Кажуть, що ми одне одного не розуміємо, бо з різних планет — Карпачов про протиріччя в парі

Кажуть, що чоловік з Марсу, а жінка з Венери, тому ми одне одного не розуміємо.

Жінки завжди скаржаться: “Ну як він не може зрозуміти?”, а чоловіки й собі не можуть зрозуміти, чому дружина постійно незадоволена.

Так склалося, що жінки та чоловіки різні навіть на генетичному рівні. Про це говорить у своєму блозі в Instagram відомий український психолог Дмитро Карпачов.

У жінок ділянка мозку, яка відповідає за слух та мовлення, містить на 11% більше нейронів. Тому жінки балакучіші.

А чоловікам, каже психолог, легко даються точні науки, ще й вони не такі злопам’ятні.

На жіночу емоційність впливають гормони. Жінкам простіше говорити про почуття, тоді як чоловіки більш закриті, схильні переживати все в собі.

Дмитро також стверджує, що жінкам складніше вступати у сексуальний зв’язок. Адже так еволюційно склалося, що чоловіки мають бути готовими на продовження роду будь-якої миті.

Тоді як жінки повинні виношувати дитину та народжувати, тому відповідальніше підходять до вибору партнера.

У мисленні чоловіків переважає раціо, а жінок — інтуїція.

— У комунікації жінка більш відкрита і не боїться просити допомоги. Тоді як чоловік швидше з’їсть свою печінку, ніж визнає, що він не справляється і йому потрібна допомога.

Також Дмитро дає дуже важливу пораду.

Для того щоб тебе розуміли краще, потрібно шукати інші способи донесення інформації. Немає нічого кращого, ніж пряма відверта розмова.

Нерозуміння часто призводить до кризи у стосунках, а потім і до їх завершення. Щоб вчасно цьому запобігти, потрібно знати, що робити в такій ситуації. Раніше ми розповідали про те, як пережити кризу в стосунках.