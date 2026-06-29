Годами не являлся в суд: задержан обвиняемый в коррупции нардеп

Детективы Национального антикоррупционного бюро задержали действующего народного депутата Украины. Политика подозревают в том, что он за деньги помогал частным фирмам побеждать в тендерах на поставку медицинского оборудования для больниц Житомирской области.

Долгое время фигуранту удавалось избегать правосудия, однако теперь ему придется отвечать перед законом. Задержание произошло по решению Высшего антикоррупционного суда. Терпение судей лопнуло из-за того, что обвиняемый систематически игнорировал судебные заседания. Последней каплей стала очередная неявка — депутат объяснил ее служебной командировкой в Испанию.

Задержание Сергея Кузьминых: что известно

Официально в Специализированной антикоррупционной прокуратуре имя фигуранта пока держат в секрете. Однако СМИ пишут, что задержанным является представитель фракции Слуга народа Сергей Кузьминых.

Сейчас политик находится в изоляторе временного содержания. Уже 29 июня 2026 года в 11:00 суд должен рассмотреть ходатайство прокуроров САП. Они будут требовать для нардепа самую строгую меру пресечения — содержание под стражей без какого-либо права выйти под залог.

История этого дела тянется еще с января 2022 года. По версии следствия, тогда избранник через свое доверенное лицо получил 558 тысяч гривен взятки. Это был так называемый откат в размере 30 процентов от суммы контракта на закупку аппарата УЗИ.

Сделку заключили между коммунальной больницей в Житомире и частной компанией. За эти деньги депутат должен был надавить на руководство медучреждения, чтобы нужная фирма гарантированно выиграла публичную закупку.

Аппараты УЗИ и миллионные контракты: на чем именно погорел народный избранник

Но на этом политик останавливаться не планировал. Следователи выяснили, что он обещал бизнесменам дальнейшее сотрудничество по той же схеме — 30 процентов за содействие. На кону стояла поставка МРТ и лапароскопического оборудования на колоссальную сумму более 38 миллионов гривен.

Правоохранители квалифицировали действия нардепа как злоупотребление влиянием. Казалось бы, обвинительный акт передали в суд еще в 2022 году, но рассмотрение дела превратилось в настоящий сериал с затягиванием времени.

Почти четыре года обвиняемый находил множество причин, чтобы не приходить в суд. Только за последнее время он проигнорировал слушания в конце октября 2025 года, а также в конце марта и дважды в июне 2026 года. Судей это не устраивало, поэтому нардепа дважды штрафовали, но это не сработало. Депутат продолжал прикрываться заграничными командировками, которые странным образом всегда совпадали с датами судебных заседаний.

В Специализированной антикоррупционной прокуратуре подчеркивают, что такое поведение создало реальную угрозу того, что дело будут затягивать бесконечно. Именно поэтому прокуроры решили действовать жестко, чтобы наконец-то завершить рассмотрение в нормальные сроки.

Стоит напомнить, что, по украинскому законодательству и Конституции, каждый человек считается невиновным, пока суд не докажет обратное и не вынесет официальный обвинительный приговор.

Главное фото: САП.

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