Отпраздновать и не поссориться — как партнерам составить общий бюджет на Новый год

В этом году у украинцев неоднозначные чувства относительно зимних праздников. Ведь в стране до сих пор идет полномасштабная война, экономическая ситуация нестабильная, но в конце концов так хочется хоть на время погрузиться в новогоднюю сказку и прожить счастливые моменты в семейном кругу.
Чтобы избежать недоразумений относительно финансовой составляющей празднования, парам следует заранее проговорить противоречивые моменты и свои ожидания.
Психологическая консультантка Стефани Кокс дала советы изданию Phycology Today, как партнерам спланировать семейный бюджет на праздники.
Начать планирование семейного бюджета на праздники стоит с определения ожиданий. Тема нелегкая, потому что может провоцировать недоразумения и ссоры в паре.
Однако “проглотить лягушку” нужно, чтобы научиться конструктивно выражать свои финансовые ожидания. Подумай вместе с партнером, как представляете праздники, что для вас важно и почему. Составьте список.
А затем реалистично проанализируйте его и определите, что из этого списка вы точно сможете выполнить, а что — оставите на следующий год.
Если у партнеров есть общие интересы и ценности, то этот разговор может пройти легко. Однако если у вас разные ожидания, то найдите время, чтобы выслушать друг друга.
Одной из причин, почему деньги являются такой “горячей” темой, является то, что разные люди имеют разные финансовые цели.
Кто-то рассматривает свою прибыль как инструмент получения нового яркого опыта, а для кого-то целью является сбережения и чувство уверенности в завтрашнем дне.
Партнерам необходимо прояснить, как они относятся к деньгам и какие их финансовые цели.
Возможно, есть подарки, которые ты очень хочешь и не готов(-а) отказываться от них. Но также есть ситуации, когда нужно чем-то пожертвовать, чтобы сохранить спокойствие в отношениях.
Или, например, твой партнер планирует потратить на семью, друзей или развлечения больше денег, чем тебе удобно.
В таком случае стоит выразить свою обеспокоенность и прийти к компромиссу — решить, как сократить расходы, но вместе с тем позволить любимому человеку праздновать.
Если тема финансов для твоей пары является постоянным источником конфликтов, лучше на постоянной основе вести финансовый дневник и составлять план расходов.
Для этого вместе с партнером:
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