Мелочи с большими последствиями — неочевидные причины разрыва отношений

Помимо радостей, удовольствия, сюрпризов, отношения — это постоянная работа двух партнеров. Пара должна поддерживать друг друга, помогать во всем, учиться проходить проблемы вместе, выражать свое мнение и обсуждать то, что не нравится.

Если не уделять этим пунктам должного внимания, то, вероятно, у пары будут проблемы. В Elle.ua рассказали о 12 нетипичных причинах, по которым пары расходятся.

Причины разрыва отношений

Счастье зависит от партнера

Часто человек думает, что станет счастливым, как только его партнер сделает то или иное дело. Но в большинстве случаев так могут думать люди с низкой самооценкой. Кроме того, это создает дополнительное давление на партнера.

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Отодвигать себя на второй план

Иногда мужчина или женщина ради своей второй половинки жертвуют своими желаниями или потребностями. Но не стоит входить в роль жертвы навсегда и постоянно отказывать себе. Это будет злить и огорчать, а партнер со временем будет воспринимать твои усилия как должное.

Чрезмерное доминирование

Не стоит слишком заботиться о партнере и контролировать его действия и решения. Также не стоит ругать его (её) и унижать достоинство.

Если это делать регулярно, то впоследствии ты сам(а) будешь недовольна своим партнером, что приведет к ухудшению отношений.

Чрезмерная ревность

Иногда маленькая доза ревности может придать пикантности отношениям. Однако когда это превращается в параноидальное состояние, это истощает, утомляет и отталкивает от партнера. Надо определиться раз и навсегда, доверяешь мужу (жене) или нет.

Эгоизм

Если в отношениях нет взаимных компромиссов и равноценного вклада, то партнер может обратить внимание на того, кто будет заботиться о нем (ней) больше.

Едкие шутки

Юмор в отношениях — это хорошо. Однако высмеивание неудач, желаний или начинаний может привести к тому, что партер будет бояться проявлять инициативу. Он не будет хотеть рисковать, а свои дела будет обсуждать с друзьями, а не со второй половинкой.

Нехватка времени

Если пара не может уделить достаточно внимания друг другу в день, будет ли время на общий быт, воспитание детей? Надо всегда находить свободную графу в своем расписании и уделять внимание любимому(-ой).

Нежелание прилагать усилия

Отношения не следует воспринимать как должное. Надо вместе работать над ними и строить, чтобы через год, пять, десять они оставались такими же романтичными. Надо уметь идти на уступки, пробовать что-либо менять или находить компромиссы.

Маленькая ложь

Честность — залог крепких отношений. Даже маленькие секреты могут спровоцировать в дальнейшем большие проблемы. Тогда доверие твоего партнера может исчезнуть.

Различные цели

К сожалению, разные цели неоднократно становились причиной разрыва отношений. Если, скажем, девушка хочет жить в городе и строить карьеру, а мужчина — открыть ферму в селе, вряд ли оба найдут общий консенсус. Поэтому стоит задуматься, готов(-а) ли ты идти на жертвы.

Эмоциональный багаж

Эмоциональный багаж, детские травмы или личные проблемы, так или иначе, могут влиять на отношения. Поэтому надо уметь это контролировать или пройти курс психотерапии, возможно, даже для пары.

Отсутствие поддержки близких

Надо иметь хорошие отношения не только с партнером (кой), но и его семьей. Хотя вы можете не жить вместе и видеться очень редко, но плохие отношения с родными могут влиять на настроения в паре.

Прежде чем жениться, паре нужно какое-то время пожить вместе, уже на этом этапе могут возникнуть проблемы. Ранее мы рассказывали, как пережить кризис семейной жизни.

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