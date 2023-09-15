Батьківство
Ексклюзив

Це може бути й не маніпуляція! Що робити, якщо дитина конфліктує з вчителем і як реагувати батькам

Вікторія Мельник, редакторка сайту 15 Вересня 2023, 08:00
дитина посварилася з вчителем
Фото: Unsplash

Ексклюзиви
Це може бути й не маніпуляція! Що робити, якщо дитина конфліктує з вчителем і як реагувати батькам
Як вивчити іноземну мову самостійно, без репетитора? Поради від тих, кому це вдалося
Олексій Чечин: історія фермера з Херсонщини про партизанство
Росіяни затримували його вісім разів… Історія партизана з Херсонщини про розвідку, допити та постріл у ногу
Олександр Книга
Театр вимили й вичистили, бо він був ніби зґвалтований. Відверте інтерв’ю директора театру у Херсоні
молочница
Не заплющуй очі на молочницю! Читай, чому вона тебе не відпускає та чи можна розпрощатися з кандидозом назавжди
Дивитись більше

Більше новин
Як живуть українці в Європі та чи планують повертатися: результати опитування
Від умов проживання до бажання повертатися додому: результати опитування українців в Європі
Часник
Як садити часник на зиму: простий спосіб посадки зубчиками
Коли хасиди приїжджають в Умань
Манить паломників з усього світу: коли в Умань приїжджають хасиди?
вручили повістку на вулиці що робити
Повістки на вулиці. Чи можуть одразу забрати на службу та що робити — розбір експертів
Дивитись більше

Матеріали по темі

Як завжди стояти на своєму
Боїшся попросити підвищення чи відстояти свої права? Читай, як завжди стояти на своєму
Поради роботодавцям
Заохочення, зв’язок та розвиток: чим роботодавцю мотивувати працівників
проект Kids UA
Спілкувалися з Морквинкою. Як унікальний проект допомагає діткам підтримувати ментальне здоров’я
Що таке деперсоналізація та дереалізація
Живу, ніби уві сні. Пояснюємо, що таке деперсоналізація та дереалізація

Відео
Карта бойових дій в Україні

Карта бойових дій 15 вересня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
0:01:22
Перехоплені розмови
Бувало, пів людини розривало: зізнання російського вбивці у перехоплених розмовах
0:04:50
Броньовані Черепахи
Броньовані черепахи допомагають ЗСУ! Як лікарі-бізнесмени стали волонтерами
0:03:21
Прикордонники
Історії прикордонників! Як наші герої обороняли Донецький напрямок від російських загарбників
0:03:31
Троєщинські луки
Троєщинські луки врятували! Екологи і депутатка Київської міської ради не дали рейдерам знищити природу
0:03:57
Богородичне
Хронологія боїв за Богородичне: окупанти скинули авіабомбу, палили ліс фосфором, але лишили по собі тільки сміття
0:04:34
Українські винаходи, які змінюють світ: біонічні руки та розпізнавальні рукавички
Українські розробки змінюють світ! Що відомо про біонічні руки, нові антибіотики та розпізнавальні рукавички
0:12:54
Чи вистачає військовим аптечок на фронті та якої вони якості
Міноборони не закуповує аптечки? Чи вистачає військовим тактичної медицини і якої вона якості — детальніше
0:12:48
Ситуація на Кримському мосту сьогодні 14 вересня 2023
“Режим провітрювання” у Керчі: Гуменюк про Кримський міст та поведінку ворожих кораблів
Карта бойових дій в Україні сьогодні 14.09.2023: онлайн
Карта бойових дій 14 вересня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
Більше відео
Андріївка
Читати далі
ЗСУ звільнили Андріївку! Як українські військові просуваються на Бахмутському напрямку
Це може бути й не маніпуляція! Що робити, якщо дитина конфліктує з вчителем і як реагувати батькам
Читати далі
Як отримати військовий квиток та чи можуть дати його повторно: пояснення експерта

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь