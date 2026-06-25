Для тебе Новини

На Хмельницькій АЕС проходять слідчі дії: що сталося

Юлія Хоменко, редакторка сайту 25 Червня 2026, 13:00 2 хв.
На Хмельницькій АЕС перевіряють закупівлі минулих років
Фото Facebook

Завантаження

Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь