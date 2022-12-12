Дрібнички, які мають великі наслідки — неочевидні причини розриву стосунків

Крім радощів, задоволення, сюрпризів, стосунки — це постійна робота двох партнерів. Пара має підтримувати одне одного, допомагати у всьому, вчитися проходити проблеми разом, висловлювати свою думку й обговорювати те, що не подобається.

Якщо не приділяти цим пунктам належної уваги, то, ймовірно, у пари будуть проблеми. В Elle.ua розповіли про 12 нетипових причин, через які пари розходяться.

Причини розриву стосунків

Щастя залежить від партнера

Часто людина думає, що стане щасливою, щойно її партнер(-ка) зробить ту чи інших справу. Але здебільшого так можуть думати люди з низькою самооцінкою. Крім цього це створює додатковий тиск на партнера(-ку).

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Відсувати себе на другий план

Інколи чоловік чи жінка заради своєї другої половинки жертвують своїми бажаннями чи потребами. Але не варто входити в роль жертви назавжди й постійно собі відмовляти. Це злитиме й засмучуватиме, а партнер(-ка) з часом сприйматиме твої зусилля як належне.

Надмірне домінування

Не варто надто опікуватися про партнера та контролювати його дії та рішення. Також не варто сварити його й принижувати гідність.

Якщо це робити регулярно, то згодом ти сам(-а) будеш незадоволена своїм партнером, що призведе до погіршення стосунків.

Надмірні ревнощі

Інколи маленька доза ревнощів може придати пікантності стосункам. Проте коли це перетворюється у параноїдальний стан, це виснажує, стомлює та відштовхує від партнера(-ки). Треба визначитися раз і назавжди, довіряєш чоловіку (дружині) чи ні.

Егоїзм

Коли у стосунках немає взаємних компромісів та рівноцінного внеску, то партнер(-ка) може звернути увагу на того, хто піклуватиметься про нього (неї) більше.

Їдкі жарти

Гумор у стосунках — це добре. Проте висміювання невдач, бажань чи починань, може призвести до того, що партер(-ка) боятиметься проявляти ініціативу. Він (вона) не хотітиме ризикувати, а свої справи обговорюватиме з друзями, а не з другою половинкою.

Нестача часу

Якщо пара не може приділити достатньо уваги одне одному на день, чи буде час на спільний побут, виховання дітей тощо? Треба завжди знаходити вільний рядок у своєму розкладі й приділяти увагу коханому(-ій).

Небажання докладати зусиль

Стосунки не варто сприймати, як належне. Треба разом працювати над ними й будувати, щоб через рік, п’ять, десять вони залишалися такими ж романтичними. Треба вміти йти на поступки, пробувати щось змінювати або знаходити компроміси.

Маленька брехня

Чесність — запорука міцних стосунків. Навіть маленькі секрети можуть спровокувати надалі великі проблеми. Тоді довіра твого партнера(-ки) може зникнути.

Різні цілі

На жаль, різні цілі неодноразово ставали причиною розриву стосунків. Якщо, скажімо, дівчина хоче жити у місті й будувати кар’єру, а чоловік — відкрити ферму в селі, навряд чи обоє знайдуть спільний консенсус. Тож варто замислитися, чи готовий(-а) ти йти на жертви.

Емоційний багаж

Емоційний багаж, дитячі травми або особисті проблеми так чи інакше можуть впливати на стосунки. Тому треба вміти це контролювати або ж пройти курс психотерапії, можливо, навіть для пари.

Відсутність підтримки близьких

Треба мати хороші стосунки не тільки з партнером(-кою), а його родиною. Хоча ви можете не жити разом й бачитися дуже рідко, але погані стосунки з ріднею можуть впливати на настрої у парі.

Перш ніж одружуватися парі, треба якийсь час пожити разом, вже на цьому етапі можуть виникнути проблеми. Раніше ми розповідали, як пережити кризу сімейного життя.

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