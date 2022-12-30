Психологія

Успіх у щирій розмові та готовність слухати одне одного — що робити, якщо тобою маніпулюють

Даніела Долотова, редакторка сайту 30 Грудня 2022, 12:00
маніпуляції
Фото: Pexels, Unsplash

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