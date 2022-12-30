Успіх у щирій розмові та готовність слухати одне одного — що робити, якщо тобою маніпулюють

Спотворення фактів, психологічний тиск та приниження емоцій. Ні, мова йде зараз не про російську пропаганду, а радше про один з її методів — маніпуляції.

Однак такі психологічні махінації трапляються не лише на глобальному рівні, але й вдома. Здавалося, ти живеш з близькою тобі людиною і спілкування доволі приємне, але згодом починаєш помічати дискомфорт.

Насправді ж маніпуляції можуть бути непомітними, а сама людина, яка їх використовує, часто може змінювати тактику, тож відслідкувати таку її поведінку стає досить складно.

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У результаті жертва маніпуляцій починає бути невпевненою та відчувати провину. Тому як тільки відчуваєш, що з тобою провертають подібний фокус, потрібно зробити усе можливе, щоб зупинити це.

Що робити, якщо тобою маніпулюють

Насамперед коли ти відчуваєш, що тобою маніпулюють, почни відверту розмову. Не варто виправдовувати дії цієї людини та намагатись здогадатись, про що вона думала.

Необхідно чесно сказати, що тебе не влаштовує у цьому спілкуванні, а також навести кілька яскравих прикладів, коли маніпулятор вдавався до своїх лихих чарів. Поясни, що ти відчуваєш у ці моменти та поділись, наскільки для тебе важливе це спілкування та можливість зберегти його у здоровому вигляді.

Водночас не варто піддаватись емоціям і навіть якщо твій співрозмовник починає виводити тебе на цю хвилю, то ліпше зберігати спокій. Однак якщо ти помітиш, що маніпулятор продовжує притримуватись своєї тактики та не йде на діалог, то краще припинити розмову.

У спілкуванні з маніпулятором у першу чергу необхідно проявляти співчуття до себе та піклуватись про власні відчуття, оскільки така комунікація є нездоровою саме для тебе і може забирати усі фізичні та моральні сили. Тож не звинувачуй себе у тому, що відбувається, а спробуй попіклуватись про власне самопочуття.

Звернись по допомогу до спеціаліста

Якщо маніпулятор — це твоя близька людина, з якою ти прагнеш зберегти відносини, то варто звернутись до спеціаліста, який допоможе налагодити комунікацію та позбутись проблем. Однак необхідно пам’ятати, що такий сеанс не панацея і людина має прагнути змінити свій стиль поведінки.

Також можна звернутись до психолога чи психотерапевта, якщо спілкування все ж таки довелось припинити, але ти не можеш самостійно відновитись після цих нездорових відносин.

Водночас потрібно пам’ятати, що конфліктів боятись не потрібно. Вони бувають корисними, допомагають людям краще зрозуміти одне одного та знайти спільне розв’язання проблем. Читай, як досягти компромісу та не зруйнувати стосунки.

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