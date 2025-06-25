Розслідування проти Чернишова: у чому підозрюють міністра

Кілька днів не вщухають обговорення віце-прем’єр-міністра національної єдності Олексія Чернишова. НАБУ і САП закидають йому корупційні схеми, на фоні яких він нібито і покинув Україну.

Тим часом президент Володимир Зеленський особисто коментував його відсутність в Україні. Нині Чернишов повернувся, проте його чекають на засідання Вищого антикорупційного суду.

Що відомо про міністра, в яких злочинах його обвинувачують, чому вважає ці заяви “дискредитацією” — vikna.tv зібрали все, що відомо про посадовця.

Олексій Чернишов: що відомо про міністра та чому почався скандал

У червні Олексій Чернишов перебував у службовому відрядженні у Європейському Союзі, де в рамках робочого візиту зустрівся з представниками Ради Європи та провів робочу зустріч з делегацією Європейського парламенту до Парламентського комітету асоціації Україна — ЄС.

Проте дехто припустив, що його візит до Європи пов’язаний зі спробою втекти з України. Журналіст Михайло Ткач повідомив 17 червня, що НАБУ і САП затримали двох соратників Чернишова, один з яких був перебував біля держкордону.

Йдеться про колишнього держсекретаря Міністерства розвитку громад Василя Володіна та колишнього радника міністра Максима Горбатюка.

Розслідувач додав, що близько місяця тому у Чернишова було проведено обшуки, а на момент вручення підозр соратникам він поїхав у відрядження.

21 червня президент Зеленський розповів журналістам, де, за його даними, перебуває Чернишов:

— Те, що мені сказав Шмигаль, у нього відрядження. У нього два завдання було від мене, від уряду, від всіх нас: перше — це відкривати хаби в різних країнах, а друге — множинне громадянство. Наскільки я розумію, що він ці дві речі робить.

Глава держави додав, що Чернишов має закінчити справи у ЄС та повернутися до України. А 22 червня міністр повідомив, що вже приїхав до України після відрядження.

— Непросте, але дуже важливе відрядження (яке завдяки деяким медіа стало несподівано популярним) завершено, — написав він у Facebook і додав, що “кампанію дискредитації розберемо по фактах”.

Отримання підозри від НАБУ

23 червня Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура вручила підозру віцепрем’єр-міністру.

Його звинуватили у зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі для себе та третіх осіб.

Чернишов став вже шостим підозрюваним у справі про масштабну корупційну оборудку у будівельній сфері. Згідно зі справою, один зі столичних забудовників розробив схему незаконного одержання земельної ділянки у Києві під зведення житлового комплексу.

Для цього звернулися до очільника Мінрегіону, який спільно з держсекретарем, радником та директоркою держпідприємства створили умови для передачі ділянки. Також міністерство сприяло незаконним інвестиційним договорам.

За ними забудовник мав віддати державі частину майбутніх квартир у кількості, пропорційній до вартості земельної ділянки. Але щоб кількість була мінімальною, землю та наявні на ній будівлі оцінили майже вп’ятеро дешевше.

Різниця між оцінкою та ринковою вартістю перевищила 1 млрд грн. За сприяння забудовник “винагородив” міністра та визначених ним осіб знижкою на квартири у вже зведених житлових комплексах.

Міністр отримав неправомірну вигоду у вигляді знижки на загальну суму понад 14,5 млн гривень. Нині на більшу частину незаконно одержаних квартир також накладено арешт.

Що буде далі

Після вручення підозри Олексій Чернишов повідомив, що мав “конструктивний діалог” з детективами НАБУ, який тривав понад 2 годин.

Вдячний за коректне та поважне ставлення. Запевнив, що такий підхід є взаємним та підтвердив готовність до повної співпраці в юридичній площині.

До НАБУ приїхав особисто та запевнив, що його позиція залишається незмінною: все має вирішуватись в законний спосіб.

— З повагою ставлюся до роботи всіх наших правоохоронних органів. Відкритий до взаємодії.

Вищий антикорупційний суд запланував засідання щодо обрання Чернишову запобіжного заходу. Він мав відбутися у середу, 25 червня, об 11:00.

Проте міністр так і не прийшов на засідання, пояснивши це тим, що середа — плановий день засідання Кабінету Міністрів та Урядової наради, яка передбачає його особисту участь.

— Вчора подав клопотання про перенесення судового засідання, яке було призначене на цю середу, 25 червня, — написав Чернишов і додав, що суд задовільнив клопотання. Засідання відбудеться 26 червня.

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