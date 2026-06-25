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На Хмельницкой АЭС проходят следственные действия: что произошло

Юлия Хоменко, редактор сайта 25 июня 2026, 13:00 2 мин.
На Хмельницкой АЭС проверяют закупки прошлых лет
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