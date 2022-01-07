Говорят, что мы друг друга не понимаем, потому что с разных планет — Карпачёв о разногласиях в паре

Принято говорить, что мужчина с Марса, а женщина с Венеры, поэтому мы друг друга не понимаем.

Женщины всегда жалуются: “Ну как он не может понять, так лучше, потому что…”, а мужчины в свою очередь не могут понять, почему жена постоянно недовольна.

Так сложилось, что женщины и мужчины разные даже на генетическом уровне. Об этом говорит в своём блоге в Instagram известный украинский психолог Дмитрий Карпачев.

У женщин участок мозга, отвечающий за слух и речь, содержит на 11% больше нейронов. Поэтому женщины более разговорчивы.

Зато мужчинам, говорит психолог, легко даются точные науки, а также они не такие злопамятные.

На женскую эмоциональность влияют гормоны. Женщинам проще говорить о чувствах, тогда как мужчины более закрытые, склонны переживать всё в себе.

Дмитрий также утверждает, что женщинам сложнее вступить в сексуальную связь. Ведь так эволюционно сложилось, что мужчины должны быть готовыми к продолжению рода в любой момент.

В то время как женщины должны вынашивать ребенка и рожать, поэтому более ответственно подходят к выбору партнёра.

В мышлении у мужчин преобладает рацио, а у женщин — интуиция.

— В коммуникации женщина более открыта и не боится просить помощи. Тогда как мужчина скорее съест свою печенку, чем признает, что он не справляется и ему нужна помощь.

Также Дмитрий дает очень важный совет.

Для того чтобы тебя понимали лучше, нужно искать другие способы донесения информации. Нет ничего лучше, чем прямой откровенный разговор.

Непонимания часто приводит к кризису в отношениях, а потом и к их завершению. Чтобы вовремя предотвратить это, нужно знать, что делать в такой ситуации. Ранее мы рассказывали о том, как пережить кризис в отношениях.