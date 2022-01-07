Сімейні стосунки

Кажуть, що ми одне одного не розуміємо, бо з різних планет — Карпачов про протиріччя в парі

Богдана Макалюк, редакторка сайту 07 Січня 2022, 12:05
Кажуть, що ми одне одного не розуміємо, бо з різних планет — Карпачов про протиріччя в парі

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