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Годами не являлся в суд: задержан обвиняемый в коррупции нардеп

Юлия Хоменко, редактор сайта 29 июня 2026, 12:00 3 мин.
Вместо Испании в СИЗО: задержан нардеп за медицинские сделки

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