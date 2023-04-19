Родительство
Эксклюзив

Жестокость — родом из детства. Почему возникает детская агрессия и что делать, если твой ребенок травит других

Виктория Мельник, редактор сайта 19 апреля 2023, 15:00
Буллинг
Фото: Pexels

Эксклюзивы
Історія військовї Влади на псевдо Хуліганка
Где бы я ни была, в Украине я — дома! История военной Хулиганки о решении пойти воевать и сильных украинках
жіноча форма
На войне есть место для комфорта. Как из пустой комнаты появился цех для производства женской униформы Veteranka
Инъекции
Нашли ответы на твои вопросы. Инъекционная косметология — что это, кому можно делать и где предел: рассказывает косметолог
Підлітки під час війни
Чего хотят подростки? Как стать им опорой во время войны и желают ли они восстанавливать страну — это нужно читать всем
Смотреть больше

Больше новостей
Контрнаступление
Раз, два, три, начали? Маляр о планировании контрнаступления и штурмовых действиях на востоке
Магнітні бурі у травні 2023 – календар небезпечних дат
Нас ждут обильные солнечные вспышки: календарь магнитных бурь на май 2023
Как живут люди в Славянске
Люди не успевают чинить окна: как живут жители Славянска под постоянными обстрелами
Що робити, коли болить горло: чи допоможуть полоскання
“У меня болит горло, что делать? Помогут ли полоскания?”
Смотреть больше

Материалы по теме

захисний механізм
Защитный механизм: как чемодан прошлых обид не дает тебе построить счастливые отношения
Що таке ментальне викривлення та як змінити сприйняття навколишнього світу
Абсолютно все плохо: что такое ментальное искажение и как изменить восприятие окружающего мира
Як вберегти психіку під час повітряних тривог
Воздушная тревога и днем, и ночью — как не сойти с ума и уберечь психику
Як підготувати дитину до нової школи за кордоном
Привыкнуть и не чувствовать себя чужими — как помочь детям адаптироваться к новой школе за границей

Видео
0:08:21
Как живут люди в Славянске

Люди не успевают чинить окна: как живут жители Славянска под постоянными обстрелами
0:05:45
Табір для військовополонених росіян
Такого даже представить не могли! Фотографы Либеровы показали, как удерживают российских военнопленных
0:04:52
ПЦУ
До сих пор зависят от России? Какая ситуация с церквями в Харьковской области
0:05:54
Тарифи на электроэнергию
Долгов прибавится? Поднимут ли тарифы на электроэнергию в Украине
Карта бойових дій в Україні
Иногда от врага отделяет всего несколько метров: карта боевых действий в Украине 19 апреля в режиме онлайн
0:12:04
контрнаступ
Неправильная терминология и бесполезные советы: Грабский о любителях говорить о контрнаступлении
0:06:19
Остеоінтеграція: новий вид протезування вже в Україні
Стать на свои ноги без костылей, кресел колесных и ходунков! В Украине впервые провели новый вид протезирования — остеоинтеграцию
0:04:19
Як британські гармати L-119 нищать росіян — репортаж
Британские пушки L-119 уничтожают россиян на “мясных штурмах” — блестящая работа защитников Бахмутского направления
0:06:53
Страшні реалії роботи медиків на фронті: пережити побачене складно
Как это пережить? Страшные реалии работы медиков на Бахмутском направлении
0:02:05
Зеленський показав унікальні кадри обміну полонених
Владимир Зеленский показал трогательные кадры обмена пленных — как это было
Больше видео
Що робити, коли болить горло: чи допоможуть полоскання
Читать дальше
“У меня болит горло, что делать? Помогут ли полоскания?”
ЗРК Patriot
Читать дальше
Patriot уже в Украине! Характеристики, цена и у кого еще есть на вооружении

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь