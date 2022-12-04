Економія

Зараз саме час сформувати свою фінансову опору — з чого почати економічне зростання

Олена Яковлєва, редакторка сайту 04 Грудня 2022, 08:00
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Фото: Pexels

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