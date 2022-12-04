Відсвяткувати та не посваритись — як партнерам скласти спільний бюджет на Новий рік

Цьогоріч українці мають неоднозначні почуття щодо зимових свят. Адже у країні досі триває повномасштабна війна, економічна ситуація нестабільна, але зрештою так хочеться хоч на деякий час зануритись у новорічну казку та прожити щасливі моменти в родинному колі.

Для того, щоб уникнути непорозумінь щодо фінансової складової святкування, парам варто завчасно проговорити суперечливі моменти та свої очікування.

Психологічна консультантка Стефані Кокс дала поради для видання Phycology Today, як партнерам спланувати сімейний бюджет на свята.

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Поговори про очікування

Почати планування сімейного бюджету на свята варто зі встановлення очікувань. Тема нелегка, бо може провокувати непорозуміння та сварки в парі.

Однак “проковтнути жабу” потрібно, щоб навчитись конструктивно висловлювати свої фінансові очікування. Подумай разом з партнером(-кою), як уявляєте свята, що для вас важливо і чому. Складіть список.

А потім реалістично проаналізуйте його та визначте, що з цього переліку ви точно зможете виконати, а що — залишите на наступний рік.

Якщо партнери мають спільні інтереси та цінності, то ця розмова може пройти легко. Однак якщо ви маєте різні очікування, то знайдіть час, щоб вислухати одне одного.

Поясни свої фінансові цілі

Однією з причин, чому гроші є такою “гарячою” темою, є те, що різні люди мають різні фінансові цілі.

Хтось розглядає свій прибуток як інструмент отримання нового яскравого досвіду, а для когось метою є заощадження та почуття впевненості в завтрашньому дні.

Партнерам необхідно прояснити, як вони ставляться до грошей та які мають фінансові цілі.

Спробуй піти на компроміс

Можливо, є подарунки, які ти дуже хочеш й не готовий(-а) відмовлятись від них. Але також є ситуації, коли потрібно чимось пожертвувати, щоб зберегти спокій у стосунках.

Або, наприклад, твій партнер(-ка) планує витратити на родину, друзів або розваги більше грошей, ніж тобі зручно.

У такому разі варто висловити свою стурбованість та дійти компромісу — вирішити, як скоротити витрати, але водночас дозволити коханій людині святкувати.

Склади фінансовий план

Якщо тема фінансів для твоєї пари є постійним джерелом конфліктів, то краще на постійній основі вести фінансовий щоденник і складати план витрат.

Для цього разом з партнером(-кою):

Створіть бюджет в електронній таблиці та вписуйте туди свої прибутки та витрати.

Оцініть сімейні борги та продумайте план їх погашення.

Проведіть інвентаризацію своїх повторюваних витрат і рахунків.

Відстежуйте, скільки та на що витрачаєте щомісяця.

Щотижня або щомісяця говоріть про бюджет, щоб уникнути непорозумінь.

Кажуть, що чоловік з Марсу, а жінка з Венери, тому вони мають проблеми в стосунках. Однак це не більше, ніж красива фраза. Читай, як налаштувати взаєморозуміння в парі.

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