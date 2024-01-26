Випадок з Гринкевичами останній? Закупівлі у Міноборони беруть під контроль наглядової ради

Україна змінює систему закупівель та активно співпрацює з правоохоронцями, аби скандальних корупційних схем більше не повторилося. Також буде створена наглядова рада з іноземців, яка контролюватиме закупівлі для військових. Що відомо про нову систему закупівель Міноборони — у матеріалі.

Система закупівель Міноборони буде під контролем — хто цим займатиметься

Заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков розповів Вадиму Карп’яку в ефірі телемарафону, як зміниться система закупівель у Міноборони України.

Команда міністра оборони створила два державні підприємства, одне з них займається закупівлями тилового забезпечення, інша — закупівлею озброєння.

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Кліменков каже, що скандальні затримання є частиною результату змін. Їх буде більше, бо одним з пріоритетів Міноборони є вичищення системи від недоброчесних учасників.

Ми активно співпрацюємо з правоохоронними органами, система чинить опір, однак ми його здолаємо. У грудні СБУ, офіс Генпрокурора та Міноборони ліквідували корупційну схему на придбанні боєприпасів на майже 1,5 млрд гривень.

— Ці гроші 100% будуть повернені найближчим часом в український бюджет. Ми працюємо над тим, щоб розв’язати проблему системно. Впроваджуємо нову архітектуру закупівель за стандартами НАТО.

Найближчим часом будуть створені наглядові ради. Підбирати кадри буде рекрутингова компанія. Там братимуть участь іноземці з країн-партнерів.

Раніше ми розповідали про корупційні схеми ухилянтів від призову.

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