Искусство ведения конфликтов — советы психолога, как добиться компромисса и не разрушить отношения

На самом деле, конфликтов бояться не нужно. Они бывают полезными, помогают людям лучше понять друг друга и найти общее решение проблем.
Однако, конечно, для того чтобы споры приносили положительный результат, всем сторонам нужно поработать над собой.
Семейный психолог и психотерапевт Анна Вершебенюк рассказала изданию ЛІГА.net, как овладеть искусством ведения конфликтов и не разрушить отношения.
Война только добавляет стресс украинцам, а поэтому ссоры учащаются, становятся более эмоциональными и непредсказуемыми.
Поэтому, прежде чем овладевать искусством ведения конфликтов, стоит позаботиться о своих базовых потребностях: сне, еде, отдыхе.
Поэтому, прежде чем овладевать искусством ведения конфликтов, стоит позаботиться о своих базовых потребностях: сне, еде, отдыхе.
Полезно также проанализировать свое поведение и паттерны, постоянно повторяющиеся в коммуникации с другими людьми. Рефлексируй самостоятельно или обратись к психологу, если не можешь разобраться со своими чувствами.
Во время самого спора соблюдай эти правила ведения конфликта:
Любой конфликт должен заканчиваться решением его причины или, по крайней мере, выработкой вариантов решения проблемы. Ведь в этом и есть суть спора — удовлетворить свои потребности/желания.
Чтобы достичь компромисса, нужно сосредоточиться на актуальной проблеме без привязки к предыдущим ситуациям.
Чтобы достичь компромисса, нужно сосредоточиться на актуальной проблеме без привязки к предыдущим ситуациям.
Проанализируйте, от чего может отказаться каждая сторона, а что для тебя и собеседника принципиально важно. При этом не стоит соглашаться на неприемлемые для себя условия, в противном случае ты перестанешь их выполнять. А это обязательно приведет к очередному конфликту.
После договоренности нужно продумать шаги для выполнения компромисса и помогать друг другу на пути к решению проблемы.
Нередко споры возникают на фоне финансовой ситуации. Перед Новым годом и Рождеством пары могут конфликтовать, сколько денег стоит тратить на развлечения и празднования.
Читай, как спланировать семейный бюджет на праздники и не поссориться.
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