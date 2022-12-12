Искусство ведения конфликтов — советы психолога, как добиться компромисса и не разрушить отношения

На самом деле, конфликтов бояться не нужно. Они бывают полезными, помогают людям лучше понять друг друга и найти общее решение проблем.

Однако, конечно, для того чтобы споры приносили положительный результат, всем сторонам нужно поработать над собой.

Семейный психолог и психотерапевт Анна Вершебенюк рассказала изданию ЛІГА.net, как овладеть искусством ведения конфликтов и не разрушить отношения.

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Начинай с себя

Война только добавляет стресс украинцам, а поэтому ссоры учащаются, становятся более эмоциональными и непредсказуемыми.

Поэтому, прежде чем овладевать искусством ведения конфликтов, стоит позаботиться о своих базовых потребностях: сне, еде, отдыхе.

Полезно также проанализировать свое поведение и паттерны, постоянно повторяющиеся в коммуникации с другими людьми. Рефлексируй самостоятельно или обратись к психологу, если не можешь разобраться со своими чувствами.

Во время самого спора соблюдай эти правила ведения конфликта:

Начинай спокойно и следи, чтобы твой тон голоса не повышался.

Описывай только свои чувства и желания, избегая обвинений.

Четко выражай свои желания и не умалчивай потребности, иначе это в будущем приведет к новым конфликтам.

Внимательно слушай и попробуй понять позицию другого человека.

Ни в коем случае не унижай, не критикуй и не игнорируй своего собеседника.

Не настаивай на своей правоте и признавай свои ошибки.

Если человек не понимает твою позицию, то не спеши кричать. Лучше объясни еще раз в спокойном тоне.

Если понимаешь, что агрессия начинает завладевать тобой, то посчитай в уме от десяти до одного или сильно вдохни, задержи дыхание максимально долго, а потом выдохни.

Делай паузы в разговоре, но четко выставляй ее сроки (например, полчаса). За это время отдохни, прогуляйся, попей воды, отвлекись и т.д.

Совместный компромисс

Любой конфликт должен заканчиваться решением его причины или, по крайней мере, выработкой вариантов решения проблемы. Ведь в этом и есть суть спора — удовлетворить свои потребности/желания.

Чтобы достичь компромисса, нужно сосредоточиться на актуальной проблеме без привязки к предыдущим ситуациям.

Проанализируйте, от чего может отказаться каждая сторона, а что для тебя и собеседника принципиально важно. При этом не стоит соглашаться на неприемлемые для себя условия, в противном случае ты перестанешь их выполнять. А это обязательно приведет к очередному конфликту.

После договоренности нужно продумать шаги для выполнения компромисса и помогать друг другу на пути к решению проблемы.

Нередко споры возникают на фоне финансовой ситуации. Перед Новым годом и Рождеством пары могут конфликтовать, сколько денег стоит тратить на развлечения и празднования.

Читай, как спланировать семейный бюджет на праздники и не поссориться.

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