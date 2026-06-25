На Хмельницкой АЭС проходят следственные действия: что произошло

На площадке Хмельницкой атомной электростанции 25 июня проводят следственные действия. Об этом официально сообщили в АО НАЭК Энергоатом.

В компании отметили, что речь идет о работе уполномоченных правоохранительных органов, которая касается отдельных закупочных процедур, проведенных в предыдущие годы.

Следственные действия связаны со старыми закупками

По имеющейся у Энергоатома информации, правоохранители проверяют отдельные закупочные процессы, которые проводились ранее. В компании подчеркнули, что полностью сотрудничают со следствием и предоставляют все необходимые документы и сведения в соответствии с требованиями законодательства.

— Энергоатом обеспечивает полное содействие работе правоохранительных органов, предоставляет всю необходимую документацию и информацию в соответствии с требованиями законодательства Украины и заинтересован во всестороннем, объективном и беспристрастном установлении всех обстоятельств дела, — говорится в сообщении.

В полиции Хмельницкой области добавили, что обыски проводятся в рамках расследования уголовного производства, открытого по ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса.

— Расследование касается нарушения проведения закупочных процедур. Подозрения никому не сообщались. Более подробная информация будет предоставлена ​​по завершении всех необходимых следственных действий, — отметили в полиции.

Влияют ли следственные действия на работу ХАЭС

В Энергоатоме отдельно заверили, что проведение следственных действий не влияет на производственные процессы и безопасность эксплуатации объекта.

Хмельницкая атомная электростанция продолжает работать в штатном режиме. Энергоблоки функционируют стабильно, а производство электроэнергии для нужд государства осуществляется без изменений.

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