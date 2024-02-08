Заробили на війні — відпочили у СІЗО. Найгучніші корупційні скандали та як триває їх розслідування

Красти в держави під час війни — допомагати ворогу вбивати українців. За час повномасштабного вторгнення в Україні спалахнуло чимало корупційних скандалів, частина з них у сфері оборони.

З одного боку, добре, що їх викривають, з іншого — такі факти в час найболючіших втрат обурюють. Запит на справедливість у суспільства шалений, і не хочеться, щоб підозрювані уникли покарання. Подробиці справ прокоментували в САП, ДБР, Генпрокуратурі та Нацполіції.

Найгучніші корупційні скандали за час війни та їхні подробиці

Яйця, куртки, бронежилети, боєприпаси — на чому тільки не намагалися підзаробити корупціонери під час повномасштабної війни. Остання гучна справа — Міноборони купує у Львівського арсеналу мін на 1,5 млрд грн. Мін не отримує жодної.

Зараз також дивляться

Голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін каже, смерті українських солдатів — на руках корупціонерів з оборонки. 29 слідчих відстежували рух коштів протягом семи місяців, аби викрити справу. Залучили і юридичну допомогу від ЄС.

Офіс Генпрокурора вимагає жорсткіших покарань. Справа Гринкевичів також мільярдна. Всі учасники схеми під вартою. Схема тягне на 12 років позбавлення волі. Все може затягнутися через кількість фігурантів справи.

За кількома справами підозрюють у розтраті понад 2 млрд грн екс-заступника міністра оборони Шаповалова. З ним фігурує керівник закупівельного департаменту — Богдан Хмельницький. Обидва у СІЗО. За 2023 рік сімом працівникам Міноборони повідомили про підозру в корупції. Керівництво Міноборони розслідуванням сприяє, кажуть в Офісі Генпрокурора.

Понад рік тому в екс-заступника міністра оборони Миронюка знайшли 17 млн гривень у дивані. Він також займався закупівлями. Гроші, каже, позичив, але підтвердити цього податковій не може. Миронюк під підозрою, але на волі. Гроші під арештом.

Досі без вироку і полковник Сил логістики Олександр Козловський. Він розкрадав бюджетні кошти на харчах для ЗСУ. Вкрав щонайменше 170 млн гривень. На вкрадене почав купувати майно.

Керівники ТЦК також мають “альтернативні” джерела прибутку. За останніми даними Офісу Генпрокурора, відкрито 35 справ проти 38 керівників ТЦК, їхніх заступників та працівників. Найгучніша — про колишнього очільника ТЦК Одещини Борисова. Поки оновлень жодних — під арештом усе майно, 158 млн грн.

Раніше ми розповідали, як у Міноборони планують боротися з корупцією.

Фото: НАБУ

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.