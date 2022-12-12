Мистецтво ведення конфліктів — поради психологині, як досягти компромісу та не зруйнувати стосунки

Насправді конфліктів боятись не потрібно. Вони бувають корисними, допомагають людям краще зрозуміти одне одного та знайти спільне розв’язання проблем.

Однак, звісно, для того, щоб суперечки приносили позитивний результат, усім сторонам потрібно попрацювати над собою.

Сімейна психологиня та психотерапевтка Анна Вершебенюк розповіла виданню ЛІГА.net, як опанувати мистецтво ведення конфліктів та не зруйнувати стосунки.

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Війна лише додає стресу українцям, а тому сварки частішають, стають більш емоційними та непередбачуваними.

Тож, перш ніж опановувати мистецтво ведення конфліктів, варто потурбуватись про свої базові потреби: сон, їжу, відпочинок.

Корисно також проаналізувати свою поведінку та патерни, які постійно повторюються в комунікації з іншими людьми. Рефлексуй самостійно або ж звернись до психолога, якщо не можеш розібратись зі своїми почуттями.

Під час самої суперечки дотримуйся цих правил ведення конфлікту:

Починай спокійно та слідкуй, щоб твій тон голосу не підвищувався.

Описуй лише свої почуття та бажання, уникаючи звинувачень.

Чітко висловлюй свої бажання та не замовчуй потреби, інакше це в майбутньому призведе до нових конфліктів.

Уважно слухай та спробуй зрозуміти позицію іншої людини.

У жодному разі не принижуй, не критикуй та не ігноруй свого співбесідника.

Не наполягай на своїй правоті та визнавай свої помилки.

Якщо людина не розуміє твою позицію, то не поспішай кричати. Краще поясни ще раз у спокійному тоні.

Якщо розумієш, що агресія починає заволодівати тобою, то порахуй про себе від десяти до одного або ж сильно вдихни, затримай дихання максимально довго, а потім видихни.

Роби паузи в розмові, але чітко виставляй її терміни (наприклад, півгодини). За цей час відпочинь, прогуляйся, попий води, відволічись тощо.

Спільний компроміс

Будь-який конфлікт має закінчуватись розв’язанням його причини або принаймні напрацюванням варіантів розв’язання проблеми. Адже в цьому і є суть суперечки — задовольнити свої потреби/бажання.

Для того, щоб досягти компромісу, потрібно зосередитись на актуальній проблемі без прив’язки до попередніх ситуацій.

Проаналізуйте, від чого може відмовитись кожна сторона, а що для тебе та співрозмовника принципово. При цьому не варто погоджуватись на неприйнятні для себе умови, інакше зрештою ти перестанеш їх виконувати. А це неодмінно призведе до чергового конфлікту.

Після домовленості потрібно продумати кроки виконання компромісу та допомагати одне одного на шляху до розв’язання проблеми.

Нерідко суперечки виникають на фоні фінансової ситуації. Перед Новим роком та Різдвом пари можуть конфліктувати щодо того, скільки грошей варто витрачати на розваги та святкування.

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