Зараз саме час сформувати свою фінансову опору — з чого почати економічне зростання

Пандемія коронавірусу та повномасштабна війна зробила українців економічно вразливішими. Багато хто втратив свої докризові прибутки, нерухоме й рухоме майно та “фінансову подушку”.

Однак дехто знаходить вихід із цієї ситуації та навіть примножує свої доходи, а дехто занурюється в розпач. Чому так відбувається?

Експертка з питань страхування життя, фінансової грамотності та ризик-менеджменту в бізнесі та житті Інна Бєлянська провела лекцію для підвищення фінансової грамотності українців під час повномасштабної війни.

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Як сформувати фінансову опору

У кожної людини є два типи опор у житті, які її підтримують:

зовнішні (гроші, майно, кар’єра, бізнес, оточення тощо);

внутрішні (цілі, знання, навички, досвід, досягнення, мрії, здоров’я та інші).

Вони взаємопов’язані. Однак якщо зовнішні опори бувають дуже крихкими та нестабільними, то внутрішні — завжди з нами.

Саме завдяки їм ми можемо відбувати все з нуля у разі втрати матеріального достатку. Щоб гроші не закінчувались, потрібно вибудувати власну фінансову опору. Для цього потрібно мати фінансові знання та практичні навички їх використання.

З чого почати? По-перше, варто говорити про фінанси зі своїм оточенням. Багато хто не робить цього, бо соромиться, вважає це поганим тоном і боїться зіпсувати стосунки зі співрозмовником.

Однак люди з твого оточення можуть мати різні види діяльності, а отже міркувати та дивитись на економічну складову по-іншому. Обговорюючи гроші ми отримуємо більше знань та зміцнюємо свою фінансову опору.

Соромитись теж немає чого. Адже інші можуть поділитись своїм досвідом виходу зі скрутного становища та дати цінні поради для фінансової грамотності.

Починати ці розмови варто вже зараз і не відкладати їх до закінчення війни, бо українцям потрібно навчитись керувати своїми фінансами, щоб вижити в цей складний час.

По-друге, потрібно позбутись розпачу. Багато українців зараз відчувають страх, невпевненість та сумніви, коли йдеться про гроші. Під час війни це поширене явище.

Однак важливо проаналізувати свій емоційний стан та не вдаватись до негативного прогнозування ситуації й катастрофізації власних економічних проблем. Це ніяк не допоможе розв’язати питання, а тільки погіршить його.

Щоб не отруювати себе зараз та в майбутньому, можна звернутись до психолога чи психотерапевта, який допоможе позбутись негативних почуттів.

Основне завдання — повернути собі впевненість у власних силах, знайти опору у своїх професійних знаннях, скласти фінансовий план та почати діяти.

Успішні люди, які не залежать від державних дотацій, сприятимуть економічній стабільності та процвітанню всієї України.

Уже тривалий час хочеш розібратися у своїх фінансах та почати відкладати кошти, але постійно щось заважає? Читай, як спланувати особистий бюджет.

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