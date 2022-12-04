Отпраздновать и не поссориться — как партнерам составить общий бюджет на Новый год

В этом году у украинцев неоднозначные чувства относительно зимних праздников. Ведь в стране до сих пор идет полномасштабная война, экономическая ситуация нестабильная, но в конце концов так хочется хоть на время погрузиться в новогоднюю сказку и прожить счастливые моменты в семейном кругу.

Чтобы избежать недоразумений относительно финансовой составляющей празднования, парам следует заранее проговорить противоречивые моменты и свои ожидания.

Психологическая консультантка Стефани Кокс дала советы изданию Phycology Today, как партнерам спланировать семейный бюджет на праздники.

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Поговори об ожиданиях

Начать планирование семейного бюджета на праздники стоит с определения ожиданий. Тема нелегкая, потому что может провоцировать недоразумения и ссоры в паре.

Однако “проглотить лягушку” нужно, чтобы научиться конструктивно выражать свои финансовые ожидания. Подумай вместе с партнером, как представляете праздники, что для вас важно и почему. Составьте список.

А затем реалистично проанализируйте его и определите, что из этого списка вы точно сможете выполнить, а что — оставите на следующий год.

Если у партнеров есть общие интересы и ценности, то этот разговор может пройти легко. Однако если у вас разные ожидания, то найдите время, чтобы выслушать друг друга.

Объясни свои финансовые цели

Одной из причин, почему деньги являются такой “горячей” темой, является то, что разные люди имеют разные финансовые цели.

Кто-то рассматривает свою прибыль как инструмент получения нового яркого опыта, а для кого-то целью является сбережения и чувство уверенности в завтрашнем дне.

Партнерам необходимо прояснить, как они относятся к деньгам и какие их финансовые цели.

Попробуй пойти на компромисс

Возможно, есть подарки, которые ты очень хочешь и не готов(-а) отказываться от них. Но также есть ситуации, когда нужно чем-то пожертвовать, чтобы сохранить спокойствие в отношениях.

Или, например, твой партнер планирует потратить на семью, друзей или развлечения больше денег, чем тебе удобно.

В таком случае стоит выразить свою обеспокоенность и прийти к компромиссу — решить, как сократить расходы, но вместе с тем позволить любимому человеку праздновать.

Составь финансовый план

Если тема финансов для твоей пары является постоянным источником конфликтов, лучше на постоянной основе вести финансовый дневник и составлять план расходов.

Для этого вместе с партнером:

Создайте бюджет в электронной таблице и вписывайте туда свои доходы и расходы.

Оцените семейные долги и продумайте план их погашения.

Проведите инвентаризацию своих повторяющихся расходов и счетов.

Отслеживайте, сколько и на что тратите ежемесячно.

Еженедельно или ежемесячно говорите о бюджете во избежание недоразумений.

Говорят, что мужчина с Марса, а женщина с Венеры, поэтому у них проблемы в отношениях. Однако это не более, чем красивая фраза. Читай, как настроить взаимопонимание в паре.

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