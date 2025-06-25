Розслідування проти Чернишова: у чому підозрюють міністра

Фото Facebook Кілька днів не вщухають обговорення віце-прем’єр-міністра національної єдності Олексія Чернишова. НАБУ і САП закидають йому корупційні схеми, на фоні яких він нібито і покинув Україну. Тим часом президент Володимир Зеленський особисто коментував його відсутність в Україні. Нині Чернишов повернувся, проте його чекають на засідання Вищого антикорупційного суду. Що відомо про міністра, в яких злочинах його обвинувачують, чому вважає ці заяви “дискредитацією” — vikna.tv зібрали все, що відомо про посадовця.Олексій Чернишов: що відомо про міністра та чому почався скандал У червні Олексій Чернишов перебував у службовому відрядженні у Європейському Союзі, де в рамках робочого візиту зустрівся з представниками Ради Європи та провів робочу зустріч з делегацією Європейського парламенту до Парламентського комітету асоціації Україна — ЄС. Проте дехто припустив, що його візит до Європи пов’язаний зі спробою втекти з України. Журналіст Михайло Ткач повідомив 17 червня, що НАБУ і САП затримали двох соратників Чернишова, один з яких був перебував біля держкордону. Йдеться про колишнього держсекретаря Міністерства розвитку громад Василя Володіна та колишнього радника міністра Максима Горбатюка. Розслідувач додав, що близько місяця тому у Чернишова було проведено обшуки, а на момент вручення підозр соратникам він поїхав у відрядження. 21 червня президент Зеленський розповів журналістам, де, за його даними, перебуває Чернишов: — Те, що мені сказав Шмигаль, у нього відрядження. У нього два завдання було від мене, від уряду, від всіх нас: перше — це відкривати хаби в різних країнах, а друге — множинне громадянство. Наскільки я розумію, що він ці дві речі робить. Глава держави додав, що Чернишов має закінчити справи у ЄС та повернутися до України. А 22 червня міністр повідомив, що вже приїхав до України після відрядження. — Непросте, але дуже важливе відрядження (яке завдяки деяким медіа стало несподівано популярним) завершено, — написав він у Facebook і додав, що “кампанію дискредитації розберемо по фактах”. Читати на тему Питання лише до прокуратури: результати України у боротьбі з корупцією Які пункти виконати не вдалося? І що чекає на прокуратуру цьогоріч? Отримання підозри від НАБУ 23 червня Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура вручила підозру віцепрем’єр-міністру. Його звинуватили у зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі для себе та третіх осіб. Чернишов став вже шостим підозрюваним у справі про масштабну корупційну оборудку у будівельній сфері. Згідно зі справою, один зі столичних забудовників розробив схему незаконного одержання земельної ділянки у Києві під зведення житлового комплексу. Для цього звернулися до очільника Мінрегіону, який спільно з держсекретарем, радником та директоркою держпідприємства створили умови для передачі ділянки. Також міністерство сприяло незаконним інвестиційним договорам. За ними забудовник мав віддати державі частину майбутніх квартир у кількості, пропорційній до вартості земельної ділянки. Але щоб кількість була мінімальною, землю та наявні на ній будівлі оцінили майже вп’ятеро дешевше. Різниця між оцінкою та ринковою вартістю перевищила 1 млрд грн. За сприяння забудовник “винагородив” міністра та визначених ним осіб знижкою на квартири у вже зведених житлових комплексах. Міністр отримав неправомірну вигоду у вигляді знижки на загальну суму понад 14,5 млн гривень. Нині на більшу частину незаконно одержаних квартир також накладено арешт. Читати на тему ”Розпиляли” майже 800 млн грн! НАБУ і САП викрили оборудку із закупівлею продуктів для війська Хто отримав підозри і як проводили таку оборудку? Що буде далі Після вручення підозри Олексій Чернишов повідомив, що мав “конструктивний діалог” з детективами НАБУ, який тривав понад 2 годин. Вдячний за коректне та поважне ставлення. Запевнив, що такий підхід є взаємним та підтвердив готовність до повної співпраці в юридичній площині. До НАБУ приїхав особисто та запевнив, що його позиція залишається незмінною: все має вирішуватись в законний спосіб. — З повагою ставлюся до роботи всіх наших правоохоронних органів. Відкритий до взаємодії. Вищий антикорупційний суд запланував засідання щодо обрання Чернишову запобіжного заходу. Він мав відбутися у середу, 25 червня, об 11:00. Проте міністр так і не прийшов на засідання, пояснивши це тим, що середа — плановий день засідання Кабінету Міністрів та Урядової наради, яка передбачає його особисту участь. — Вчора подав клопотання про перенесення судового засідання, яке було призначене на цю середу, 25 червня, — написав Чернишов і додав, що суд задовільнив клопотання. Засідання відбудеться 26 червня. Також ми розповідали про найгучніші корупційні скандали під час війни. А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: корупція, Україна Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter