На Хмельницькій АЕС проходять слідчі дії: що сталося

На майданчику Хмельницької атомної електростанції 25 червня проводять слідчі дії. Про це офіційно повідомили в АТ НАЕК Енергоатом.

У компанії зазначили, що йдеться про роботу уповноважених правоохоронних органів, яка стосується окремих закупівельних процедур, проведених у попередні роки.

Слідчі дії пов’язані зі старими закупівлями

За наявною в Енергоатомі інформацією, правоохоронці перевіряють окремі закупівельні процеси, які відбувалися раніше. У компанії наголосили, що повністю співпрацюють зі слідством та надають усі необхідні документи і відомості відповідно до вимог законодавства.

— Енергоатом забезпечує повне сприяння роботі правоохоронних органів, надає всю необхідну документацію та інформацію відповідно до вимог законодавства України та зацікавлений у всебічному, об’єктивному й неупередженому встановленні всіх обставин справи, — йдеться в повідомленні.

У поліції Хмельницької області додали, що обшуки проводяться у рамках розслідування кримінального провадження, відкритого за ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу.

— Розслідування стосується порушення проведення закупівельних процедур. Наразі підозри нікому не оголошувались. Більш детальна інформація буде надана після завершення всіх необхідних слідчих дій, — зазначили у поліції.

Чи впливають слідчі дії на роботу ХАЕС

В Енергоатомі окремо запевнили, що проведення слідчих дій не впливає на виробничі процеси та безпеку експлуатації об’єкта.

Хмельницька атомна електростанція продовжує працювати у штатному режимі. Енергоблоки функціонують стабільно, а виробництво електроенергії для потреб держави здійснюється без змін.

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