильмы и сериалы, которые они смотрят.

Для предупреждения и разрешения ситуации, когда твой ребенок выступает агрессором для других, следует максимально сильно интересоваться жизнью сына или дочери. Это о разговорах и воспитании в рамках возрастных норм.

— Часто всплески эмоций бывают тогда, когда с рождения ребенку запрещали их проявлять в полной мере. Это как раз о “Не плачь”, “Успокойся”, “Веди себя по-взрослому”, и подобное. Кстати, именно установки о важности того, что о тебе подумают другие, может провоцировать в будущем желание самоутвердиться через силу.

Также агрессия на более слабых проявляется тогда, когда мы не можем ответить своему собственному обидчику. Так что это основное, что должны менять родители во время воспитания своего ребенка.

Однозначно с такой проблемой следует обращаться к детскому психологу, или даже семейному терапевту.

— Но если в семье не слышат психолога и его советы, не меняют собственное отношение к ребенку и продолжают требовать, а не вкладывать взаимно — буллинг в школе будет возникать и дальше, — заключает Карина Ищенко.

Почему за буллинг всегда ответственны взрослые и как буллинг влияет на жертв травли, мы рассказывали тебе раньше.

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