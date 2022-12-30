Успех в откровенном разговоре и готовности слушать друг друга — что делать, если тобой манипулируют

Искажение фактов, психологическое давление и унижение эмоций. Нет, речь идет сейчас не о российской пропаганде, а скорее об одном из ее методов — манипуляции.

Однако такие психологические махинации встречаются не только на глобальном уровне, но и дома. Казалось, ты живешь с близким тебе человеком и общение довольно приятное, но потом начинаешь замечать дискомфорт.

На самом же деле манипуляции могут быть незаметными, а сам человек, который их использует, часто может изменять тактику, так что отследить такое его поведение становится сложно.

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В результате жертва манипуляций начинает быть неуверенной и чувствовать вину. Потому как только заметишь, что с тобой проворачивают подобный фокус, нужно сделать все возможное, чтобы остановить это.

Что делать, если манипулируют тобой

В первую очередь, когда ты чувствуешь, что тобой манипулируют, начни откровенный разговор. Не стоит оправдывать действия этого человека и пытаться догадаться, о чем он думал.

Необходимо честно сказать, что тебя не устраивает в этом общении, а также привести несколько ярких примеров, когда манипулятор прибегал к своим лихим чарам. Объясни, что ты чувствуешь в эти моменты и поделись, насколько тебе важно это общение и возможность сохранить его в здоровом виде.

В то же время, не стоит поддаваться эмоциям и даже если твой собеседник начинает выводить тебя на эту волну, то лучше сохранять спокойствие. Однако если ты заметишь, что манипулятор продолжает придерживаться своей тактики и не идет на диалог, лучше прекратить разговор.

В общении с манипулятором в первую очередь необходимо проявлять сочувствие к себе и заботиться о собственных ощущениях, поскольку такая коммуникация нездорова именно для тебя и может забирать все физические и моральные силы. Не обвиняй себя в том, что происходит, а попробуй позаботиться о собственном самочувствии.

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Обратись за помощью к специалисту

Если манипулятор — это твой близкий человек, с которым ты стремишься сохранить отношения, то следует обратиться к специалисту, который поможет наладить коммуникацию и избавиться от проблем. Однако необходимо помнить, что такой сеанс не панацея, и человек должен стремиться изменить свой стиль поведения.

Можно обратиться к психологу или психотерапевту, если общение все же пришлось прекратить, но ты не можешь самостоятельно восстановиться после этих нездоровых отношений.

В то же время, нужно помнить, что конфликтов бояться не нужно. Они бывают полезными, помогают людям лучше понять друг друга и найти общее решение проблем. Читай, как добиться компромисса и не разрушить отношения.

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